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Crimson Desert recibe una gran actualización con atuendos, opciones de personalización y mejoras para personajes

Pearl Abyss lanzó el parche 1.13.00, una actualización que amplía el contenido para varios personajes, personalización y corrige errores

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Crimson Desert - Portadas
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Pearl Abyss continúa reforzando el soporte de Crimson Desert con una nueva actualización de gran tamaño. El parche 1.13.00 ya comenzó a distribuirse en todas las plataformas y suma importantes novedades para los jugadores, desde contenido adicional para los personajes Oongka y Damiane hasta nuevas opciones estéticas y múltiples mejoras de calidad de vida.

La actualización también llega acompañada por una extensa lista de correcciones de errores y optimizaciones de estabilidad, reafirmando el compromiso del estudio con la evolución constante de su RPG de acción de mundo abierto.

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Uno de los cambios más destacados es que Oongka y Damiane ya pueden acceder al Abyss, una de las actividades más importantes del contenido avanzado del juego. Como consecuencia de esta incorporación, Pearl Abyss reorganizó la ubicación de determinados Memory Fragments vinculados a algunos jefes que pueden volver a enfrentarse.

Además, ambos personajes reciben una importante expansión de equipamiento, incluyendo nuevas armaduras y piezas obtenibles mediante diferentes actividades, mientras que se amplían las posibilidades para teñir una mayor cantidad de objetos y conjuntos, permitiendo personalizar con más libertad el aspecto de los protagonistas.

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La actualización no se limita únicamente al contenido. Entre las novedades también aparece una opción para ocultar completamente el minimapa y los indicadores de estado desde el menú de configuración, una característica muy solicitada por quienes prefieren una experiencia más inmersiva o desean capturar imágenes sin elementos de la interfaz.

Crimson Desert - Portadas
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A esto se suma el nuevo objeto Hunter’s Sigil, que mejora las funciones de las mascotas voladoras al permitirles recoger recursos específicos relacionados con sus habilidades. Incluso pequeños detalles recibieron atención, como la posibilidad de que las mascotas descansen junto al personaje cuando este utiliza una cama, un agregado puramente estético que rápidamente llamó la atención de la comunidad.

Como ocurre con cada gran actualización, el parche también introduce numerosos ajustes en el combate, la interfaz, las misiones y el rendimiento general del juego. Pearl Abyss corrigió diversos problemas relacionados con habilidades, controles, equipamiento y progresión, además de solucionar errores específicos presentes en algunas plataformas.

Si bien parte de la comunidad continúa reportando inconvenientes puntuales de rendimiento tras instalar la actualización, especialmente en determinadas configuraciones, el estudio sigue ampliando el contenido y afinando el funcionamiento del juego mediante un ritmo constante de parches desde su lanzamiento. Con la versión 1.13.00, Crimson Desert suma más herramientas de personalización, fortalece a varios de sus personajes y sigue consolidando la propuesta de uno de los RPG de acción más ambiciosos de Pearl Abyss.

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