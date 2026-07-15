Forza Horizon 6 agrega el Ferrari F80 2025 y tres clásicos italianos al Passion Car Pack

Forza Horizon 6, de Playground Games

El 14 de julio, Playground Games lanzó la esperada actualización Italian Exotics para Forza Horizon 6, dando comienzo a la Serie 3 del Festival Playlist e incorporando uno de los paquetes de coches más anticipados del año: el Italian Passion Car Pack. Esta expansión suma al juego cuatro vehículos italianos, tanto clásicos como modernos, que se pueden obtener gratuitamente si se posee la Edición Premium o el Paquete Premium del juego, o bien como contenido descargable independiente para el resto de los jugadores, a un costo de 4,99 dólares.

La integración de automóviles emblemáticos al garaje digital de Forza Horizon 6 refuerza la intención de Playground Games de seguir ampliando la experiencia de sus usuarios, esta vez poniendo especial atención en la excelencia del diseño y la ingeniería automovilística italiana. La actualización además se acompaña de ajustes y novedades en el festival, tales como nuevos vehículos, objetos y mejoras para el juego principal.

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Lanzamiento y condiciones de acceso

El Italian Passion Car Pack está disponible desde el 14 de julio para todos los jugadores de Forza Horizon 6. Aquellos que cuentan con la Edición Premium o el Paquete de Mejora Premium pueden disfrutar de los cuatro autos de forma inmediata y sin coste adicional. El contenido también se vende por separado en la Tienda de Microsoft y Steam, permitiendo a quienes poseen la versión estándar del juego acceder a estos modelos destacados.

Junto al paquete de coches, la Serie 3 introduce nuevas actividades y desafíos en el Festival Playlist. Entre los autos que se suman a la lista de recompensas de la temporada figuran modelos exclusivos como el Lamborghini Temerario 2024, el Lamborghini Huracán EVO Spyder 2022 y el De Tomaso Pantera GT5 1984, evidenciando la constante renovación de contenido y el esfuerzo por mantener a la comunidad activa.

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Modelos incluidos en el Passion Car Pack

El Italian Passion Car Pack suma cuatro vehículos seleccionados por su relevancia histórica y tecnológica:

- Ferrari F80 2025: Este superdeportivo celebra el 80º aniversario de Ferrari. Incorpora un sistema de frenos desarrollado con Brembo, el primer motor eléctrico íntegramente producido por Ferrari, y una aerodinámica capaz de generar 1050 kg de carga aerodinámica. Con 1200 caballos de potencia, es el Ferrari para calle más potente hasta la fecha, representando un hito para la marca.

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- Ferrari 275 GTB4 Spider 1967: De este descapotable solo se fabricaron diez unidades, lo que lo convierte en uno de los Ferrari más exclusivos. Desarrollado como sucesor del 250 California Spider a instancias del importador norteamericano, el 275 GTB4 Spider combina elegancia clásica con altas prestaciones, evocando la experiencia distintiva de conducir un histórico convertible.

- Alfa Romeo Giulia GTAm 2021: Inspirado en la deportividad de los años 60, este sedán mejora considerablemente sus prestaciones por la eliminación de los asientos traseros, el añadido de una jaula antivuelco y un motor V6 potenciado hasta los 533 caballos. La aerodinámica fue diseñada en los túneles de viento de Sauber, con la colaboración del campeón mundial de Fórmula 1 Kimi Räikkönen, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en solamente 3,6 segundos.

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- Alfa Romeo SE 048SP 1990: Creado para competir en la exigente categoría Grupo C, este prototipo finalmente recibió un motor Ferrari V12 de 3,5 litros y 680 caballos. Su chasis monocasco de fibra de carbono y la carrocería aerodinámica fueron pensados para las carreras de resistencia, resaltando el estilo característico de Alfa Romeo.

Repercusiones para los jugadores y el mercado

El Passion Car Pack ha recibido opiniones favorables entre los jugadores y coleccionistas de Forza Horizon 6, especialmente por permitir experimentar digitalmente con vehículos que en la vida real son casi inaccesibles, como el Ferrari 275 GTB4 Spider 1967. La posibilidad de adquirir el paquete de coches sin comprar el juego completo, sumada a los beneficios para quienes ya cuentan con la Edición Premium, fortalece el atractivo de los contenidos descargables en el sector de los videojuegos.

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Se destaca además cómo el contenido responde a diversas expectativas. Quienes buscan simulación de carreras apreciarán la precisión en la aerodinámica y el manejo de estos autos, mientras que los aficionados al coleccionismo digital incrementan el valor de su garaje con modelos de referencia. Incluso para quienes no adquieran el paquete, la actualización Italian Exotics incorpora mejoras en la jugabilidad: se reduce la probabilidad de colisiones con la inteligencia artificial durante las curvas, se reinician los marcadores para eliminar tiempos desleales y se suman nuevos objetos de personalización, factores que mejoran la experiencia general.

Forza Horizon 6, de Playground Games

Actualizaciones en la experiencia Horizon

Además de los autos del Passion Car Pack, la tercera serie amplía las actividades y recompensas en el festival. El concesionario especializado del Horizon Stadium realiza una promoción italiana, donde modelos exclusivos pueden obtenerse mediante Wheelspin, el sistema de recompensas aleatorias del juego. Los jugadores también tienen acceso a nuevos objetos de creación en el modo EventLab y a coleccionables temáticos, como la Tank Latte Cup.

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Playground Games ha implementado también una serie de correcciones técnicas tras el lanzamiento. Se solucionaron errores y vulnerabilidades que afectaban la competitividad, y el sistema de clasificación ha sido restaurado para asegurar una competencia justa. Estas medidas buscan ofrecer una experiencia más equilibrada y mantener la confianza de los usuarios en el soporte del desarrollador ante posibles fallos.

De este modo, Forza Horizon 6 sigue consolidándose como uno de los referentes en juegos de carreras, tanto por su variado catálogo de vehículos como por su capacidad de atender las demandas de los usuarios, combinando coleccionismo digital, simulación avanzada y un festival que se renueva constantemente.

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