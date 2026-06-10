Focus Entertainment y Asobo Studio presentan Resonance: A Plague Tale Legacy y su nuevo enfoque de combate

Ambientado 15 años antes de A Plague Tale: Requiem, juega como Sophia, una joven y feroz saqueadora, que huye y está decidida a descubrir los secretos de su pasado.

La saga A Plague Tale amplía su universo con Resonance: A Plague Tale Legacy, una precuela anunciada por Focus Entertainment y Asobo Studio que estará disponible el 27 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series y PC. En esta entrega, los jugadores asumirán el papel de Sophia, una joven saqueadora que huye de su pasado familiar mientras explora una isla llena de leyendas y secretos.

El precio recomendado es de 49,99 dólares en PC y 59,99 dólares en consolas, y también estará disponible desde su lanzamiento en Game Pass, atrayendo tanto a quienes ya conocen la franquicia como a nuevos jugadores interesados en una historia que transcurre quince años antes de los eventos de A Plague Tale: Requiem.

PUBLICIDAD

Cambios y novedades en la jugabilidad y combate

Resonance: A Plague Tale Legacy transforma las mecánicas vistas en entregas anteriores al dar mayor énfasis al combate. Aunque el sigilo continúa siendo una parte importante del juego, los desarrolladores han añadido un sistema más completo que permite a Sophia enfrentarse cara a cara con varios enemigos. Hay claras influencias de sagas como Assassin’s Creed, tanto en la cámara como en la dinámica de las acciones, que ahora incluyen paradas, remates y ataques rápidos que requieren reflejos y precisión. Esta evolución responde a críticas de las entregas previas, donde el enfoque casi exclusivo en el sigilo limitaba la variedad de las misiones. Los jugadores podrán elegir entre mantener un estilo sigiloso o adoptar una actitud ofensiva, adaptándose a cada situación y enemigo que encuentren.

Sophia contará con la compañía de Leni, su amiga y aliada, lo que modifica la tradicional sensación de soledad que caracterizaba a la protagonista en juegos anteriores. Juntas combinan sus habilidades para resolver desafíos y superar trampas, haciendo que la cooperación sea esencial para avanzar en la historia y afrontar los numerosos peligros de la Isla del Minotauro.

PUBLICIDAD

Ambientación: una mezcla entre la Edad Media y el mundo minoico

Uno de los elementos más distintivos de Resonance es la combinación de dos épocas históricas: la Edad Media de Europa y la Creta minoica mitológica. Sophia explora una isla llena de ruinas y laberintos, buscando descubrir la verdad detrás de una antigua maldición relacionada con la Macula, la misteriosa enfermedad presente a lo largo de la saga. El diseño de los escenarios está cargado de referencias tanto históricas como simbólicas al mito del Minotauro, con ambientes oscuros y opresivos en los que cualquier rincón esconde un peligro.

La alternancia entre épocas permite que, a través de objetos como la esfera minoica robada por Sophia, los jugadores resuelvan acertijos complejos manipulando la luz. Según la historia del juego, la luz fue creada por el legendario Dédalo y se convierte en una herramienta crucial, útil tanto para revelar secretos como para protegerse de amenazas ocultas. La trama recalca que solo algunos logran regresar de la Isla del Minotauro, reforzando una sensación de peligro constante.

PUBLICIDAD

Resonance: A Plague Tale Legacy. de Asobo Studio

Repercusiones para la franquicia y los jugadores

La presentación oficial durante el Xbox Games Showcase 2026 incluyó el primer tráiler del juego, la banda sonora compuesta por Olivier Derivière y la apertura de las reservas, que ofrecen acceso anticipado a contenido descargable y un libro de arte digital. Asobo Studio y Focus Entertainment buscan ofrecer una experiencia más completa y exigente, donde la narrativa evoluciona junto con la jugabilidad.

El lanzamiento de Resonance: A Plague Tale Legacy se interpreta como una estrategia para evitar la competencia directa con otros títulos importantes como GTA 6, programando su estreno mayormente para finales de agosto y octubre en un mercado cada vez más competitivo. La inclusión del juego en Game Pass permitirá que llegue a una mayor cantidad de jugadores, brindando la oportunidad de experimentar tanto las novedades en mecánicas como la renovada perspectiva mitológica del universo de A Plague Tale.

PUBLICIDAD

Para los seguidores de la saga, se presenta la posibilidad de conocer el origen de la Macula y las conexiones entre Sophia y los mitos minoicos, lo que supone una oportunidad para profundizar en la historia de la franquicia. Para el público general, el juego ofrece tanto un sistema de combate dinámico como una ambientación histórica y fantástica, con retos y recompensas adaptados a diferentes estilos de juego.