Malditos Nerds

Brendan Greene anuncia el fin de ‘Prologue: Go Wayback’ y restructuración en PlayerUnknown Productions

El cancelado Prologue: Go Wayback impacta a jugadores y empleados

Guardar
Google icon
Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.
Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.

PlayerUnknown Productions, el estudio dirigido por Brendan Greene, conocido mundialmente por la creación de PUBG, ha anunciado el cese inmediato del desarrollo de Prologue: Go Wayback, junto a una serie de despidos y una reestructuración interna. El juego, lanzado en acceso anticipado en noviembre de 2025 y presentado como un roguelike de supervivencia con generación de terrenos única, será distribuido gratuitamente en las próximas semanas.

Los jugadores que lo compraron por adelantado esperan la confirmación de reembolsos. Mientras tanto, la tecnología Melba, el motor detrás de la promesa de vastos mundos virtuales, seguirá en desarrollo, pero con un equipo considerablemente reducido.

PUBLICIDAD

Consecuencias para la comunidad y empleados

La noticia ha impactado tanto a los empleados de PlayerUnknown Productions como a la comunidad de seguidores de Prologue: Go Wayback. El final del desarrollo implica el despido de un número considerable de desarrolladores, aunque la empresa declaró que su prioridad es apoyar a los afectados durante esta difícil transición. Muchos de estos trabajadores habían sido contratados específicamente para perfeccionar innovaciones técnicas y la jugabilidad emergente de Go Wayback, y ahora deben enfrentar la incertidumbre laboral.

Para los jugadores, los cambios también representan una gran decepción. Quienes invirtieron en el acceso anticipado del juego, impulsados por la visión de un mundo dinámico y extenso, ven interrumpidas las promesas de desarrollo a futuro. El deseo de explorar territorios inesperados y sobrevivir a condiciones climáticas imprevisibles quedará limitado a la versión actual, sin planes concretos para nuevas expansiones o actualizaciones.

PUBLICIDAD

Conclusión de una visión tecnológica ambiciosa

Desde su fundación independiente en 2021, PlayerUnknown Productions se propuso avanzar la tecnología de generación de terrenos hasta desafiar los límites de escala en los videojuegos actuales. La herramienta Melba, base fundamental de ese plan, sirvió como soporte para Prologue: Go Wayback, que iba a ser su primera gran demostración práctica.

Brendan Greene explicó que el límite al financiamiento propio fue determinante para la cancelación parcial del proyecto. Durante los años de desarrollo, los equipos de investigación y el de aplicación práctica trabajaron en paralelo para crear una experiencia de supervivencia en un mundo completamente procedimental. Sin embargo, la magnitud de la empresa superó lo que podía sostenerse con recursos internos y, a pesar del avance técnico, la continuidad ya no era viable sin poner en riesgo la existencia del estudio completo.

Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.
Prologue: Go Wayback!, de PlayerUnknown Productions.

Desencuentros y obligaciones pendientes

Una de las mayores contradicciones observadas tras el anuncio es el contraste entre las promesas iniciales y la situación actual de jugadores e inversores. El acceso anticipado suele implicar un compromiso progresivo de mejoras, expansiones y apoyo continuo, pero este final abrupto deja a la comunidad sin el producto definitivo prometido.

No obstante, la decisión de ofrecer Prologue: Go Wayback de forma gratuita intenta reducir parte de la frustración y permitir que más personas experimenten el trabajo realizado hasta ahora. Además, el estudio ha comunicado que está analizando opciones para reembolsar a quienes compraron el juego a través de Steam o Epic Games Store, aunque los detalles específicos aún no se han definido. Este gesto es poco común en la industria, donde la mayoría de los títulos en acceso anticipado no devuelven el dinero tras cambios significativos.

La comunidad permanece a la espera de próximos comunicados, especialmente quienes invirtieron tiempo y dinero con la expectativa de participar en el desarrollo e influir en el producto final. Por el momento, el futuro de la tecnología Melba está asegurado, aunque enfocado en la investigación y con un equipo más pequeño, sin nuevos anuncios para la franquicia Prologue en el horizonte.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingBrendan GreenePrologue: Go WaybackPlayerUnknown Productions

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Take-Two incorpora a su CEO Strauss Zelnick como nuevo personaje jugable en WWE 2K26

La decisión ha desconcertado y dividido a la comunidad de jugadores y fans de la lucha libre digital

Take-Two incorpora a su CEO Strauss Zelnick como nuevo personaje jugable en WWE 2K26

Nuevo tráiler de Supergirl: el dolor de Kara Zor-El y la venganza de Ruthye sacuden el DCU

La esperada película, dirigida por Craig Gillespie, trae a nuevos y veteranos héroes del universo DC a la pantalla grande

Nuevo tráiler de Supergirl: el dolor de Kara Zor-El y la venganza de Ruthye sacuden el DCU

Xbox agrega Persona 5 Royal y Starseeker: Astroneer Expeditions a Game Pass en junio

Xbox renueva su biblioteca con nueve apuestas variadas y prepara anuncios adicionales para junio

Xbox agrega Persona 5 Royal y Starseeker: Astroneer Expeditions a Game Pass en junio

IO Interactive no publicará próximos juegos de James Bond, quedando Amazon Games como principal editora

Amazon refuerza integración entre videojuegos y cine, redefiniendo el futuro de la franquicia James Bond

IO Interactive no publicará próximos juegos de James Bond, quedando Amazon Games como principal editora

La ex directora de Ghostwire: Tokyo, Ikumi Nakamura, presenta su nuevo juego Kemuri

La nueva apuesta de Unseen, se abre paso en la industria con una visión multicultural

La ex directora de Ghostwire: Tokyo, Ikumi Nakamura, presenta su nuevo juego Kemuri

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

Anna Kendrick asume la dirección de la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’

Zack Snyder dirigirá remake de ’1997: Escape de Nueva York’ con StudioCanal y John Carpenter como productor

Jeymes Samuel dirigirá la adaptación de Streets of Rage con guionistas de ‘Sonic: La película’

SERIES

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

James Moriarty se convierte en protagonista en la nueva serie que reinventa al villano de Sherlock Holmes

Emma D’Arcy y Matt Smith encabezan la guerra en el tráiler final de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’

Tom Hardy al borde: negociaciones y tensiones en la tercera temporada de Tierra de mafiosos

Willa Dunn será Nellie Oleson en el reboot de ‘La casa de la pradera’