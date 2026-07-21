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Cozy Marbles promete relajación y creatividad con canicas para PC desde el 20 de agosto

Pixel Pea Games y Mythwright apuestan por la simulación creativa y la nostalgia en Cozy Marbles

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Cozy Marbles presenta un nuevo tráiler.

El próximo 20 de agosto se estrenará Cozy Marbles, un simulador relajante de construcción de pistas y carreras de canicas desarrollado por Pixel Pea Games y publicado por Mythwright, que estará disponible para PC a través de Steam. El juego invita a los usuarios a crear circuitos complejos y compartirlos en un entorno que recupera la nostalgia de los juguetes clásicos, combinada con las posibilidades de la personalización digital. Desde su anuncio y la publicación de una demo actualizada, la expectativa entre los aficionados a los juegos de simulación creativa ha ido en aumento.

Nuevas oportunidades para la creatividad en entornos digitales

La premisa de Cozy Marbles es sencilla pero eficaz: reconstruir la experiencia de jugar con canicas y trasladarla a un entorno digital contemporáneo. Los jugadores cuentan con una caja de juguetes digital llena de piezas de distintos materiales, colores y funcionalidades para diseñar sus propios circuitos. El sistema de construcción es completamente libre, permitiendo unir secciones de madera, metal o plástico y agregar elementos como rampas, cañones y loops, lo que da libertad total para experimentar sin restricciones establecidas de antemano. A diferencia de otras propuestas digitales, la personalización no se limita al circuito: cada canica puede ser modificada con expresiones, colores, sombreros e incluso pequeños brazos móviles que añaden un toque cómico.

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El juego propone una ambientación lo-fi y sonidos ASMR, buscando que la experiencia sea tanto relajante como evocadora. Este enfoque está dirigido a quienes buscan ocio tranquilo y creativo, alejándose de la competencia estricta y enfocándose en el disfrute del proceso y la exploración del diseño. Gracias a estas opciones, Cozy Marbles se posiciona entre el entretenimiento, la relajación y la creatividad digital.

Carreras, pruebas y una comunidad activa

Además de la construcción libre, Cozy Marbles incluye una opción de carreras entre canicas. El jugador establece la meta, suelta las canicas y observa cómo recorren el circuito, sorteando obstáculos o aprovechando lanzadores para sacar ventaja. Este modo introduce un aspecto competitivo que recuerda a juegos clásicos de mesa, pero con el añadido tecnológico de trayectorias simuladas en tiempo real. Sin embargo, la experimentación y el simple disfrute de crear y probar diseños propios son el centro del juego: está concebido para que el usuario diseñe, experimente y ajuste sus creaciones, disfrutando tanto del éxito como de los errores con el mismo ánimo.

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Una función importante es la posibilidad de exportar e importar circuitos, lo que favorece la interacción entre los miembros de la comunidad. Los jugadores pueden compartir sus pistas más ingeniosas o curiosas, así como descargar y probar los diseños de otros, ampliando la rejugabilidad y el sentido de comunidad. La interacción entre los usuarios será clave para el crecimiento del juego, que aspira a crear una base de jugadores activos que intercambien ideas y desafíos dentro de la plataforma Steam.

Cozy Marbles, de Pixel Pea Games
Cozy Marbles, de Pixel Pea Games

La nostalgia digital como propuesta para todos

Aunque Cozy Marbles está dirigido principalmente a los entusiastas de la simulación creativa y los juegos relajantes, su propuesta también puede atraer a familias y jugadores de todas las edades. El juego recupera el pasatiempo tradicional de las canicas y lo integra a tendencias actuales del entretenimiento digital, como la personalización y la interacción social, aspectos muy valorados hoy en día. Títulos previos como Marbles on Stream y Marble World han demostrado la popularidad de estos conceptos y la buena recepción que pueden alcanzar.

Quienes prueben la demo disponible en Steam pueden explorar desde ahora las principales herramientas de construcción y las físicas de las canicas, anticipando la experiencia final que llegará en agosto. Aunque todavía quedan por conocer detalles específicos sobre posibles modos adicionales o el soporte a largo plazo, la propuesta sobresale por su accesibilidad y su enfoque en la diversión sin presiones, con potencial para influir positivamente en el bienestar emocional de los usuarios. Cozy Marbles podría convertirse en un espacio digital de encuentro, tanto para quienes buscan crear y compartir como para quienes desean simplemente relajarse y jugar.

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