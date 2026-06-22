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Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

De Dragon Ball a Astro Boy: cinco videojuegos que demostraron que las adaptaciones de anime pueden ser tan buenas como los originales

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Durante décadas, los videojuegos basados en anime sufrieron una reputación difícil de sacudir. Títulos apurados, mecánicas pobres y licencias mal aprovechadas eran la norma. Sin embargo, algunos juegos rompieron ese molde y demostraron que adaptar un universo animado al formato interactivo no solo es posible, sino que puede resultar en experiencias memorables. Esta lista reúne cinco de los mejores ejemplos.

Attack on Titan 2, de Koei Tecmo
Attack on Titan 2, de Koei Tecmo

5. Attack on Titan 2 (2018)

La segunda entrega basada en Shingeki no Kyojin llegó en marzo de 2018, desarrollada por Omega Force y distribuida por Koei Tecmo para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Donde el primer juego sentó las bases, esta secuela las expandió y pulió.

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El sistema central sigue siendo el equipo de maniobras tridimensional, que permite al jugador desplazarse con cables y atacar las nucas de los titanes desde distintos ángulos. En esta entrega el control fue mejorado notablemente, haciendo que los movimientos aéreos resulten más fluidos y satisfactorios. El juego cubre los arcos argumentales de la primera y segunda temporada del anime, con un elenco de más de 30 personajes jugables entre los que se encuentran Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman y Armin Arlet.

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de crear un personaje propio e insertarlo en la historia como un nuevo recluta de la Tropa 104. Este protagonista puede tener conversaciones con los personajes del anime y construir relaciones con ellos según las decisiones del jugador.

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La prensa especializada recibió el juego de forma positiva. Eso sí, este puesto en el TOP puede estar en disputa ya que está en camino Attack on Titan 3 que promete mejorar todas sus mecánicas y poder jugar el final del anime.

4. Captain Tsubasa Vol. II: Super Striker (1990)

Antes de que existiera el FIFA o cualquier simulador de fútbol realista, Tecmo lanzó en 1990 para Nintendo Entertainment System una de las adaptaciones deportivas más queridas de la historia del gaming japonés. Captain Tsubasa Vol. II: Super Striker es la continuación directa del primer juego de la saga y está considerado por una amplia base de fanáticos como el mejor título de la franquicia.

El juego traduce al formato interactivo la segunda saga del manga, conocida como World Youth Hen. La historia arranca con Tsubasa Ozora en el equipo juvenil del Sao Paulo, disputando la Copa Rio Juvenil contra los grandes clubes brasileros: Fluminense, Corinthians, Gremio, Palmeiras, Santos y finalmente Flamengo, donde Carlos Santana actua como rival recurrente y protagonista de la final.

Luego el recorrido continúa con el torneo de secundarias japonés, la Japan Cup contra selecciones europeas y el camino de Japón hacia la Copa del Mundo, enfrentando rivales como Francia, Alemania y llegando a la gran final contra Brasil. Cada partido incluye personajes icónicos del manga con sus tiros y habilidades especiales propias.

El juego nunca tuvo traducción oficial al español ni al inglés, lo que dificultó su llegada a América Latina. En países como Argentina, Paraguay y Colombia solo circularon copias pirata en japonés. Décadas después, la comunidad de fanáticos produjo traducciones no oficiales que permitieron a nuevas generaciones disfrutar el título completo. Hoy se puede conseguir en emuladores con subtítulos en castellano.

3. Astro Boy: Omega Factor (2003)

Desarrollado por Treasure y Hitmaker, y publicado por Sega, Astro Boy: Omega Factor es un beat ‘em up lanzado para Game Boy Advance el 18 de diciembre de 2003 en Japón y el 18 de agosto de 2004 en América del Norte. El juego está basado en la franquicia de manga y anime creada por Osamu Tezuka y combina elementos de distintas versiones del universo de Astro Boy.

La mecánica principal coloca al jugador en control de Astro mientras avanza por escenarios llenos de robots enemigos, atacando con golpes y patadas de gran potencia. Un medidor de energía llamado EX se llena con el daño causado y, al completarse, permite ejecutar ataques especiales. Astro también puede volar utilizando propulsores de cohete, lo que agrega una dimensión vertical al combate. Cada personaje no jugable encontrado otorga puntos para mejorar estadísticas como la fuerza o la velocidad.

La historia se divide en dos episodios: Birth y Rebirth. En el primero, Astro enfrenta amenazas que culminan con su muerte a manos de un dispositivo llamado Death Mask. En el segundo, revivido por el ser conocido como Fenix, recibe la capacidad de viajar en el tiempo para intentar cambiar el desenlace. La narrativa integra personajes y tramas de varias obras de Tezuka, desde Marine Express hasta Prime Rose, construyendo una especie de gran cruce entre distintas series del autor.

2. Yu-Gi-Oh! Master Duel (2022)

Konami lanzó Yu-Gi-Oh! Master Duel el 19 de enero de 2022, luego de un desarrollo que comenzó en 2019. El objetivo era crear un título que atrajera a jugadores experimentados del juego de cartas coleccionables, diferenciándose de Yu-Gi-Oh! Duel Links, la entrega anterior orientada a un público más casual. El juego es gratuito y está disponible en PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android.

La propuesta central es una adaptación fiel de los duelos de cartas tal como se juegan en la vida real, sin protagonistas del anime de por medio. El juego cuenta con más de 10.000 cartas en su catálogo y ofrece crossplay completo entre todas las plataformas, además de crossprogesion mediante el sistema Konami ID. Los efectos visuales evocan el estilo del anime pero el foco está puesto en el juego de cartas en sí mismo.

Incluye un modo historia en solitario que, en lugar de reproducir duelos contra personajes conocidos como Mako Tsunami o Mai Valentine, profundiza en el lore de los propios mazos y arquetipos. Las cadenas de efectos se visualizan literalmente como una cadena en pantalla, y un registro completo de duelo permite revisar lo ocurrido en turnos anteriores. Esto hace que el juego sea accesible para nuevos jugadores sin sacrificar la profundidad que esperan los veteranos.

Dragon Ball FighterZ, de Arc System Works.
Dragon Ball FighterZ, de Arc System Works.

1. Dragon Ball FighterZ (2018)

Cuando Dragon Ball FighterZ fue revelado en la conferencia de Microsoft durante el E3 2017, las reacciones fueron inmediatas: las animaciones en tiempo real se veían indistinguibles del anime. Era Arc System Works, el estudio japonés responsable de Guilty Gear y BlazBlue, aplicando su experiencia en juegos de lucha a la franquicia más reconocida del manga japonés.

El juego fue lanzado el 26 de enero de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC, y llegó a Nintendo Switch en septiembre del mismo año. El sistema de combate es de equipos de tres contra tres: cada jugador elige tres personajes y los controla de a uno por vez, pudiendo intercambiarlos en cualquier momento. Cuatro botones de ataque se complementan con movimientos especiales, asistencias de los aliados y el Sparking Blast, una habilidad única que regenera la salud y potencia el daño.

Una de las mecánicas más originales involucra a las Dragon Balls durante el combate. Para obtener cada esfera es necesario ejecutar combos de una cantidad determinada de golpes: diez golpes para la de una estrella, setenta para la de siete. Cuando un jugador las reúne todas y ejecuta un combo de al menos siete golpes, Shenlong es convocado y concede un deseo: recuperar la salud del personaje en uso, revivir a un aliado, obtener un Sparking Blast adicional o regenerar las barras de vida del equipo.

El juego incluye 24 personajes en su versión base, con tres desbloqueables, y el roster total escaló hasta 43 con los pases de temporada. Entre los personajes DLC se encuentran Goku Ultra Instinto, Gogeta Super Saiyajin 4 y Kefla, entre otros. Los escenarios reproducen locaciones icónicas del manga y el anime, y las escenas dramáticas recrean momentos específicos del canon según los personajes enfrentados y el escenario elegido.

Las ventas fueron extraordinarias. En una semana desde su lanzamiento, el juego había vendido dos millones de copias, convirtiéndose en el título de Dragon Ball que más rápido se vendió en toda la historia de la franquicia. A finales de 2018 la cifra superó los 3,5 millones, llegó a 5 millones en mayo de 2020 y alcanzó 6 millones en diciembre de ese año.

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