DreamWorks presenta ‘La Isla Olvidada’ el viaje de dos amigas a un mundo de folclore filipino y peligros

La Isla Olvidada presenta un nuevo tráiler.

La Isla Olvidada, la nueva propuesta de DreamWorks Animation, llegará a los cines el próximo 25 de septiembre y plantea un giro inusual en la historia del estudio: dos jóvenes amigas, Jo y Raissa, quedan atrapadas en una isla fantástica inspirada en mitos filipinos, donde deberán enfrentarse a un demonio que roba recuerdos. La película, que incorpora elementos sobrenaturales y criaturas inéditas en las producciones de DreamWorks, plantea una pregunta central: ¿cómo se puede preservar la amistad cuando la memoria está en peligro?

Antecedentes del estudio y una trama basada en la memoria y la amistad

DreamWorks, reconocido por títulos como Shrek y Como entrenar a tu dragoón, sorprende al alejarse de los cuentos clásicos occidentales y sumergirse en leyendas asiáticas con La Isla Olvidada. La historia comienza en la última noche que Jo y Raissa pasan juntas antes de emprender caminos distintos en la universidad, momento en el que cruzan accidentalmente un portal hacia una isla desconocida. A diferencia de otras aventuras del estudio, aquí el centro está en el poder de los recuerdos y la relación entre las protagonistas, quienes deben orientarse en un mundo poblado por perros parlantes, criaturas colosales amistosas y seres oscuros.

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La Isla Olvidada marca un cambio notable no solo en el estilo visual y temático de DreamWorks, sino también por la introducción de enemigos más simbólicos y emocionales. El antagonista principal, un demonio que consume los recuerdos de quienes llegan a la isla, representa una amenaza menos concreta, pero sumamente inquietante, al poner en peligro la identidad y los vínculos profundos de los personajes. Con esta premisa, la película explora el suspenso psicológico en un nivel poco común para el cine animado del estudio.

Inspiración en el folclore filipino y seres fantásticos

El rescate de mitos y figuras tradicionales es uno de los aspectos más destacados de La Isla Olvidada. La película adapta a la animación occidental seres provenientes del folclore filipino, desde demonios que devoran recuerdos, hasta animales que pueden hablar. Los perros parlantes y las criaturas inspiradas en calamares gigantes muestran un esfuerzo por adaptar de manera novedosa la riqueza cultural del sudeste asiático. DreamWorks llevó a cabo un proceso de investigación extenso para intentar representar de manera genuina el folclore asiático, aunque no está claro hasta qué punto existió supervisión local para crear estos personajes.

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El desafío para las protagonistas va más allá de sobrevivir en un paisaje fantástico: deben resistir el avance del olvido, al mismo tiempo que buscan cómo escapar de la isla y luchan por conservar la memoria conjunta de su amistad antes de emprender nuevos caminos en sus vidas. La amenaza invisible, encarnada por el demonio central, conecta con miedos universales como la pérdida de identidad y el distanciamiento emocional, logrando relevancia tanto para el público joven como para el adulto.

Profundización en la amistad y riesgos emocionales

Uno de los focos principales de La Isla Olvidada es el análisis de la amistad en épocas de grandes cambios. Jo y Raissa representan a muchos jóvenes que enfrentan transiciones importantes, como la despedida previa al inicio de la universidad. La presencia de un demonio que borra recuerdos lleva al plano narrativo el temor a que los lazos formados durante la infancia y adolescencia se diluyan con el tiempo y la distancia.

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La interacción entre ambas protagonistas es el motor de la historia, llevándolas a tomar decisiones complejas cuando sienten amenazada la conexión que las une. Los sacrificios y desafíos que afrontan para mantener presente lo esencial de su historia compartida adquieren especial significado en una época donde las relaciones personales pueden tornarse inestables. La Isla Olvidada propone reflexionar sobre la importancia de conservar los momentos significativos y el efecto del olvido involuntario, abordando una preocupación presente en cualquier persona que haya temido perder sus propios recuerdos.

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Expectativas previas al estreno y el rol de DreamWorks

El estreno de La Isla Olvidada genera grandes expectativas entre la crítica y la audiencia, motivadas en parte por la reputación de DreamWorks, cuya presencia internacional posiciona la película en una amplia vitrina. La decisión de lanzar la cinta en septiembre coincide con el inicio de ciclos lectivos en varios países, lo que refuerza la afinidad con los cambios que experimentan las protagonistas.

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Este nuevo enfoque, que incorpora elementos más oscuros y emocionales, busca diferenciar la película de otros éxitos recientes del estudio, como Como entrenar a tu Dragón. La inspiración en mitos filipinos es también vista como un paso hacia la inclusión de mayor diversidad cultural en la animación, aunque resta ver cómo responderán las audiencias de distintos contextos. En cualquier caso, La Isla Olvidada se anuncia como uno de los estrenos más singulares y comentados en la programación cinematográfica de 2024.