Quarter Up confirma interés en crossovers entre Invincible VS y grandes franquicias del gaming

Invincible VS, de Quarter Up.

El estudio Quarter Up, responsable del juego de lucha por equipos Invincible VS, ha manifestado públicamente su interés en incorporar personajes de otras franquicias reconocidas en futuros paquetes de contenido descargable. El director del juego, Dave Hall, y el diseñador jefe de combate, Bau Bautista, compartieron su interés en la posibilidad de crossovers que incluyan figuras tan emblemáticas como Spider-Man, Sub-Zero y Scorpion, en declaraciones recientes.

Aunque por ahora no existen acuerdos concretos, los desarrolladores aseguran que están abiertos a la posibilidad de mezclar los universos de Invincible con los de Marvel o Mortal Kombat, algo que ya se ha visto anteriormente en los cómics y otras adaptaciones.

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Interés de Quarter Up en colaboraciones entre universos

La franquicia Invincible cuenta con antecedentes de cruces con otros títulos importantes. Mark Grayson, protagonista de la serie, ha compartido páginas de cómic con Peter Parker, y Omni-Man, uno de los personajes más reconocidos, fue invitado a formar parte de la plantilla de Mortal Kombat.

Partiendo de esta base, Quarter Up considera que un cruce de personajes podría ser un paso lógico para aumentar el atractivo de Invincible VS, permitiendo abrir la serie a nuevos públicos y ofrecer una plantilla de personajes más diversa. Dave Hall declaró: “Siempre estamos abiertos a un crossover. Creo que es algo muy emocionante de imaginar, y esperemos poder hacer alguno en el futuro”. Por su parte, Bau Bautista destacó el potencial de incluir personajes icónicos para renovar el interés en el título y proporcionar a los jugadores escenarios novedosos e inesperados.

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Perspectivas y desafíos para futuros crossovers

No obstante, las colaboraciones entre franquicias importantes suelen implicar acuerdos de licencias complejos y costosos. Aunque Quarter Up está dispuesto, aún no ha iniciado conversaciones formales para traer a personajes como Spider-Man o luchadores de Mortal Kombat a Invincible VS. “No descartamos en absoluto esa posibilidad, y nos encantaría tener la oportunidad de trabajar con personajes legendarios como Spider-Man”, afirmó Hall, mostrando la alineación del estudio con las expectativas de la comunidad.

Los personajes desarrollados por otras compañías representan una oportunidad para abordar las críticas que algunos jugadores han hecho a Invincible VS, en especial aquellas que señalan que muchos de sus luchadores “parecen ladrillos voladores”, en referencia a la falta de variedad en habilidades y aspecto visual.

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Invincible VS, de Quarter Up.

Repercusiones potenciales para la comunidad de jugadores

La incorporación de Spider-Man, Sub-Zero o Scorpion tendría un efecto significativo tanto en la jugabilidad como en el atractivo comercial del juego. Los desarrolladores ya han añadido dos nuevos héroes en la primera temporada y prometen seguir ampliando la plantilla en cada ciclo adicional. Un crossover exitoso no solo colocaría a Invincible VS entre los títulos de pelea de mayor interés en el mercado internacional, sino que también podría transformar el panorama de los esports centrados en juegos de superhéroes.

Para los fans, la posibilidad de ver a sus personajes favoritos de diferentes universos interactuar supondría una experiencia única, mientras que para Quarter Up representaría la consolidación de un modelo de negocio basado en la diversidad y la sorpresa. Por el momento, los jugadores deberán esperar, pero el propio Bau Bautista lo resumió así: “Si tenemos esa oportunidad, sin duda la aprovecharemos, porque esos personajes son icónicos a más no poder y poder traerlos a Invincible para ver cómo encajan en nuestro universo sería alucinante”.

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