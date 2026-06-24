Malditos Nerds

¿Qué significa que la gente de Nagoshi Studio se mude a Capcom?

La empresa japonesa podría estar tramando una jugada maestra

Guardar
Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.
Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

En los últimos días, hemos recibido más noticias de segunda mano que afirman que el desarrollo de Gang of Dragon, el juego a estrenarse por Nagoshi Studio, empresa liderada por el creador de Yakuza (Toshihiro Nagoshi), parecería haber sido silenciosamente cancelado.

Al momento de escribir este artículo no existe un comunicado oficial, pero se ha dejado ver en detalles como la falta de información desde su anuncio oficial en diciembre de 2025, la repentina desaparición de la página web del título, y el cambio de descripción en la cuenta del co-director, Daisuke Sato, que ahora dice: “ex-Nagoshi Studio”.

PUBLICIDAD

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.
Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Los rumores afirman que el motivo del abrupto cierre del estudio fue debido a que NetEase, el gigante de los videojuegos y dueño de Nagoshi Studio, habría rechazado brindarle un mayor presupuesto. Específicamente, el estudio pedía una suma de 44,4 millones de dólares para poder terminar el proyecto. Entonces, la empresa dueña (que ya tenía fama por cerrar subsidiarias), no solo dijo que no a esta propuesta, sino que cortó todo el financiamiento del proyecto, dejándolo a la deriva.

Personalmente, no quiero apresurarme, pero todo apunta a que tristemente nunca podremos jugar Gang of Dragon, o al menos no de la forma que esperábamos.

PUBLICIDAD

En los últimos días, se ha dado a conocer el dato de que gran parte de los desarrolladores de Nagoshi Studio se mudaron a otros territorios dentro de la industria, como Lightspeed Japan o la empresa protagonista de este artículo, Capcom. No hace falta presentar a esta empresa, uno de los pilares más grandes de la historia de los videojuegos y creadores de franquicias como Devil May Cry, Resident Evil y Street Fighter, por nombrar solo algunas. Por ende, no es de extrañar que los ex miembros del estudio se estén mudando ahí, a primera vista parece la salida segura para poder mantener sus empleos, pero, ¿y si están tramando algo?

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.
Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Quizás sea volverse muy conspiranóico y levantarse los humos, pero podríamos estar viendo el desarrollo de algo muy interesante. Capcom podría estar trayendo entre manos la competencia directa para la saga Yakuza, contratando a algunos de los miembros fundadores de esta franquicia para poder revivir su proyecto cancelado por fuerzas mayores, sin el mismo título, obvio, pero manteniendo la esencia.

Si esto llega a ocurrir, Capcom no solo se ganaría el respeto de los fanáticos de Nagoshi por revivir su título, sino que si llega a ser un buen juego, podría ser un golpe directo para la industria. Miles de empresas se van a perder la oportunidad de ganar millones de dólares por no haber apostado en Gang of Dragon en el pasado.

Por supuesto, esto es solo especulación, ya que Nagoshi mismo parece no formar parte de ningún estudio actualmente, pero eso no niega que quizás otra persona quiera revivir el proyecto. Sería una idea que podría beneficiar a Capcom y a mucha gente.

Temas Relacionados

Gang of DragonNagoshi StudioCapcommalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuando el fútbol invade los videojuegos: de Call of Duty a Fatal Fury

Messi, Neymar, Ronaldo, Haaland y Pogba cruzaron la frontera entre el deporte y los videojuegos en títulos que nada tienen que ver con el fútbol

Cuando el fútbol invade los videojuegos: de Call of Duty a Fatal Fury

Los cinco mejores videojuegos ambientados en Tokio

Desde el Shibuya sobrenatural de Ghostwire: Tokyo hasta los callejones de Kamurocho, la capital japonesa es escenario de algunos de los juegos más memorables de las últimas décadas

Los cinco mejores videojuegos ambientados en Tokio

Jotoyo anuncia ‘Monster Fantasy’, aventura que mezcla Monster Hunter con Animal Crossing y Pokémon

Monster Fantasy apuesta por la mezcla de géneros y la experiencia cooperativa en línea en el mercado actual

Jotoyo anuncia ‘Monster Fantasy’, aventura que mezcla Monster Hunter con Animal Crossing y Pokémon

PixelCount Studios anuncia Kynseed para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch

Tras dos años de constantes mejoras en PC, Kynseed suma todas sus novedades y adapta su experiencia a consolas

PixelCount Studios anuncia Kynseed para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch

Dragon Ball Xenoverse 3 permitirá crear tu propio héroe en un inexplorado mundo Dragon Ball

La tercera entrega de la saga Xenoverse incorpora nuevas mecánicas de combate y un mundo explorable inédito

Dragon Ball Xenoverse 3 permitirá crear tu propio héroe en un inexplorado mundo Dragon Ball

ANIME

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

Top 5: los mejores juegos basados en anime de todos los tiempos

Mappa revela el espectacular tráiler de Jujutsu Kaisen temporada 4 y deja a los fans en vilo sin fecha

Frieren: Beyond Journey’s End - Las principales diferencias entre el anime y el manga

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

PELÍCULAS

Russell Crowe confirma avance clave del rodaje de Highlander en el Taormina Film Festival 2026

Russell Crowe confirma avance clave del rodaje de Highlander en el Taormina Film Festival 2026

Taika Waititi y Jenna Ortega apuestan por la emoción en la ciencia ficción con ‘Klara y el Sol’

Desde ‘Operación Trueno’ a ‘Skyfall’: Las películas más icónicas de James Bond

Mortal Kombat II: Una película que refleja el estado actual de la franquicia

Mike Myers anuncia Austin Powers 4 y se despide de los rumores que rodeaban la saga

SERIES

Se revela el primer tráiler de ‘The One Piece’, el remake definitivo del anime

Se revela el primer tráiler de ‘The One Piece’, el remake definitivo del anime

X-Men ’97: ¿Qué tan fiel es la serie a los cómics de Marvel?

Pokémon y Aardman traen el stop-motion de vuelta con Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Galar

La serie de Harry Potter en HBO Max suma a Peter Serafinowicz como el icónico poltergeist Peeves

La temporada 3 de Fallout añade a Emily Mortimer, Manny Jacinto y Thomasin McKenzie al reparto