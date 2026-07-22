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Prime Video y James Wan reviven la saga Robocop con una nueva serie de ciencia ficción

La serie explora nuevos dilemas sobre tecnología y poder corporativo, reflejando temáticas actuales

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Cuando en 1987 el director Paul Verhoeven sorprendió al mundo con Robocop, pocos imaginaron que casi cuarenta años después el legado cultural de aquel policía cíborg volvería a tener relevancia. Amazon MGM Studios ha anunciado formalmente que la franquicia se expandirá con una serie de ocho episodios para Prime Video, dirigida a una nueva generación y con un respeto declarado por el clásico original.

James Wan, reconocido productor y director, une fuerzas con la conocida Blumhouse y la empresa Atomic Monster, mientras que el guion y la producción correrán a cargo de Peter Ocko, quien cuenta con experiencia en series como Elementary, Lodge 49 y Moonhaven.

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Situación de la franquicia y detalles del anuncio

La noticia sobre la serie llega tras varios años de rumores y proyectos fallidos para revivir al icónico Alex Murphy. Amazon, que obtuvo los derechos de la saga tras comprar MGM, había dado a conocer en 2021 sus intenciones de relanzamiento, sin avances concretos hasta ahora.

Robocop, cuya primera película significó un cambio importante en la ciencia ficción de estilo cyberpunk, fue seguida por dos secuelas, una serie animada y varios proyectos televisivos, así como un reboot en 2014 protagonizado por Joel Kinnaman que no logró igualar el atractivo de la versión de los años ochenta. La propuesta actual parte de una visión ambiciosa: adaptar el contenido a las problemáticas actuales, en palabras de James Wan, sin perder la esencia que hizo exitosa la película de Verhoeven.

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Motivos de Prime Video para apostar por Robocop

La decisión de traer de vuelta al policía mecánico se apoya en razones tanto históricas como contemporáneas. La primera película de Robocop trató temas como la tecnología y la identidad, así como el creciente papel de las grandes corporaciones en la vida diaria, cuestiones que cobran aún más sentido en la era digital. James Wan destaca la actualidad de estos temas y anticipa que la serie será fiel al espíritu crítico y satírico de la obra original.

El equipo de producción incluye figuras como Michael Clear, Rob Hackett, Danielle Bozzone y Ed Neumeier, co-creador de la película de 1987, quien será productor ejecutivo. Con este respaldo, Amazon busca posicionar a Prime Video como una de las principales plataformas para franquicias reconocidas, siguiendo la línea de otras marcas que heredó de MGM.

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Reacciones y expectativas entre los seguidores

La confirmación de la serie ha provocado tanto interés como escepticismo entre los seguidores del personaje y del género. Muchos recuerdan los intentos anteriores que no cumplieron con las expectativas, como la serie animada o el reboot de 2014, lo que genera dudas acerca de cómo se logrará el equilibrio entre la innovación y la fidelidad al material original. De acuerdo con los productores, se está trabajando para preservar el valor simbólico de Robocop, especialmente en lo relativo a la omnipresencia de empresas ficticias como la emblemática OCP (Omni Consumer Products).

Sin embargo, aún no se ha confirmado si la serie mantendrá todos los elementos icónicos de la saga -en el remake de 2014 la corporación fue rebautizada como OmniCorp-, ni se han dado a conocer detalles sobre el reparto o la ambientación precisa. Prime Video asegura que buscarán honrar los valores y asuntos sociales planteados por Verhoeven hace casi cuarenta años.

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