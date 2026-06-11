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Focus Entertainment respaldará Bradley the Badger, del creador de Mario + Rabbids

El debut de Day 4 Night, liderado por veteranos de Ubisoft, mezcla referencias icónicas sagas del gaming

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Bradley the Badger, de Day 4 Night
Bradley the Badger, de Day 4 Night

Bradley the Badger, la nueva propiedad intelectual de Day 4 Night bajo la dirección de Davide Soliani, director creativo de Mario + Rabbids, y Christian Cantamessa, guionista de Red Dead Redemption, ha sumado una colaboración clave para su lanzamiento internacional: Focus Entertainment. El proyecto fue presentado durante The Game Awards y se distingue por su sátira humorística e irónica hacia la industria del videojuego, apostando por un formato de aventura en plataformas 3D e incluyendo secuencias de acción en vivo que refuerzan su narrativa paródica. Aunque aún no se han anunciado ni la fecha de lanzamiento ni las plataformas, ya genera expectativas en la comunidad gamer debido a la trayectoria y experiencia de su equipo.

Davide Soliani, después de liderar la saga Mario + Rabbids en Ubisoft Milan, reunió en 2024 a figuras reconocidas del sector para fundar Day 4 Night. Entre ellos se encuentran Christian Cantamessa, guionista de Red Dead Redemption, así como Cristina Nava y Gian Marco Zanna, productores destacados de Mario + Rabbids. Bradley the Badger fue concebido como un homenaje y una sátira al proceso de creación de videojuegos, según sus propios desarrolladores, con la intención de sorprender y emocionar tanto a jugadores experimentados como a nuevos públicos.

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La estructura del juego propone recorrer mundos con títulos como BadgerBorne, CyberBadger y The Last Badger, referencias a algunas de las sagas más reconocidas de la industria. El formato híbrido de plataformas 3D y secuencias de acción en vivo, poco explorado con este enfoque, amplía el atractivo y la innovación de la propuesta. El estudio destaca que la aventura explora el asombro, la creatividad y la pasión por la narrativa, apelando al componente emocional que motivó la creación del proyecto.

La selección de mundos inspirados en títulos representativos no es casual: BadgerBorne, CyberBadger y The Last Badger hacen homenaje en tono paródico a juegos como Bloodborne, Cyberpunk 2077 y The Last of Us, incluyendo guiños y bromas internas que recompensan a los jugadores conocedores del sector. La integración de secuencias de acción en vivo para el avance argumental añade una capa de ironía y autenticidad particular, reforzando la intención del equipo de parodiar, desde una perspectiva de admiración, las tendencias y clichés de la industria actual.

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El desarrollo del juego y su alianza con Focus Entertainment reflejan una sinergia entre dos empresas interesadas en proyectos con identidad y visión propias. Vincent Chataignier, director de Focus Entertainment Publishing, destacó la personalidad singular de Bradley the Badger y lo consideró prometedor por su propuesta original. Focus Entertainment afirma respaldar ideas innovadoras y la creatividad sin restricciones, una actitud que, según Day 4 Night, fue decisiva para asociarse con la editora francesa.

Bradley the Badger, de Day 4 Night
Bradley the Badger, de Day 4 Night

Esta colaboración representa una oportunidad para que los productos nacidos en pequeños estudios independientes logren proyección internacional sin sacrificar su visión creativa. Para los jugadores, el lanzamiento de este título será una oportunidad poco común de experimentar una sátira en el género plataformas, poco habitual entre los grandes lanzamientos recientes, y se dirige tanto a la nostalgia de jugadores veteranos como al interés de nuevas generaciones.

El apoyo de Focus Entertainment debería permitir que Bradley the Badger alcance a una audiencia más amplia y que su enfoque, que une sátira, homenaje y jugabilidad clásica, disponga de mejores campañas de promoción, localización y soporte técnico. Por el momento, la ausencia de fecha o plataformas confirmadas genera especulación, pero también resalta la confianza de los responsables en la difusión boca a boca y la notoriedad obtenida tras el anuncio en The Game Awards.

De esta manera, el lanzamiento de Bradley the Badger podría marcar el inicio de una tendencia en la que la autocrítica y la ironía se posicionen como motores creativos dentro del sector. El futuro del título dependerá en gran medida de su acogida entre un público exigente y de los retos logísticos inherentes a llevar un proyecto tan personal al escenario internacional.

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