‘Minions y Monstruos’ lidera la taquilla, pero firma el estreno más flojo de toda la saga en Estados Unidos

El lunes 29 de junio, los fans podrán acceder a la función especial del Minion Day y ser los primeros en ver la película en Lima.

El regreso de los personajes más populares de Illumination consiguió un nuevo número uno en la taquilla estadounidense, aunque no de la manera que el estudio esperaba. Minions y Monstruos se estrenó durante el tradicional fin de semana del Día de la Independencia en Estados Unidos y logró quedarse con el liderazgo, pero sus cifras iniciales marcaron el peor debut de toda la franquicia.

La película recaudó alrededor de 61 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cartelera, un resultado inferior a las previsiones iniciales y muy por debajo de los registros alcanzados por Minions: El origen de Gru y Mi Villano Favorito 4 en sus respectivos estrenos. El calendario tampoco ayudó, ya que el feriado cayó en sábado y muchas familias optaron por celebrar fuera de las salas de cine, reduciendo la asistencia general durante uno de los fines de semana más importantes del año para la industria.

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Pese a este arranque más discreto en su mercado local, el panorama cambia al observar el rendimiento internacional. La nueva producción de Illumination sumó cerca de 98 millones de dólares fuera de Estados Unidos, alcanzando un acumulado cercano a los 160 millones en apenas unos días.

Gracias a un presupuesto estimado de 85 millones de dólares, considerablemente menor al de otras grandes producciones animadas recientes, la película ya se perfila como un éxito comercial. Esto demuestra una vez más la enorme fortaleza global de la marca Minions, capaz de compensar un desempeño doméstico inferior al esperado con una sólida respuesta del público en el resto del mundo.

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Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al personaje Max, con la voz de Christoph Waltz, rodeado de minions en una escena de "Minions & Monsters", de Illumination. (Universal Pictures via AP)

El resultado, sin embargo, deja algunas preguntas sobre el futuro de la franquicia. Diversos analistas consideran que el desgaste de una saga con estrenos casi ininterrumpidos durante los últimos años podría haber comenzado a sentirse entre el público.

Paradójicamente, varios medios especializados destacaron que Minions y Monstruos es una de las entregas más elaboradas de la serie, con una historia ambientada en los años veinte, múltiples referencias a la historia del cine y una propuesta más ambiciosa que sus predecesoras. Aun así, ese esfuerzo creativo no logró traducirse en un estreno tan contundente como los anteriores, lo que abre el debate sobre si Illumination debería espaciar más sus futuras producciones para mantener el interés de la audiencia.

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Mientras tanto, Toy Story 5 continúa demostrando una enorme resistencia en cartelera. La nueva aventura de Pixar conservó el segundo lugar durante su tercera semana y ya acumula cifras que la ubican entre las películas más exitosas del año, acercándose rápidamente al liderazgo anual. En contraste, Supergirl profundizó su complicado presente con una caída superior al 70% en su segundo fin de semana, consolidando un desempeño muy por debajo de las expectativas para el Universo DC.

Así, el comienzo de julio dejó un panorama particular para Hollywood: Minions y Monstruos consiguió el primer puesto, pero también confirmó que incluso las franquicias más exitosas pueden empezar a mostrar señales de agotamiento cuando el público siente que las propuestas llegan con demasiada frecuencia.

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