SEGA revela ‘Crazy Taxi World Tour’, el regreso de la franquicia tras 24 años sin una entrega principal

Crazy Taxi: World Tour presenta su primer tráiler.

La saga Crazy Taxi regresa dos décadas después con una entrega principal: Crazy Taxi: World Tour. SEGA presentó por primera vez imágenes y detalles durante el Summer Game Fest 2026, poniendo fin a 24 años de espera desde el lanzamiento del último juego principal de la serie.

El título estará disponible en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, reuniendo así casi todas las plataformas modernas. El regreso de este clásico ocurre tras años de rumores y solicitudes por parte de los seguidores y la propia SEGA, que en 2023 anunció su intención de recuperar sus franquicias más reconocidas.

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Regreso global con Axel como personaje principal

La característica más relevante en Crazy Taxi: World Tour es su enfoque internacional. El jugador volverá a ponerse en la piel de Axel, personaje icónico de la saga, en una campaña que lo llevará por cinco ciudades reconocidas mundialmente. La historia se centra en el robo de su taxi por una misteriosa organización de ladrones internacionales enmascarados, de quienes debe recuperar su vehículo enfrentando diferentes misiones.

Los escenarios van desde grandes urbes costeras hasta entornos urbanos exóticos, y el juego añade nuevos desafíos como persecuciones, saltos a gran velocidad y realización de trabajos secundarios, tales como transporte de pasajeros, entregas de pizzas y momentos de pesca.

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Desarrollo del juego, estudio responsable y legado de la saga

El desarrollo está a cargo de Sega Sapporo Studio, fundado en diciembre de 2021 para fortalecer la creación de títulos relevantes dentro de la compañía. Entre sus iniciativas recientes se encuentra un video de reclutamiento de 2024, en el que participó Kenji Kanno, director original del primer Crazy Taxi, quien aporta su experiencia y vínculo con la saga.

Sapporo Studio tiene la tarea de modernizar la clásica jugabilidad arcade con elementos contemporáneos, manteniendo el ritmo y humor que hicieron legendario al primer arcade en 1999 y su recordada versión para Dreamcast, la tercera más vendida para esa consola en Estados Unidos.

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Música y modalidades de juego

Un aspecto relevante es el retorno de The Offspring a la banda sonora, recuperando la identidad musical que distinguió a las entregas originales. El título contará con dos modalidades principales: una campaña denominada World Tour Campaign, con narrativa, personajes variados y misiones de recuperación, y un Modo Arcade, que replica la clásica competencia contrarreloj por alcanzar la mayor cantidad de ingresos posible.

También habrá modos multijugador, permitiendo competir con amigos y jugadores de todo el mundo tanto de manera local como online, junto con la posibilidad de personalizar vehículos y desbloquear nuevos diseños y mecánicas.

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Crazy Taxi World Tour, de SEGA

Recepción, novedades jugables y relevancia para los jugadores

El primer avance de Crazy Taxi: World Tour generó sorpresa y grandes expectativas debido a los años transcurridos desde Crazy Taxi 3: High Roller, exclusivo de Xbox y lanzado hace 22 años. Los seguidores aprecian el esfuerzo de SEGA por adaptar el juego a las tendencias actuales, integrando nuevas actividades y ampliando el enfoque clásico más allá del transporte de pasajeros. Incorporar mecánicas de pesca y de entrega de pizzas demuestra una apuesta por diversificar el ritmo de juego y captar una audiencia más amplia, fusionando elementos nostálgicos con propuestas novedosas.

La disponibilidad multiplataforma y la inclusión del multijugador buscan que ningún fan quede excluido, al tiempo que generan expectativa sobre cómo la combinación de modos y opciones de personalización atraerán tanto a los jugadores veteranos como a quienes no han probado antes la saga.

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