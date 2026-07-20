Malditos Nerds

La Odisea supera todas las previsiones y domina la cartelera con cifras impresionantes

La producción de Universal Pictures, rodada en formato IMAX, debutó antes en Argentina que en EE.UU

Guardar
Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan
Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

El esperado estreno de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, impactó el mercado cinematográfico internacional este fin de semana, alcanzando cifras notables tanto en Norteamérica como a nivel global. Respaldada por un elenco reconocido encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, la producción de Universal Pictures lideró la taquilla con una recaudación de 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, a lo que se suman 139 millones adicionales en el extranjero, de acuerdo con estimaciones de la industria.

En Argentina, la película fue recibida positivamente, con más de 76.000 entradas vendidas en los primeros dos días, lo cual representó un inicio sin comparación reciente para una adaptación épica. Estas cifras superaron las proyecciones previas de recaudación y posicionaron a La Odisea como uno de los fenómenos culturales más destacados del año en el competitivo escenario de estrenos internacionales.

PUBLICIDAD

El desempeño de La Odisea en taquilla: cifras y comparaciones con otros éxitos recientes

Con los 124,5 millones de dólares recaudados en su debut en Estados Unidos y Canadá, La Odisea estableció un nuevo récord para Nolan, superando las expectativas iniciales, que anticipaban menos de 100 millones para el fin de semana. A nivel mundial, la película alcanzó los 263,5 millones de dólares, cifra suficiente para cubrir su alto presupuesto de producción de 250 millones, el mayor en la trayectoria del director.

En Argentina, el estreno del 16 de julio en 380 salas se tradujo en más de 76.000 entradas vendidas en solo 48 horas, ubicando a la película en el segundo puesto de la taquilla nacional, solo por detrás de Toy Story 5, que acumuló 105.000 entradas en 467 salas. El impacto de La Odisea también superó el desempeño de otros estrenos, como Minions & Monsters, que registró 50.000 entradas en 330 pantallas, y Moana, que vendió 26.000 en 269, mostrando la fortaleza del film más allá del género de animación familiar, tradicionalmente dominante en estas fechas.

PUBLICIDAD

La demanda fue especialmente alta en las funciones nocturnas y en proyecciones en formato IMAX, donde los boletos se agotaron con meses de anticipación. Sitios de reventa reportaron precios superiores a los 500 dólares por boleto en funciones de IMAX 70 mm, lo que demuestra el interés del público por la propuesta inmersiva de Nolan. En Estados Unidos, las funciones de preestreno recaudaron 17,6 millones de dólares, el mejor inicio del año en ese país y un logro superior al de Toy Story 5 y Oppenheimer.

Innovaciones técnicas y propuestas artísticas en la adaptación

Esta versión cinematográfica del clásico de Homero incorporó importantes avances a la gran pantalla: es la primera película filmada completamente con cámaras de cine IMAX, una apuesta técnica inédita en una superproducción de Hollywood. Con una duración de 173 minutos, se posiciona también como una de las obras más largas de Christopher Nolan, solo superada por Oppenheimer e Interestelar. Las técnicas avanzadas de filmación lograron imágenes de gran claridad y definición, lo que resultó determinante tanto para el público como para la crítica especializada, impulsado además por las primeras reseñas positivas durante las funciones anticipadas.

El reparto incluye a figuras internacionales como Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, cuyo trabajo fue citado como uno de los principales atractivos de la adaptación. Analistas destacan que la presencia de Nolan, así como la magnitud y presupuesto del proyecto, fueron factores esenciales para atraer a públicos que usualmente no concurren masivamente a estrenos de dramas épicos o adaptaciones literarias. Esta capacidad de movilizar grandes audiencias hacia producciones complejas distingue a Nolan dentro de los cineastas contemporáneos.

Grupo de guerreros con cascos, armaduras y capas caminando en un bosque con árboles altos y niebla
Un grupo de guerreros con cascos, armaduras y capas marcha a través de un bosque denso con árboles altos y neblina envolvente. (Foto: Universal Pictures)

Consecuencias del estreno y miradas a futuro

El éxito arrollador de La Odisea reflejó las elevadas expectativas de la industria respecto a producciones de gran presupuesto y desarrollo tecnológico en un contexto donde los estudios son cada vez más cautelosos a la hora de invertir en originales o adaptaciones literarias no animadas. Los números del estreno ubicaron a la película solo por detrás de Batman: El caballero de la noche asciende en cuanto a mejores aperturas mundiales en la carrera del director.

El comportamiento de las ventas, con incrementos notables en funciones nocturnas y en formato IMAX, revela un cambio en los hábitos del público, que se inclina cada vez más por experiencias cinematográficas inmersivas y de alta calidad técnica. Además, la venta anticipada de entradas a precios elevados señala la existencia de una demanda premium entre los espectadores fieles al formato tradicional de sala, en contraste con la merma registrada en las plataformas de streaming doméstico. Esta tendencia podría incentivar a otros directores y estudios a invertir en nuevos formatos y propuestas visuales, marcando así una transformación significativa en el consumo de productos audiovisuales a gran escala.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasLa OdiseaUniversal PicturesChristopher Nolan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Tennis Fever se reinventa con la actualización de Super Mario Galaxy y juego compartido

La actualización 1.1.0 de Mario Tennis Fever incorpora elementos de Super Mario Galaxy y amplia el juego online

Mario Tennis Fever se reinventa con la actualización de Super Mario Galaxy y juego compartido

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games anuncia su incursión en la animación con Elysium tras el éxito global de Wuthering Waves

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Fortnite incorpora voces generadas por IA a sus NPC y redefine la experiencia de juego

La inteligencia artificial transformará las conversaciones en Fortnite a partir del 30 de julio, abriendo nuevas discusiones sobre voces digitales

Fortnite incorpora voces generadas por IA a sus NPC y redefine la experiencia de juego

Los remasters de Fallout 3 y New Vegas son confirmados por Bethesda, pese a la crisis de ZeniMax

Remasterizaciones, despidos masivos y nuevos proyectos en Fallout marcan un cambio profundo en Bethesda y ZeniMax

Los remasters de Fallout 3 y New Vegas son confirmados por Bethesda, pese a la crisis de ZeniMax

Tras despidos y polémicas, Joe Ziegler se despide del puesto de director de Marathon en Bungie

Bungie atraviesa despidos, demandas millonarias y una caída significativa de jugadores en su último título

Tras despidos y polémicas, Joe Ziegler se despide del puesto de director de Marathon en Bungie

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

Peter Jackson regresa a la dirección con Tintín tras el aplazamiento de 15 años

Peter Jackson regresa a la dirección con Tintín tras el aplazamiento de 15 años

La Resident Evil de Zach Cregger innova en argumento y sorprende con solo 95 minutos de duración

La franquicia ‘Hotel Transylvania’ estrena su quinta entrega con un misterio sobrenatural a resolver

Digger muestra a Tom Cruise como un magnate millonario responsable de catástrofe planetaria

Paramount apuesta fuerte y trae de vuelta a Freddy Krueger con un remake de Pesadilla en Elm Street

SERIES

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

Ryan Hurst abandona rol de Kratos y la serie ‘God of War’ reinicia producción en 2026

Futurama regresa a Disney+ con su temporada 14 y una promesa de aventuras cósmicas inéditas

Crystal Lake revela su primer tráiler con Linda Cardellini como madre del futuro asesino Jason Voorhees

La franquicia de El código Da Vinci se transforma en serie de la mano de Netflix

Guy Ritchie vuelve a Netflix con segunda temporada de Los Caballeros y un reparto de lujo