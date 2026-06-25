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Deltarune Chapter 5 supera los 290.000 jugadores simultáneos en Steam y marca récord histórico

Deltarune sigue creciendo tras el lanzamiento de Chapter 5, con récords, elogios y promesas de futuro

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Deltarune, de Toby Fox
Deltarune, de Toby Fox

Deltarune, el conocido RPG desarrollado por Toby Fox, ha superado su propio récord tras el lanzamiento del esperado capítulo 5 el 24 de junio de 2026. En su primer día, el juego alcanzó un máximo de 291,816 jugadores simultáneos únicamente en Steam, superando ampliamente las cifras anteriores y duplicando el récord establecido con el lanzamiento de su primer capítulo. Esta cantidad no incluye a los jugadores de consolas, lo que indica que la audiencia total es aún mayor.

Además, la saga continúa ampliándose, con la confirmación oficial de que el capítulo 6 llegará en 2027 y que se añadirán más capítulos gratuitos en el futuro, manteniendo el interés de los seguidores y consolidando a Deltarune como un referente en la industria.

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Crecimiento de Deltarune en la plataforma Steam

El estreno de Deltarune capítulo 5 no solo fue celebrado en redes sociales, sino que su impacto se reflejó en los números. De acuerdo con SteamDB, este RPG de estética retro estableció un nuevo récord, superando los 133,920 jugadores concurrentes alcanzados en su lanzamiento inicial. En comparación, el proyecto anterior de Toby Fox, Undertale, tuvo un máximo histórico de 11,071 jugadores simultáneos durante una oferta especial.

Esta diferencia resalta el notable crecimiento de la franquicia y su mayor alcance internacional. Deltarune también recibe críticas positivas: en Metacritic, el juego cuenta con una valoración promedio de 86 puntos y una puntuación de usuario de 9.0, a pesar de que su trama aún no está concluida.

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Disponibilidad en varias plataformas y desarrollo de la serie

El capítulo 5 se lanzó de manera simultánea en PC, Mac, Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 y PlayStation 5, lo que constituye el despliegue más amplio en la historia de la franquicia y permite el acceso de nuevos públicos. Deltarune comenzó su trayectoria en 2018, cuando sus dos primeros capítulos salieron como descargas gratuitas, captando tanto a seguidores de Undertale como a nuevos usuarios.

Después de varios años de espera, los capítulos 3 y 4 fueron lanzados en 2025 como parte del primer paquete de pago del juego. El capítulo 5, a su vez, se añade como una actualización gratuita para quienes ya adquirieron el título, estableciendo un modelo híbrido entre contenido gratuito y de pago que ha fortalecido la lealtad del público.

Deltarune, de Toby Fox.
Deltarune, de Toby Fox.

Planes a futuro: capítulos, desarrollo y comunidad

Luego del exitoso lanzamiento del capítulo 5, Toby Fox actualizó la sección de preguntas frecuentes del juego en Steam, donde detalló los planes para los próximos episodios. Según esta información, el capítulo 6 está previsto para estrenarse en 2027, y se espera que se ofrezcan actualizaciones periódicas sobre su desarrollo. Fox indicó también en su blog que el sexto capítulo avanza con mayor rapidez, ya que es técnicamente más sencillo que los anteriores, lo que permitiría que algunos miembros del equipo comiencen a trabajar en el capítulo 7 antes de finalizar el año en curso.

Esta agilidad ha generado expectativas dentro de la comunidad, acostumbrada a largos intervalos entre capítulos. Por otra parte, la confirmación de que la historia de Deltarune se expandirá con más episodios gratuitos fortalece el compromiso de millones de seguidores, interesados en ver cómo evoluciona y concluye la obra de Toby Fox.

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