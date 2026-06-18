SNK revive ‘Ninja Master’s: The Scroll of the Ninja Emperor’ con juego online y torneos mundiales

Una colección de clásicos arcade de NEOGEO, actualizados con nuevas funciones para la era moderna. Creada y seleccionada con el respaldo directo de SNK, esta reedición premium es un homenaje a todos los fans a lo largo de los años y en todo el mundo.

SNK ha sorprendido a los seguidores de los juegos de lucha clásicos con el anuncio de una reedición de Ninja Master’s: The Scroll of the Ninja Emperor. Este título, que fue lanzado originalmente en 1996 para la consola Neo Geo, regresa casi treinta años después mediante la NEO GEO Premium Selection e incorpora funciones modernas, como rollback netcode, salas multijugador y torneos globales. Estará disponible próximamente para PC a través de Steam, con un precio de 19,99 dólares.

Nuevas características que transforman el juego clásico

Ninja Master’s: The Scroll of the Ninja Emperor conserva tanto los gráficos como el sistema de control original, factores clave para mantener su atractivo retro. Sin embargo, la mayor innovación de esta reedición se encuentra en el apartado online. La inclusión del rollback netcode mejora notablemente la fluidez y estabilidad de las partidas en línea, permitiendo que jugadores de diferentes partes del mundo compitan en condiciones óptimas de latencia y respuesta.

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Además, quienes deseen revivir el ambiente de las antiguas salas recreativas podrán crear salas con hasta nueve participantes, organizar torneos en variedad de formatos y establecer enfrentamientos personalizados. Se incluyen competencias tanto de eliminación directa como en formato de ligas, cubriendo así las modalidades preferidas en el ámbito competitivo actual. Los desarrolladores, Code Mystics, han añadido funciones como la opción de buscar partidas mientras se practica, característica muy esperada por jugadores tanto experimentados como ocasionales.

Para quienes prefieren el desafío en solitario, el juego suma un modo Práctica mejorado, que incluye ajustes detallados como la regulación de la velocidad del combate y la personalización de condiciones específicas para entrenar combos complejos. Asimismo, la reedición incorpora logros originales y una galería digital con arte e ilustraciones históricas, aumentando el valor nostálgico y documental del juego.

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Personajes, argumento y mecánicas de juego

La historia de Ninja Master’s: The Scroll of the Ninja Emperor sitúa al jugador en Zipangu, un territorio ficticio inspirado en el Japón feudal. Durante tres siglos de conflicto, doce luchadores, entre los que se encuentran Sasuke, Kamui, la ninja Kasumi y la experta en artes marciales Natsume, se enfrentan con el objetivo de derrocar al tirano Nobunaga e impedir la resurrección de un antiguo enemigo vinculado a un castillo dorado detenido en el tiempo.

La jugabilidad se caracteriza por la posibilidad de alternar en tiempo real entre el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armas. Esta mecánica, poco habitual en los juegos de la época, otorga al título un componente táctico, permitiendo a los jugadores modificar su estrategia durante el combate, sorprender al rival y adaptarse a diferentes estilos de juego.

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Tanto los jefes como los personajes ocultos estarán disponibles desde el primer momento, lo que permitirá acceder a la lista completa de personajes sin procedimientos complicados de desbloqueo. Esta decisión responde a la demanda de la comunidad por experiencias que sean accesibles pero también profundas, algo relevante para atraer tanto a jugadores veteranos como a quienes se inician en el género.

Ninja Master's: The Scroll of the Ninja Emperor, de SNK

Impacto para la comunidad y perspectivas del retro digital

La llegada de Ninja Master’s: The Scroll of the Ninja Emperor a Steam, una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, facilita que este título de culto alcance a nuevas generaciones y revitaliza el interés por la época de las salas arcade. La opción de organizar torneos y partidas con jugadores de distintos países responde a la tendencia actual de los esports y la competencia internacional.

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La reedición no solo recupera un clásico, sino que representa una postura clara por parte de SNK y Code Mystics: los juegos históricos pueden adaptarse a los tiempos modernos sin perder su identidad, sumando mejoras que enriquecen la experiencia. Este enfoque puede servir de ejemplo para futuras reediciones dentro de la NEO GEO Premium Selection, ya que su éxito podría motivar la restauración de otros juegos emblemáticos.

Para los jugadores actuales, la inclusión de funcionalidades como rollback netcode y salas de espera supone una mejora significativa frente a reediciones anteriores que sufrían problemas de latencia y jugabilidad irregular. Así, se prevé un entorno más equilibrado y competitivo, eliminando uno de los principales obstáculos para la comunidad retro.

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El precio internacional de 19,99 dólares es competitivo en comparación con otros lanzamientos del género, aunque SNK todavía no ha confirmado el coste en euros ni la fecha exacta de lanzamiento. Esta incertidumbre mantiene la expectación y especulación entre la comunidad europea. Mientras tanto, los seguidores pueden añadir el juego a su lista de deseos en Steam, a la espera de próximas actualizaciones oficiales.