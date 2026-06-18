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Poncle reevalúa su acuerdo con Epic Games tras el anuncio de IA generativa para Fortnite

La integración de IA en Unreal Engine por Epic Games genera tensiones sobre derechos y creatividad en colaboraciones

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La noticia sobre el uso de inteligencia artificial generativa para crear skins y otros contenidos en Fortnite ha llevado a que Poncle, el estudio responsable de Vampire Survivors, anuncie que está reconsiderando su colaboración con Epic Games. Este comunicado llegó poco después de que se confirmara la participación de Vampire Survivors y otros títulos en nuevos crossovers y productos estéticos dentro del universo de Fortnite, coincidiendo con el lanzamiento de Unreal Engine 6 y sus nuevas funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Preocupación por la creatividad y el aporte humano

Epic Games presentó la integración de herramientas de inteligencia artificial generativa en Unreal Engine 6, incluyendo los modelos Claude y Gemini, como una forma de agilizar tareas repetitivas y potenciar la creatividad dentro de los equipos de desarrollo. Según el blog oficial de la empresa, esta tecnología incrementará la creatividad y la productividad, permitiendo que los desarrolladores enfoquen sus esfuerzos en aspectos técnicos y visuales más innovadores, mientras que la inteligencia artificial se ocupa de las tareas manuales y monótonas. Sin embargo, Poncle ha manifestado su preocupación respecto a la posible disminución del protagonismo del trabajo artístico humano, especialmente en la creación de elementos estéticos y personajes que forman parte esencial de la identidad de los juegos implicados.

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A través de Reddit, Poncle comunicó: “Tras las noticias de hoy sobre el uso de la IA generativa por parte de Epic para crear todo tipo de recursos de juego, incluidos los personajes de Fortnite, actualmente estamos revisando nuestra colaboración con Fortnite. Os mantendremos informados si hay novedades”. Esta declaración expone el temor de que la colaboración con grandes empresas pueda perder valor si los aportes creativos son reemplazados o reducidos por algoritmos de inteligencia artificial.

Preocupaciones de desarrolladores y jugadores

El anuncio de Epic Games no solo ha generado dudas en Poncle, sino que también ha dado lugar a un debate entre la comunidad de jugadores y otros desarrolladores independientes. Muchos seguidores de Fortnite han manifestado en foros su interés en que se informe claramente cuándo los elementos del juego, como las skins disponibles para la compra, han sido creados por inteligencia artificial y no por personas.

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Para los jugadores, el origen del contenido suele tener importancia emocional y, en muchos casos, ética. El arte y los objetos creados por humanos suelen percibirse como más auténticos y valiosos, especialmente al apoyar a desarrolladores o comprar productos digitales. Existe el temor de que la inteligencia artificial pueda estandarizar o trivializar aquello que antes era motivo de orgullo para los pequeños estudios que colaboran en estos proyectos.

Desde un punto de vista legal, aún no se conocen los detalles específicos de los acuerdos entre Epic Games y estudios como Poncle, ni cómo se manejarían los derechos si parte del contenido fuera generado por inteligencia artificial. Por ahora, no existen documentos públicos que aclaren si estas prácticas estaban contempladas de manera explícita.

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Posibles repercusiones para futuros acuerdos en la industria

La situación de Poncle podría ser la primera de una serie de desacuerdos entre Epic Games y otros estudios independientes que estén inconformes con el avance de la inteligencia artificial en el ámbito creativo. Revisar acuerdos ya establecidos pone en cuestión la transparencia de los contratos y los límites éticos respecto al uso de tecnologías emergentes en entornos de colaboración.

El impacto inmediato se nota en la percepción de los usuarios y en la confianza que los estudios pequeños tienen al asociarse con grandes plataformas que incorporan tecnologías disruptivas. Si los jugadores sienten que los contenidos de pago no representan un esfuerzo humano real, podrían mostrar descontento o incluso dejar de adquirir dichos productos.

Aún está por verse si Poncle y Epic Games alcanzarán un acuerdo que aborde las preocupaciones sobre la autoría del contenido y la ética en el proceso creativo. Mientras tanto, la industria observa atentamente, anticipando la posibilidad de que otros desarrolladores también exijan mecanismos de transparencia y respeto al trabajo humano frente al crecimiento de la inteligencia artificial.

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