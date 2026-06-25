Dragon Quest: 40 años del juego que revolucionó los JRPG

Dragon Quest, de Chunsoft.

El 27 de mayo de 1986, Enix lanzó en Japón el primer Dragon Quest para Famicom. Cuarenta años después, esa fecha se convirtió en un hito que los fanáticos del género siguen recordando. El juego que combinó por primera vez mecánicas de RPG occidental con un diseño pensado para el público masivo japonés sentó las bases de casi todos los JRPG que vendrían después.

El equipo detrás del proyecto

Dragon Quest fue desarrollado por Chunsoft y publicado por Enix. Detrás del proyecto había tres nombres que marcarían su identidad para siempre.

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Yuji Horii fue el diseñador principal del juego. Por aquella época ya era conocido en Japón como colaborador de la revista Shonen Jump, donde publicaba artículos sobre videojuegos. Su experiencia previa más cercana al proyecto fue The Portopia Serial Murder Case (1983), una aventura para PC con comandos de menú que años después reconoció como banco de pruebas para Dragon Quest. Horii quería llevar el género RPG, entonces dominado por juegos occidentales de computadora, a una consola, y hacerlo accesible para alguien que nunca hubiera jugado uno antes.

Dragon Quest, de Chunsoft.

Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y Dr. Slump, se encargó del diseño de personajes, enemigos y la carátula del juego. Su fichaje no era menor: en 1986 ya era una de las figuras más populares del manga japonés. Toriyama diseñó el bestiario completo, incluyendo al Slime, la criatura azul con forma de gota que se convirtió en el ícono más reconocible de la saga. En Japón, si alguien te pide que dibujes un slime, lo más probable es que dibuje exactamente esa forma.

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Koichi Sugiyama, compositor consagrado de televisión y música pop, llegó al proyecto de manera poco convencional: envió una tarjeta de opinión de una encuesta de otro videojuego de Enix. Al verla, el productor Yukinobu Chida lo contactó para confirmar si era el mismo Sugiyama que conocía de la televisión. Gracias a eso, Chida lo invitó a componer la música de Dragon Quest. Sugiyama afirmó que le tomó cinco minutos componer el tema de apertura del juego. Ese tema, y los jingles que lo acompañan, se mantuvieron prácticamente intactos en las entregas siguientes.

Dragon Quest, de Chunsoft.

La inspiración y el desafío de diseño

La chispa inicial llegó durante una convención donde Horii y Koichi Nakamura (programador y director del juego) descubrieron Wizardry. Les gustó su profundidad, pero entendieron que ese tipo de experiencia no iba a funcionar para el público general de Famicom. El éxito reciente de Super Mario Bros. había expandido enormemente la audiencia potencial de cualquier juego para la consola, y eso cambió el planteo.

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Horii también citó Ultima como influencia, en particular la perspectiva cenital para explorar el mundo y los encuentros aleatorios en primera persona de Wizardry. El objetivo fue tomar lo mejor de ambos y simplificarlo. Nada de cientos de horas de peleas repetitivas, nada de interfaces que intimidaran al jugador que llegaba sin experiencia previa en RPG de computadora.

Dragon Quest, de Chunsoft.

La solución fue un personaje único, una historia lineal con un objetivo claro visible desde el mapa del mundo, y un sistema de niveles que recompensaba el progreso de forma constante y predecible. Para compensar la curva de aprendizaje, Horii implementó subidas de nivel rápidas al comienzo y escenarios progresivos que preparaban al jugador para el desafío final. También diseñó un mundo abierto sin bloqueos físicos: lo que limitaba al jugador no eran paredes sino enemigos cada vez más difíciles a medida que se alejaba del punto de inicio.

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Una restricción técnica de la Famicom le impidió incluir múltiples personajes jugables. Años después, Horii reconoció que esa limitación terminó siendo una ventaja: obligó a concentrar toda la experiencia en un único héroe con el que el jugador pudiera identificarse plenamente.

Dragon Quest, de Chunsoft.

El lanzamiento en Japón y el fenómeno cultural

Las ventas del primer Dragon Quest arrancaron de forma tímida. La mayoría del público japonés nunca había jugado un RPG. Fue el boca a boca, sumado a los artículos que el propio Horii publicó en Shonen Jump, lo que empujó las ventas. Al final, el juego alcanzó 1,5 millones de copias vendidas solo en Japón, más de un millón de ellas dentro de los primeros seis meses.

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Más adelante, con Dragon Quest III (1988) el fenómeno alcanzó otra dimensión. Las colas en las tiendas el día de lanzamiento provocaron incidentes: personas que esperaban horas para conseguir su copia eran asaltadas a la salida del local. Ese episodio llegó a aparecer en medios japoneses de la época y, décadas después, inspiró una misión secundaria de Yakuza 0, cuya trama transcurre en 1988. Según una historia muy difundida en Japón, el gobierno solicitó a Enix que los siguientes lanzamientos de la saga se hicieran en sábados o feriados para evitar el ausentismo escolar y laboral. Sea completamente cierta o no, lo concreto es que las entregas siguientes efectivamente se lanzaron en fin de semana, hasta Dragon Quest X en 2012.

Dragon Quest, de Chunsoft.

El salto a Occidente

En agosto de 1989, Nintendo of America lanzó el juego en Estados Unidos bajo el nombre Dragon Warrior. El cambio de nombre fue necesario para evitar conflictos de marca con DragonQuest, un juego de rol de mesa publicado por Simulations Publications. El lanzamiento norteamericano incluyó varias diferencias respecto al original japonés: guardado en cartucho con batería en lugar del sistema de contraseñas, sprites más grandes, y diálogos reescritos con un estilo inspirado en el inglés isabelino. Nintendo también eliminó referencias religiosas y humor subido de tono.

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Las ventas en Estados Unidos no alcanzaron las cifras japonesas. En un movimiento para mover el stock sin vender, Nintendo ofreció una copia gratuita del juego a los suscriptores de Nintendo Power. La suscripción costaba $20 dólares y el juego valía cerca de $50 en las tiendas. El resultado: casi 500.000 nuevos suscriptores y muchas más renovaciones. El juego terminó se ubicó como el tercer lanzamiento más vendido de 1989 en América del Norte, detrás de Tetris y Super Mario Land.

En Europa, en cambio, la saga no llegaría hasta Dragon Quest VIII en PlayStation 2, ya en 2006. Paradójicamente, algunos productos derivados de la franquicia sí llegaron al continente antes, como la serie animada Las Aventuras de Fly.

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Dragon Quest, de Chunsoft.

La herencia del primer Dragon Quest

El legado del primer juego es ampliamente reconocido por la industria. Muchos lo consideran uno de los videojuegos más influyentes de la historia. Shigeru Miyamoto señaló que el éxito de Dragon Quest cambió la industria al hacer que los escritores de guiones tuvieran un rol mucho más relevante en el desarrollo de videojuegos.

El juego estableció prácticamente todos los elementos que hoy se asocian al JRPG: el uso de puntos de experiencia y puntos de vida, el sistema de progresión por niveles, tiendas con equipamiento, mazmorras, la perspectiva cenital, encuentros aleatorios por turnos, y una historia de corte épico-medieval con un héroe predestinado. Final Fantasy, lanzado un año después, fue posible en parte gracias a los cimientos que Dragon Quest había tendido.

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A lo largo de cuatro décadas, el primer Dragon Quest recibió versiones para Super Famicom, Game Boy Color, teléfonos móviles, Wii, iOS, Android, Nintendo 3DS, PlayStation 4, Nintendo Switch y, más recientemente, un remake en HD-2D para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch lanzado en octubre de 2025, que también llegó a Nintendo Switch 2. Este remake no solo actualiza los gráficos con la técnica que mezcla pixel art y entornos 3D, sino que incorpora contenido narrativo nuevo que conecta con los eventos de Dragon Quest III.