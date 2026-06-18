Saros marca una nueva era para Housemarque como estudio first party de Sony

Saros, de Housemarque.

Housemarque, la reconocida desarrolladora finlandesa de videojuegos, está atravesando la mayor transformación en su historia desde que fue adquirida por Sony. Tras el lanzamiento de Saros, su primer título como parte oficial de PlayStation Studios, el equipo ha confirmado que ahora se siente verdaderamente como un estudio exclusivo de la marca japonesa. El aumento en el número de empleados y las nuevas ambiciones creativas marcan un antes y un después para la compañía, que busca abrirse camino en el competitivo mundo de los videojuegos.

Desde su creación en 1995, Housemarque había funcionado como un estudio independiente, enfocado en juegos como Super Stardust y Nex Machina. Sin embargo, la llegada de Returnal en 2021 marcó un punto de inflexión, despertando el interés de Sony y dando lugar a la adquisición de la empresa. Según sus directivos, integrarse al ecosistema de PlayStation Studios representó un crecimiento importante: de los 40 a 50 empleados que trabajaron en Nex Machina, la empresa pasó a tener cerca de 120 personas dedicadas a un proyecto de gran escala como Saros.

PUBLICIDAD

El equipo reconoce la importancia de este cambio. Afirman que ahora sí se consideran un estudio exclusivo de PlayStation después del lanzamiento de su último juego. El apoyo de Sony les proporcionó no solo más recursos, sino también la oportunidad de posicionarse entre los principales desarrolladores a nivel mundial.

Con Saros, Housemarque busca no solo reforzar su portafolio dentro de Sony, sino también establecer las bases de un subgénero propio que combine elementos de bullet hell y roguelike. Ilari Kuittinen, director y cofundador del estudio, explicó su intención de seguir una estrategia similar a la de FromSoftware, conocida por originar el fenómeno de los Soulslike, juegos que han generado una comunidad fiel y establecieron un estándar en la industria.

PUBLICIDAD

Saros, de Housemarque.

Según Kuittinen, lo que denominan “ballet de balas” podría dar lugar a una base de seguidores leales. Housemarque apuesta por una evolución gradual y entiende que, como sucedió con Returnal, consolidar un nicho llevará años y varios títulos. Entretanto, siguen trabajando para que la comunidad reconozca la originalidad y el desafío de sus proyectos.

El crecimiento de Housemarque es parte de una tendencia que se observa en otros estudios que, tras consolidar un estilo propio, buscan expandirse con el respaldo de grandes conglomerados como Sony. Para los jugadores, esto significa acceder a experiencias más elaboradas y ambiciosas, aunque el estudio advierte que su próximo juego podría ser de menor escala que Saros.

PUBLICIDAD

Housemarque mantiene un diálogo constante con la comunidad, consciente de que el éxito de juegos como Returnal y Saros depende tanto de la recepción inmediata como de la formación de una base sólida de seguidores a largo plazo. Las declaraciones del equipo muestran su disposición a experimentar con nuevas mecánicas, contando con el apoyo de Sony como garantía de estabilidad. Para los usuarios, esto implica la posibilidad de disfrutar de propuestas innovadoras y exclusivas en PlayStation, y para la industria en general, la consolidación de un nuevo subgénero con potencial para influir en desarrollos futuros.