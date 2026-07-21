La próxima actualización de Manor Lords agrega oficios artesanales y gestión invernal del ganado

Manor Lords presenta un nuevo tráiler.

La desarrolladora Slavic Magic anunció que la actualización de Manor Lords llegará primero a la rama de prueba de Steam a finales de julio, y después al acceso anticipado general antes de que termine agosto. Esta actualización introduce cambios importantes en la construcción de edificios, el sistema económico medieval y la gestión de las estaciones, además de añadir un nuevo mapa llamado Wide Valley y la promesa de futuras versiones para consolas Xbox.

Nuevas funciones en la construcción medieval

Manor Lords, conocido por su realismo en la gestión de ciudades medievales, avanzará al dividir la construcción en dos categorías: proyectos básicos y proyectos avanzados. Los edificios de mayor tamaño requerirán ahora la intervención de constructores expertos, lo que aportará un mayor realismo y elevará el nivel de dificultad para los jugadores. También se mejorará la logística de materiales mediante la introducción de carretillas manuales y carros de bueyes, agilizando el traslado de recursos hacia las áreas de construcción.

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Entre las novedades destaca la transformación del proceso de mejora de las iglesias de piedra. Los jugadores podrán observar, representadas de manera visual, etapas como la mezcla de mortero, el uso de andamios y la operación de grúas para elevar materiales. Esto no solo añade una nueva dimensión visual, sino que permite a los jugadores involucrarse de manera más profunda en los retos de la arquitectura medieval.

Expansión de la economía y la gestión agrícola

Con esta actualización, Manor Lords ampliará en gran medida su economía interna. Los jugadores podrán criar ganado, obteniendo tanto leche como carne de res. El aprovechamiento de la leche se complementa con un nuevo oficio artesanal: la producción de queso. Este elemento amplía el sistema de trabajo del juego y diversifica las opciones de alimentación y comercio.

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Por otro lado, se incorporará el cultivo de avena, orientado tanto al consumo humano como animal. La gestión agrícola se volverá más exigente, ya que los animales requerirán forraje específico durante el invierno. Esta nueva dinámica obliga al jugador a una planificación estacional más cuidadosa para asegurar la supervivencia del ganado y, en consecuencia, la estabilidad del asentamiento.

En el ámbito comercial, el puesto de intercambio permitirá configurar la cantidad de productos almacenados, proporcionando un control más preciso sobre los recursos destinados tanto a la exportación como al consumo local en las distintas estaciones.

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Nuevos mapas y planes futuros para consolas

La llegada del mapa Wide Valley abrirá una nueva geografía para la construcción y gestión de ciudades, ofreciendo variedad de paisajes y retos únicos en comparación con los mapas anteriores. La intención es mantener el interés de los jugadores experimentados y facilitar el uso de nuevas estrategias de asentamiento.

Asimismo, Slavic Magic confirmó su intención de lanzar Manor Lords en consolas Xbox One y Xbox Series, lo que podría aumentar significativamente la base de jugadores y el alcance del juego. Estas actualizaciones tendrán prioridad para los usuarios de PC en acceso anticipado, mientras que las versiones para consola aparecerán más adelante, en una fecha aún no determinada.

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Manor Lords | Desarrollador: Slavic Magic | Distribuidor: Hooded Horse

Repercusiones en la jugabilidad y en la comunidad

El rediseño de los sistemas de construcción y economía modificará la experiencia de los jugadores habituales, quienes deberán adaptarse a mecánicas más complejas y exigentes. La planificación de mano de obra especializada y la gestión de recursos en temporadas difíciles aportan una capa de realismo y dificultad que hará la simulación más desafiante, especialmente para quienes buscan profundidad en los simuladores de construcción de ciudades.

Dentro de la comunidad, estos cambios han generado interés, sobre todo en los foros de Steam, donde muchos jugadores resaltan el cuidado en el detalle histórico y el aumento progresivo de la complejidad del juego. Sin embargo, algunos aficionados han señalado que el incremento en la complejidad logística y estacional puede resultar difícil para quienes recién comienzan, obligando a Slavic Magic a buscar un equilibrio entre accesibilidad y autenticidad.

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A mediano plazo, la introducción del oficio de quesero y la crianza de ganado podrían derivar en una economía más variada y cadenas de producción más extensas, aumentando la dificultad y la satisfacción de mantener una ciudad exitosa. Estos cambios también influyen en la manera en que los jugadores priorizan la construcción de infraestructuras y la preparación para inviernos rigurosos, reflejando patrones históricos de supervivencia medieval.