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Mortal Kombat II: Una película que refleja el estado actual de la franquicia

Intencionalmente o no, la última película de Mortal Kombat entiende la franquicia que adapta

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Mortal Kombat 2 (Captura de tráiler oficial)
Mortal Kombat 2 (Captura de tráiler oficial)

Hablar de Mortal Kombat en el cine es un tanto extraño en el 2026. La realidad es que desde hace más de 10 años, todos los juegos de la franquicia podrían considerarse películas en sí mismos, porque NetherRealm Studio supo perfeccionar la idea del modo historia para entregar experiencias altamente cinematográficas. Incluso a pesar de que cada tanto, esas escenas son interrumpidas por la necesidad de golpear a la CPU con algún personaje.

Quizás un poco por eso la película de Mortal Kombat de 2021 sintió la necesidad de hacer algo tan distinto. Reimaginar algunos de los íconos más reconocidos de la saga, todos girando alrededor de un nuevo protagonista completamente original, que no funcionaba realmente como una historia de Mortal Kombat. Con el anuncio de la segunda película, que se estrenó en cines hace algunos meses y ahora habiendo estrenado su versión Premium Digital, había una preocupación real por recibir otra película que no entienda la franquicia.

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Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)
Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)

Mortal Kombat II, por suerte, no corre con ese problema. Esta película pone el foco en dos personajes particulares: un Johnny Cage cuyos años de gloria pasaron hace rato, y una Kitana que busca reclamar el reino de Edenia de las garras de su tirano “padre” falso Shao Kahn. Ninguna de las dos historias son realmente nuevas para la franquicia, y en cierto punto eso es uno de los puntos a favor de esta película.

Desde el lado de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, su historia toma muchas ideas de los arcos narrativos del personaje en Mortal Kombat X y en Mortal Kombat 1. El personaje de esta película es una combinación de esas personalidades, con un toque de humor irreverente que ayuda mucho a darle a Mortal Kombat II el corazón que necesita para ser entretenida durante sus casi dos horas.

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Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)
Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)

Kitana, por otro lado, recuerda un poco a su arco en Mortal Kombat 11, aunque el resto de los personajes involucrados en esta parte de la narrativa no corren con la misma suerte. Sindel, por ejemplo, es uno de los personajes más desaprovechados de la película entera, incluso a pesar de que su historia en sí no se aleje demasiado de los que los primeros videojuegos presentaban. Simplemente, no se hizo lo suficiente para que destaque su inclusión.

Ese es quizás uno de los problemas más grandes de la película. Al ser una adaptación mucho más interesante de los videojuegos que la anterior, a uno le gustaría ver más sobre estas interpretaciones de los personajes, incluyendo aquellos que regresan del filme anterior. Sin embargo, hay tantos personajes en este elenco que no todos tienen el desarrollo que merecen.

Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)
Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)

Esa idea es una que corre en paralelo con los últimos juegos de la serie. Los elencos de Mortal Kombat son cada vez más extensos, y un modo historia que quiera desarrollar a todos de una manera equitativa terminaría siendo excesivamente largo. Es algo que, tal vez, podría suceder en algún juego, porque no tienen la misma limitación que un largometraje que debe estrenarse en cines, pero de momento sigue siendo una comparación interesante.

La otra comparación que hace que esta película me termine agradando más de lo que esperaba tiene que ver con ideas de los juegos más recientes. Mortal Kombat, como franquicia, ya empezó a experimentar con el concepto de multiversos. De hecho, actualmente estamos atravesando la tercera línea temporal de la franquicia, y personajes de líneas paralelas pueden interactuar entre sí.

Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)
Mortal Kombat II (Captura de tráiler oficial)

Por eso, es más productivo ver Mortal Kombat II con una mente más abierta a este tipo de cambios. Siempre y cuando no sean excesivos como lo fue la primera película, no me parece mala la idea de Baraka tomándole cariño a Johnny Cage, de Kano siendo un personaje gris que puede trabajar con los buenos, o de Kung Lao pasándose al bando de los malos. Con un listado de personajes icónicos tan largo, jugar un poco con esas ideas está bueno.

Sí es cierto que la película tiene otros problemas, como peleas que no son realmente atractivas visualmente, y un ritmo que a veces hace que incluso los propios conceptos del torneo se tornen confusos. De todas formas, puedo decir con seguridad que Mortal Kombat II es Mortal Kombat. Que se siente como tal. Tanto para bien como para mal, la película es un buen reflejo de la franquicia hoy en día, y eso es lo mínimo que se le puede pedir a una adaptación.

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