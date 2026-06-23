El hack and slash cooperativo Tears of Metal anuncia fecha de lanzamiento y contenido inicial

Tears of Metal presenta su tráiler.

La llegada de Tears of Metal en acceso anticipado para PC fue confirmada por el estudio Paper Cult Games, estableciendo el 22 de julio como la fecha en la que los jugadores podrán explorar este hack-and-slash roguelike ambientado en la Edad Media. El lanzamiento inicial permitirá el acceso a la experiencia principal, con la promesa de una expansión constante basada en las opiniones y sugerencias de los usuarios. El juego estará disponible tanto en Steam como en la Microsoft Store, permitiendo que una amplia audiencia disfrute de la propuesta cooperativa del estudio canadiense desde el primer día.

Detalles del acceso anticipado

El acceso anticipado de Tears of Metal ofrecerá desde un principio el ciclo de progresión fundamental del juego. Los jugadores podrán recorrer tres actos completos, enfrentar enemigos, élites y jefes únicos, y seleccionar entre tres héroes jugables. Entre los sistemas presentes se encuentran las mejoras del poblado, emblemas, equipamiento y compañeros que acompañarán a los jugadores durante sus aventuras. Esta versión inicial busca brindar una experiencia completa, aunque la desarrolladora aclara que se trata solo del inicio de un proyecto que planea crecer con el tiempo.

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Durante el período de acceso anticipado, los planes de Paper Cult Games incluyen la incorporación gradual de nuevos héroes controlables, conjuntos de emblemas, equipamiento, amuletos especiales y compañeros inéditos. También está prevista la ampliación de contenido vinculado al poblado, junto con actualizaciones continuas destinadas a equilibrar el juego, mejorar la jugabilidad y optimizar el rendimiento. La participación de la comunidad será clave, ya que sus sugerencias y reportes serán integrados en el proceso de desarrollo durante esta etapa temprana.

Eliminación de la demo y situación actual del desarrollo

Un aspecto importante previo al lanzamiento es la retirada oficial de la demo de Tears of Metal el 6 de julio. Paper Cult Games informó que la demo actualmente disponible ha quedado desactualizada en relación con los avances recientes del proyecto. Además, los archivos de guardado creados en esa versión no serán compatibles con el acceso anticipado. Por este motivo, el estudio sugiere a quienes deseen probar la demo que lo hagan antes de la fecha límite, ya que posteriormente no podrá descargarse.

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Esta decisión tiene como objetivo garantizar que las primeras experiencias del público con el acceso anticipado reflejen con precisión el estado actual del juego, evitando posibles confusiones o frustraciones asociadas a versiones antiguas. El retiro de la demo también resalta el esfuerzo del estudio por ofrecer un producto cuidado antes de su apertura a una audiencia más amplia, buscando que la experiencia inicial sea coherente y representativa.

Tears of Metal, de Paper Cult Games

Consecuencias para los jugadores y perspectivas del desarrollo

El lanzamiento anticipado de Tears of Metal se produce en un contexto donde los proyectos que involucran a la comunidad han adquirido gran importancia en la industria. Algunos títulos exitosos han demostrado que implementar mejoras y correcciones sugeridas por los jugadores puede incrementar notablemente la calidad del producto final. Paper Cult Games sigue este modelo, habilitando desde el primer día diversos canales de comunicación y dejando claro que la retroalimentación será un pilar en el desarrollo del título.

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Quienes accedan a Tears of Metal durante esta fase podrán influir en aspectos jugables, el equilibrio de las mecánicas y añadidos futuros, incidiendo directamente en la dirección que tomará el juego en su versión definitiva. Además, quienes busquen propuestas cooperativas y roguelike hallarán en Tears of Metal un producto en proceso de crecimiento, con la oportunidad de participar activamente en su perfeccionamiento y ampliación.