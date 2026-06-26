Marvel’s Blade no está cancelado: Todd Howard confirma avances tras rumores de cierre en Arkane Lyon

Marvel's Blade

En medio de un clima de incertidumbre dentro de Xbox y Bethesda por recortes y rumores sobre el cierre de estudios, Todd Howard, ejecutivo clave de Bethesda Game Studios, ha confirmado que el videojuego Marvel’s Blade sigue en desarrollo bajo la responsabilidad de Arkane Lyon.

La noticia llega tras meses sin novedades importantes sobre el título y aporta cierta tranquilidad a quienes temían por su cancelación definitiva, especialmente después de los despidos que han reestructurado la industria y afectado a varios equipos bajo el paraguas de Microsoft. Howard destacó que ha visto avances recientes y elogió el trabajo del estudio, aunque no precisó fechas ni proporcionó detalles sobre futuros anuncios.

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Situación reciente de Arkane Studios y el entorno de Microsoft

Arkane Studios, específicamente su filial en Lyon, Francia, está siendo objeto de atención tras una serie de rumores sobre posibles cierres y recortes en la industria de los videojuegos, en particular dentro de empresas propiedad de Microsoft. La filial de Austin fue cerrada en 2024, lo que intensificó los temores sobre el futuro de la sede de Lyon, actualmente la única operativa del estudio conocido por títulos como Deathloop y la saga Dishonored. Los constantes movimientos de recorte, que incluyeron el cierre de estudios como The Initiative y la cancelación de proyectos como Perfect Dark y Everwild, han dejado en una situación delicada a todo el ecosistema de Xbox Game Studios.

En este contexto, el desarrollo de Marvel’s Blade, anunciado en 2023, parecía estar cada vez más en riesgo. La falta de actualizaciones y la ausencia de una hoja de ruta pública generaron alarma entre la comunidad de jugadores, mientras que analistas y periodistas del sector plantearon que este juego podría estar entre los proyectos con riesgo de cancelación para reducir costos.

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Declaraciones de Todd Howard y estado actual del desarrollo

En una reciente entrevista, Todd Howard aclaró la situación respecto al esperado juego de Arkane. Explicó que, pese a la falta de novedades en los últimos meses y los rumores sobre nuevas oleadas de despidos previstas para julio, Marvel’s Blade continúa avanzando según lo previsto. Howard detalló que tuvo acceso a una presentación interna el pasado 21 de mayo, donde pudo ver el trabajo realizado hasta el momento y calificó el desempeño del equipo como muy destacado. Esta declaración busca calmar la preocupación del público y subraya que, al menos por ahora, Arkane Lyon no ha sufrido cancelaciones masivas ni interrupciones graves en su flujo de trabajo.

No obstante, el desarrollo de Marvel’s Blade aún se encuentra en sus primeras etapas. Aunque el título se anunció públicamente en 2023, documentos internos del estudio indican que la transición del juego de la etapa conceptual a la producción completa ocurrió recién en 2025. Esto explica en parte la escasez de avances compartidos con el público y refuerza la idea de que, a pesar de las especulaciones negativas, el juego todavía se encuentra en una fase muy temprana, como expresan algunas fuentes del sector y el propio informe fiscal del estudio fechado en julio de 2025.

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Impacto de la incertidumbre en los fanáticos y el estudio

La situación de Marvel’s Blade es representativa del clima de tensión e inseguridad que afecta actualmente a muchos estudios AAA dentro de grandes conglomerados. Para los fanáticos, el prolongado silencio y el reciente historial de despidos y cierres en Microsoft generan ansiedad y desconfianza en cuanto a la continuidad de sus franquicias favoritas. Arkane Lyon, que goza de una reputación sólida gracias a éxitos anteriores, enfrenta ahora el desafío de trabajar rodeados de rumores y bajo la presión de ofrecer un producto a la altura de las expectativas, aun cuando no pueden garantizar su propia estabilidad laboral a mediano plazo.

La falta de comunicación oficial por parte de Microsoft y Marvel Games sobre el estado del proyecto ha sido una de las cuestiones más criticadas por la comunidad. Mientras otros estudios han sido cerrados o han visto sus proyectos cancelados sin previo aviso, la ausencia de una posición clara de la compañía matriz hace que cada declaración de figuras como Howard tenga un peso relevante en la opinión pública. Los jugadores, por su parte, temen que decisiones corporativas guiadas por criterios presupuestarios interrumpan el desarrollo de obras con potencial significativo tanto a nivel cultural como comercial.

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En el día a día del estudio, los empleados de Arkane Lyon, al igual que otros equipos de Microsoft, deben equilibrar su carga de trabajo y su aporte creativo con la preocupación constante ante posibles anuncios de recortes que podrían dejarlos sin empleo o interrumpir sus proyectos en cualquier momento. Según reportes de la industria, esta situación no favorece la cohesión de los equipos ni permite ciclos de desarrollo estables, lo que dificulta también la comunicación abierta hacia el exterior.