¿Qué significa que la gente de Nagoshi Studio se mude a Capcom?

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

En los últimos días, hemos recibido más noticias de segunda mano que afirman que el desarrollo de Gang of Dragon, el juego a estrenarse por Nagoshi Studio, empresa liderada por el creador de Yakuza (Toshihiro Nagoshi), parecería haber sido silenciosamente cancelado.

Al momento de escribir este artículo no existe un comunicado oficial, pero se ha dejado ver en detalles como la falta de información desde su anuncio oficial en diciembre de 2025, la repentina desaparición de la página web del título, y el cambio de descripción en la cuenta del co-director, Daisuke Sato, que ahora dice: “ex-Nagoshi Studio”.

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Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Los rumores afirman que el motivo del abrupto cierre del estudio fue debido a que NetEase, el gigante de los videojuegos y dueño de Nagoshi Studio, habría rechazado brindarle un mayor presupuesto. Específicamente, el estudio pedía una suma de 44,4 millones de dólares para poder terminar el proyecto. Entonces, la empresa dueña (que ya tenía fama por cerrar subsidiarias), no solo dijo que no a esta propuesta, sino que cortó todo el financiamiento del proyecto, dejándolo a la deriva.

Personalmente, no quiero apresurarme, pero todo apunta a que tristemente nunca podremos jugar Gang of Dragon, o al menos no de la forma que esperábamos.

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En los últimos días, se ha dado a conocer el dato de que gran parte de los desarrolladores de Nagoshi Studio se mudaron a otros territorios dentro de la industria, como Lightspeed Japan o la empresa protagonista de este artículo, Capcom. No hace falta presentar a esta empresa, uno de los pilares más grandes de la historia de los videojuegos y creadores de franquicias como Devil May Cry, Resident Evil y Street Fighter, por nombrar solo algunas. Por ende, no es de extrañar que los ex miembros del estudio se estén mudando ahí, a primera vista parece la salida segura para poder mantener sus empleos, pero, ¿y si están tramando algo?

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Quizás sea volverse muy conspiranóico y levantarse los humos, pero podríamos estar viendo el desarrollo de algo muy interesante. Capcom podría estar trayendo entre manos la competencia directa para la saga Yakuza, contratando a algunos de los miembros fundadores de esta franquicia para poder revivir su proyecto cancelado por fuerzas mayores, sin el mismo título, obvio, pero manteniendo la esencia.

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Si esto llega a ocurrir, Capcom no solo se ganaría el respeto de los fanáticos de Nagoshi por revivir su título, sino que si llega a ser un buen juego, podría ser un golpe directo para la industria. Miles de empresas se van a perder la oportunidad de ganar millones de dólares por no haber apostado en Gang of Dragon en el pasado.

Por supuesto, esto es solo especulación, ya que Nagoshi mismo parece no formar parte de ningún estudio actualmente, pero eso no niega que quizás otra persona quiera revivir el proyecto. Sería una idea que podría beneficiar a Capcom y a mucha gente.

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