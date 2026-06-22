Summer Game Fest 2026: los cinco anuncios más fuertes del evento

El Summer Game Fest, el evento anual que reúne los principales anuncios de la industria de los videojuegos, celebró su edición 2026 con una lista de revelaciones dominada por remakes, secuelas y regresos de autores consagrados.

Según las coberturas especializadas que recopilaron lo más destacado de la noche, estos fueron los cinco anuncios más comentados.

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Final Fantasy VII Revelation, el cierre de la trilogía

Square Enix reservó el final del evento para Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última entrega de su trilogía de remakes, que busca cerrar la historia de Cloud Strife, Sephiroth y la amenaza de Meteor.

La entrega adopta una estructura de mundo abierto, un “mundo sin fronteras” que se recorre a bordo del aerodeslizador Highwind: desde el cielo es posible lanzarse en paracaídas a cualquier zona del mapa, sin pantallas de carga, e incluso visitar áreas esperadas como Wutai o el espacio exterior.

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Se suman como personajes jugables Vincent Valentine, con disparos de precisión en primera persona, y Cid Highwind, con su lanza. El combate mantiene el estilo híbrido entre acción en tiempo real y el “Modo Táctico” de pausa, y agrega el sistema FITS, que permite equipar atuendos inspirados en los trabajos clásicos de la saga.

La fecha estimada es la primavera de 2027 (otoño en el hemisferio sur), coincidiendo con el 30 aniversario del original de 1997. Llegará el mismo día a PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

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Resident Evil Code Verónica tendrá un remake. (Capcom)

Resident Evil Veronica abrió la noche

Capcom dio inicio al evento con Resident Evil Veronica, una reimaginación completa del clásico de terror de supervivencia de 2000, que perdió la palabra “Code:” de su nombre original. Está desarrollado desde cero sobre el RE Engine, el mismo motor de los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4.

La apuesta pasa por un tono más oscuro y cinematográfico. El tráiler arrancó con una secuencia en primera persona dentro de un edificio en París bajo la lluvia, una atmósfera que algunos medios compararon con la película de terror española REC.

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La historia conserva su núcleo: Claire Redfield regresa como protagonista y lucha por sobrevivir en la isla de Rockford, una instalación infectada con el virus-T y plagada de zombies, donde enfrenta los misterios de la familia Ashford. Llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series, PC vía Steam y Nintendo Switch 2.

Stellar Blade: Blood Rain, la sorpresa de Shift Up

La secuela directa del éxito de Shift Up fue una de las grandes sorpresas, mostrada con un extenso tráiler centrado en el gameplay. El juego cambia de protagonista: deja atrás a Eve por una nueva heroína.

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La ambientación abandona los escenarios postapocalípticos del primer juego por una metrópolis de ciencia ficción densa y vertical, de fuerte estética cyberpunk. El combate conserva la fluidez de la primera parte, pero suma enfrentamientos cuerpo a cuerpo con guantes mecánicos; varios medios compararon sus mecánicas de esquiva con las del clásico God Hand, y lo vinculan con la reciente compra del estudio del director Shinji Mikami por parte de Shift Up.

El proyecto está en una etapa temprana y aún no tiene fecha. Shift Up gestionará la publicación de forma autónoma, lo que abre la puerta a versiones para Xbox y Nintendo Switch 2, además de la de PC.

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Stellar Blade 2 - SGF

Gen Atlas, el regreso de Fumito Ueda

Fumito Ueda, creador de Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian, presentó junto a su estudio genDESIGN el proyecto conocido durante años bajo el nombre en clave de Project Robot. Marca su salto a la ciencia ficción: un mundo desértico y desolado, lleno de megaestructuras y robots gigantes, con el contraste de escala entre el humano protagonista y los colosos mecánicos que define su estilo.

La gran novedad es jugable: incorpora disparos en tercera persona, algo inédito en la trayectoria de Ueda. Su mecánica central es una cabeza robot voladora capaz de acoplarse y controlar distintos cuerpos mecánicos gigantes para explorar el mundo abierto y combatir a gran escala.

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Se desarrolla en Unreal Engine 5 y será publicado por Epic Games, lo que rompe la histórica exclusividad de Team Ico con PlayStation. Llegará a PC vía Epic Games Store, PlayStation 5 y Xbox Series, sin fecha confirmada.

El doble anuncio de Cuphead

Studio MDHR sorprendió con dos proyectos simultáneos, tras la ausencia que siguió al juego original de 2017 y a su expansión The Delicious Last Course. El primero es Cuphead 2, secuela directa del run and gun, un género que combina disparos y plataformas. Mantiene la animación tradicional dibujada a mano y el aspecto de los dibujos animados de la década de 1930, y suma un nuevo elenco de jefes extravagantes.

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El segundo, Mighty Cuphead Adventure, abandona ese estilo por gráficos retro de 8 bits que replican el hardware de la Sega Master System. La dedicación llega al punto de programarlo en lenguaje ensamblador, con una edición en cartucho físico jugable en la consola original, además de computadoras y consolas modernas. Ninguno de los dos tiene fecha.

Final Fantasy VII Revelation, de Square Enix.

El fin de varias exclusividades de PlayStation

Más allá de cada título, las fuentes dejan ver una tendencia: tres de los cinco anuncios principales marcan el fin de exclusividades vinculadas a PlayStation. Final Fantasy VII Revelation sale el mismo día en todas las plataformas, Gen Atlas rompe la relación histórica de Team Ico con Sony y Stellar Blade pasa a la autoedición apuntando a Xbox y Nintendo Switch 2.

Otros anuncios destacados

Por fuera del top 5, varios medios y creadores señalaron también el regreso de The Wolf Among Us 2, que reapareció con ventana de lanzamiento para 2027; la confirmación de Alien: Isolation 2; y la vuelta de la saga de peleas con Virtua Fighter Crossroads.