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El capítulo 5 de Deltarune de Toby Fox llegará con actualización gratuita este mes

Quienes posean el juego recibirán la actualización de forma gratuita, mientras crecen las expectativas sobre el cierre de la saga

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DELTARUNE presenta un nuevo tráiler.

El capítulo 5 de Deltarune, el particular juego de rol desarrollado por Toby Fox, ya tiene fecha oficial de lanzamiento: estará disponible simultáneamente en PC (Steam), Nintendo Switch, Switch 2, PS4 y PS5 el 24 de junio. Después de una larga espera desde la salida de los capítulos 3 y 4 hace un año, los seguidores recibirán una actualización completamente gratuita, cumpliendo con la promesa hecha por su creador.

El anuncio y la publicación de un tráiler durante el Nintendo Direct del 9 de junio han incrementado la expectativa entre jugadores de todo el mundo ante lo que promete ser una de las entregas más originales y divertidas de la serie.

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Avance y novedades del capítulo 5

El lanzamiento del capítulo 5 representa no solo la continuación de la historia, sino también el cumplimiento de un compromiso de Toby Fox con la comunidad de Deltarune. Durante los créditos del capítulo 4, Fox había indicado que el siguiente episodio llegaría en algún momento de 2026, pero la espera ha sido mucho más corta. Este nuevo capítulo mantiene el estilo distintivo de la serie, con una narrativa poco convencional que desafía las normas típicas de los juegos de rol, integrando humor, situaciones surrealistas y personajes memorables.

En el tráiler mostrado durante el Nintendo Direct, los jugadores pudieron ver una muestra de los desafíos únicos y la atmósfera sorprendente que caracteriza a Deltarune. La comunidad celebra no solo el regreso del juego con una nueva entrega, sino también que podrán disfrutar del contenido sin costo adicional si ya poseen el título, una política que ha contribuido a fortalecer la relación entre desarrolladores y público.

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Por qué Deltarune es un fenómeno único

Deltarune se ha consolidado como un título de culto, considerado heredero y sucesor espiritual de Undertale, la obra original de Toby Fox. A diferencia de la mayoría de los juegos de rol, Deltarune ofrece sorpresas tanto en su jugabilidad como en la narrativa: los enfrentamientos pueden resolverse con el diálogo, el humor rompe la cuarta pared y las situaciones absurdas son una parte esencial de la experiencia. Compañías como Bethesda y otras grandes distribuidoras han elogiado este enfoque por su capacidad para atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes se acercan al género por primera vez.

El formato episódico del juego ha fomentado un fuerte sentido de comunidad en internet, con foros y redes sociales llenas de teorías, memes y debates sobre cada nueva entrega. El anuncio de una actualización gratuita para el capítulo 5 ha sido recibido especialmente bien por los usuarios más jóvenes y aquellos que no pueden comprar nuevos lanzamientos con frecuencia, reafirmando la popularidad de Deltarune entre un público amplio y diverso.

Deltarune, de Toby Fox.
Deltarune, de Toby Fox.

El futuro de Deltarune: lo que viene con los capítulos 6 y 7

El anuncio del capítulo 5 llegó acompañado de una breve actualización sobre el desarrollo de los capítulos 6 y 7, que pondrán fin a la historia. Según declaraciones recientes de Toby Fox, el trabajo en el capítulo 6 avanza de manera satisfactoria, con las principales mecánicas y las interacciones con personajes secundarios ya en una etapa avanzada. De hecho, el propio Fox ha mencionado que, si el ritmo de desarrollo se mantiene, parte del equipo podría empezar a trabajar en el capítulo final antes de que finalice el año.

Esta perspectiva resulta alentadora para los seguidores de la serie, que en otras ocasiones han expresado su frustración por la incertidumbre en torno a la finalización del juego. No obstante, la transparencia de Fox sobre el proceso de desarrollo y su comunicación directa con la comunidad han ayudado a disminuir estas preocupaciones. Mientras tanto, el estreno del capítulo 5 servirá para alimentar el entusiasmo y reunir nuevamente a los seguidores del juego.

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