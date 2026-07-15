Halo Studios anuncia el lanzamiento multiplataforma de ‘Halo: Campaign Evolved’ el 28 de julio

El nuevo Halo fue desarrollado en Unreal Engine 5 e incorpora cinemáticas detalladas, audio mejorado y rendimiento adaptado a las consolas actuales.

La emblemática franquicia de videojuegos de disparos en primera persona Halo está lista para una nueva etapa con el próxima estreno de Halo: Campaign Evolved. El estudio Halo Studios ha confirmado que el desarrollo del título ha concluido y que la versión final está preparada para su lanzamiento mundial el 28 de julio, con acceso anticipado para quienes adquieran la edición Premium a partir del 23 de julio.

Por primera vez en la historia, una campaña principal protagonizada por Master Chief estará disponible de manera simultánea en PC, Xbox Series y, de manera inédita, en PlayStation 5. Esta decisión implica un cambio estratégico significativo para Microsoft, propietaria de la franquicia, ya que abandona la exclusividad de su propio ecosistema y apuesta por un lanzamiento multiplataforma que marca el inicio de una nueva etapa para Halo.

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Un hecho sin precedentes: Halo llega a PlayStation

Durante más de veinte años, la serie Halo ha sido un símbolo de las consolas Xbox. Su inesperado lanzamiento en PlayStation 5 representa una transformación notable, ya que la franquicia está tradicionalmente vinculada a la identidad de Microsoft en el mundo de los videojuegos. Esta expansión hacia múltiples plataformas obedece a una estrategia pensada para ampliar el alcance de la saga y conectar con nuevas generaciones de jugadores, superando las barreras entre consolas.

El estreno de Halo: Campaign Evolved en la familia de consolas de Sony desafía la lógica competitiva que ha prevalecido en la industria durante décadas y podría sentar un precedente para futuros lanzamientos de otras franquicias que anteriormente eran exclusivas.

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Una reconstrucción integral con tecnología de última generación

Halo: Campaign Evolved no es simplemente una remasterización visual de Halo: Combat Evolved. Halo Studios ha reconstruido la campaña original desde cero utilizando Unreal Engine 5. Además de renovar los gráficos y las cinemáticas, se han modernizado los controles y se han incorporado nuevas mecánicas. El juego incluye armas inéditas, la posibilidad de conducir vehículos que antes no estaban disponibles y la integración del sistema de sprint, tomado de entregas más recientes.

Los escenarios han sido rediseñados para brindar una experiencia más dinámica, manteniendo el espíritu de la obra original. Es importante señalar que los jugadores podrán personalizar la jugabilidad desactivando algunas de las funciones modernas, lo que permite experimentar la esencia clásica de la saga si así lo prefieren.

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La nueva versión de Halo incluye Remix de campaña, cooperativo online y multijugador con emparejamiento entre plataformas, incluso con PlayStation 5.

La fuerza de la nostalgia: atracción para jugadores veteranos y nuevos

Con este lanzamiento, Halo Studios busca devolverle a la saga Halo el protagonismo que tuvo en el pasado, tomando medidas para equilibrar la nostalgia de los seguidores de siempre con la innovación necesaria para atraer a nuevos usuarios. Entre las características más destacadas se encuentra el modo cooperativo: en consola se podrá jugar de manera local con pantalla dividida para dos jugadores y, en línea, podrán unirse hasta cuatro personas de distintas plataformas gracias al soporte de juego y progresión cruzada.

El proyecto pone en el centro a la comunidad, que durante más de dos décadas ha contribuido a consolidar a Halo como uno de los títulos más influyentes del género. Con la confirmación de que el juego está listo para su lanzamiento, el estudio asegura que no habrá más retrasos y todo indica que el regreso de Master Chief será nuevamente un evento global el 28 de julio.

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