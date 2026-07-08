Saber Interactive anuncia nuevos proyectos tras consolidarse con Space Marine 2 y mira al futuro

Warhammer 40,000: Space Marine II, de Saber Interactive.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, lanzado hace casi dos años, ha convertido a Saber Interactive en uno de los estudios más solicitados por las grandes marcas del sector de los videojuegos. Con ventas que han superado los cinco millones de copias, el éxito de este título ha tenido un impacto significativo tanto en el estudio como en la percepción de la industria acerca de su capacidad creativa y de desarrollo.

Tim Willits, CEO de Saber Interactive, menciona que nunca antes habían recibido tantas propuestas para adaptar licencias importantes, hasta el punto de verse obligados a rechazar incluso a propietarios de franquicias emblemáticas, una situación inédita hasta ahora para la compañía.

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Antes de Warhammer 40,000: Space Marine 2, Saber Interactive ya tenía cierta reputación en la industria, aunque no contaba con la notoriedad que ostenta en la actualidad. La segunda entrega de la saga no solo mejoró las mecánicas del juego original, sino que también supo responder a las demandas actuales de los jugadores, combinando modos multijugador dinámicos con contenido innovador y expansiones gratuitas.

Las ventas superaron todas las expectativas: en menos de dos años se vendieron más de cinco millones de copias, cifras que sitúan a Space Marine 2 entre los grandes éxitos de la generación en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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El CEO Tim Willits ha subrayado en entrevistas la relevancia de este logro: No solo cambió nuestra manera de hacer juegos, sino también la imagen que el mundo tenía de nosotros hasta entonces. La adecuada gestión de una licencia tan importante como Warhammer 40,000 ha hecho de Saber Interactive un socio atractivo para otras franquicias globales, abriendo oportunidades que antes no existían para el estudio. La posibilidad de rechazar propuestas, incluso de marcas de fama internacional, ilustra el cambio en su prestigio.

El auge tras Space Marine 2 ha originado un notable aumento de ofertas para que Saber Interactive trabaje con diferentes propiedades intelectuales. Willits comenta que ahora tienen la reputación de hacerlo muy bien con otras marcas, lo que atrae el interés de casi todos los grandes propietarios de licencias, quienes desean que desarrollen sus juegos. Afirma que hoy en día el volumen de propuestas es tan alto que el equipo debe rechazar más oportunidades de las que puede asumir, una posición que rara vez alcanzan los estudios en la industria.

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Saber Interactive, sin embargo, no ha caído en la autocomplacencia. El estudio ya cuenta con varios proyectos en desarrollo para los próximos meses y años, como el próximo lanzamiento de Hellraiser: Revival en octubre, seguido de Turok: Origins y la esperada remasterización de la trilogía original de Hitman.

Warhammer 40,000: Space Marine II, de Saber Interactive.

También figuran entre sus trabajos el remake de Knights of the Old Republic y la continuación directa con Space Marine 3, evidenciando que, a pesar de la alta demanda, el estudio mantiene una agenda centrada en la calidad y la expansión sostenida. Además, se comprometen a seguir ofreciendo contenido adicional, tanto gratuito como de pago, para Space Marine 2, fortaleciendo su comunidad y reputación de soporte después del lanzamiento.

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Mientras muchas empresas del sector atraviesan dificultades, con despidos y especulaciones sobre el futuro del formato físico en los videojuegos, Tim Willits ofrece una visión más positiva. En medio de los cambios que vive la industria, sostiene que es un buen periodo para los videojuegos.

Reconoce que ha habido desafíos recientemente, pero subraya la creatividad y capacidad de adaptación que distinguen a los estudios: La gente creativa siempre encontrará la manera de crear algo relevante, y considera que, a pesar de los ciclos de altibajos, el entretenimiento y la innovación suelen imponerse frente a la incertidumbre.

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Willits, con una extensa trayectoria en la industria, indica que el ciclo actual, marcado por adquisiciones y cambios estructurales en las empresas, es solo una fase más en la historia de los videojuegos. Señala que los lanzamientos recientes y los anuncios de nuevos productos develan un resurgir de propuestas originales y ambiciosas.

Para Saber Interactive, el reto consiste en gestionar el éxito sin sacrificar la calidad, seguir innovando y mantener el atractivo tanto para nuevas licencias como para sus jugadores habituales, mostrando así resiliencia en tiempos de cambio.

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