Battlefield 6 ajusta multiplicadores de daño y velocidad de bala buscando equilibrio y realismo

Battlefield 6, de Battlefield Studios.

Battlefield Studios ha anunciado una transformación significativa en el sistema de disparos de Battlefield 6, inspirada en los elementos clásicos de Battlefield 4. Mediante un comunicado detallado y el primer episodio de una nueva serie de videos, el estudio explica cómo el próximo parche, programado para el 30 de junio, ajustará aspectos como el retroceso de las armas y el sistema de daño, con el fin de equilibrar la jugabilidad tanto en enfrentamientos cercanos como a larga distancia.

Estos cambios apuntan a proporcionar una experiencia de combate más estratégica y realista, y llegan justo antes del lanzamiento de uno de los mapas más grandes de la saga y la implementación de un evento novedoso y de tiempo limitado.

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Revisión del retroceso y la precisión en el uso de armas

El centro de la actualización es la revisión de las características de manejo de todas las armas disponibles en Battlefield 6. Según Battlefield Studios, el retroceso será más predecible, lo que busca aumentar la consistencia en los disparos automáticos. Sin embargo, el estudio enfatiza que no será sencillo abusar del fuego automático a largas distancias. La velocidad de las balas y el control del retroceso han sido ajustados específicamente para limitar la eficacia de tales acciones, obligando a los jugadores a espaciar sus disparos si desean ser efectivos en rangos lejanos.

Este diseño remite a la experiencia de Battlefield 4, en la cual apuntar con precisión y dosificar las ráfagas eran fundamentales para la supervivencia. El equipo afirma que la intención es que cada arquetipo de arma posea una función claramente definida: las subametralladoras serán las más efectivas en combates cercanos, las ametralladoras ligeras se encargarán de la supresión, y los fusiles de asalto ofrecerán equilibrio y versatilidad. El objetivo es diversificar el uso de las armas y evitar que una sola clase destaque en todos los contextos, algo que los jugadores más experimentados reclamaban desde el lanzamiento.

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Ajustes en el daño y multiplicadores según zonas del cuerpo

Otro aspecto central del rediseño en Battlefield 6 es el nuevo tratamiento del daño en función de la zona del cuerpo alcanzada por los disparos. Hasta ahora, muchos jugadores estaban habituados a que el torso, las extremidades y la parte baja del cuerpo generaran resultados de daño similares. Esto ha cambiado considerablemente, ya que a partir de la actualización, las extremidades y el torso bajo recibirán menos daño que el pecho, estableciéndose multiplicadores diferenciados por zona. El propósito es doble: reducir el tiempo promedio necesario para eliminar a un oponente y, al mismo tiempo, mantener la posibilidad de ejecuciones rápidas para quienes logren una precisión destacada.

Por lo tanto, la puntería gana relevancia: aquellos que busquen eliminar enemigos a distancia deberán acertar en partes vitales para maximizar el daño. En la práctica, esto debería reducir las situaciones en las que el azar pesaba más que la habilidad en enfrentamientos lejanos. No obstante, los desarrolladores señalan que los duelos a corta distancia no experimentarán una transformación tan marcada, debido a que la proximidad seguirá favoreciendo la velocidad y la coordinación motriz de los jugadores.

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Battlefield 6, de Battlefield Studios.

Reacciones de la comunidad y adición de novedades al sistema de juego

El proceso de prueba, realizado en colaboración con la comunidad de Battlefield Labs, ha servido como antesala para prever posibles cambios tras la implementación general de estas novedades. Existe especial expectativa acerca de cómo los cambios afectarán tanto las estrategias en equipo como la capacidad de adaptación de los jugadores habituados a dominar con ráfagas prolongadas a cualquier distancia.

Al mismo tiempo, Battlefield Studios acompaña esta revisión del sistema de disparos con el lanzamiento del mapa más grande hasta la fecha en la franquicia, cuya aparición coincide con la actualización del 30 de junio y con la inauguración de un evento limitado que introduce mecánicas inspiradas en Call of Duty: Ghosts. Este conjunto de cambios tiene como objetivo renovar la experiencia de juego y atraer tanto a seguidores de larga data como a nuevos jugadores interesados en una competencia justa y desafiante.

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Entre los usuarios más activos, estas modificaciones han generado intensos debates sobre el equilibrio dentro del juego, sobre todo en comunidades donde el dominio desde largas distancias solía ser motivo de frustración. Algunos jugadores consideran que el aumento en la dificultad de usar armas precisas y el énfasis en la habilidad individual pueden devolver la importancia al posicionamiento táctico y al trabajo en equipo, aspectos esenciales que han definido a la saga de Battlefield.