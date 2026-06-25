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Ratatan, el sucesor de Patapon, pospone su estreno mundial al 15 de octubre

Kazuto Sakajiri agradece el apoyo de los backers y promete mejoras sustanciales tras el feedback del acceso anticipado

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Ratatan, de TVT
Ratatan, de TVT

El esperado videojuego Ratatan, desarrollado por TVT y Ratata Arts y distribuido por Game Source Entertainment, finalmente será lanzado a nivel mundial el 15 de octubre de 2026, después de un retraso anunciado oficialmente por el productor Kazuto Sakajiri. Esta decisión afecta tanto al lanzamiento en consolas de nueva generación, como PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2, como en PC a través de Steam. Inicialmente previsto para julio, el equipo de desarrollo justificó el aplazamiento por la necesidad de realizar ajustes y mejoras derivados del proceso de Early Access, priorizando la calidad final del producto.

Retrasos y comunicación con el público

Ratatan había despertado una gran expectativa desde su presentación como sucesor espiritual de Patapon, reuniendo seguidores y patrocinadores entusiastas a través de su campaña en Kickstarter. Para muchos jugadores, la fecha original del 16 de julio era muy esperada, especialmente tras los avances positivos y el acceso anticipado para usuarios de PC. Sin embargo, semanas antes del lanzamiento previsto, se produjo un prolongado silencio informativo que generó inquietud en la comunidad.

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Fue el propio productor, Kazuto Sakajiri, quien asumió la responsabilidad de la falta de comunicación, explicando que el equipo había estado completamente centrado en resolver los desafíos de la fase final de desarrollo. Según Sakajiri, al acercarse la recta final, hay mucho trabajo adicional, corrección de errores y problemas imprevistos, lo que llevó al equipo a enfocarse totalmente en esas tareas.

Motivos del retraso y perfeccionamiento del juego

El retraso responde no solo a problemas técnicos como los bugs, sino también a la incorporación de sugerencias recibidas durante la etapa de Early Access, una fase que originalmente no estaba contemplada en la planificación inicial. Según Sakajiri, el reto se volvió aún mayor al ampliar el soporte online y adaptar Ratatan a una amplia variedad de plataformas, lo que obligó al equipo a dedicar más tiempo y recursos para asegurar un funcionamiento óptimo en todos los sistemas.

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Adecuar el juego a consolas modernas y, al mismo tiempo, escuchar las opiniones directas de la comunidad llevó a cambios más significativos de lo previsto. Este proceso, aunque provocó un retraso, ha resultado en mejoras notables del producto, tal como asegura el productor al decir que Ratatan es mucho mejor de lo que planeaban.

Ratatan
Ratatan

Impacto en la comunidad y expectativas tras el anuncio

Para los miles de seguidores y patrocinadores que apoyaron Ratatan en Kickstarter, la noticia representa una decepción que ha sido reconocida por los responsables del proyecto, quienes ofrecieron disculpas formales y agradecimientos por la paciencia y el entusiasmo demostrados. Sakajiri insistió en que la comunidad es más que patrocinadores, son amigos que han contribuido a la creación del juego. El retraso también afecta a otros jugadores que esperaban disfrutar del título durante las vacaciones o el lanzamiento de nuevas consolas, modificando sus planes personales.

En el panorama actual de la industria, donde los retrasos son frecuentes pero generan malestar, Ratatan se suma a la lista de títulos pospuestos con el objetivo de asegurar que la experiencia inicial del usuario cumpla con los altos estándares prometidos. La transparencia en cuanto a los motivos del aplazamiento y la disposición a incorporar sugerencias son aspectos valorados por la comunidad, aunque persisten preguntas sobre el manejo del silencio previo y las posibles repercusiones en la confianza hacia los estudios independientes.

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