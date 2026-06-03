Malditos Nerds

Control Resonant anuncia su lanzamiento el 24 de septiembre con Dylan Faden como su protagonista

El nuevo tráiler de Sony revela jugabilidad, personajes y la fecha, expandiendo el universo de Remedy

Guardar
Google icon
Control Resonant presenta un nuevo tráiler.

El lanzamiento de Control Resonant ya tiene fecha confirmada: llegará el 24 de septiembre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series y PC, según anunciaron Remedy Entertainment y Sony durante el reciente evento State of Play. Este nuevo capítulo amplía el universo paranormal de Control e introduce como protagonista a Dylan Faden, quien se encuentra en medio de una Nueva York alterada por fuerzas sobrenaturales. Los desarrolladores han confirmado que esta será su producción más ambiciosa hasta ahora, con localización completa a varios idiomas y distintas ediciones físicas y digitales dirigidas a un público entusiasta.

El papel central de Dylan Faden

La historia de Control Resonant se centra en Dylan Faden, quien ya no es únicamente recordado como sujeto de prueba en la FBC (Federal Bureau of Control). Después de la desaparición de su hermana Jesse Faden, ahora directora de la FBC, Dylan debe enfrentarse a un Manhattan transformado por fenómenos paranormales.

PUBLICIDAD

Mikael Kasurinen, director creativo del título, señaló que la trama abordará los dilemas de la identidad, el poder y el sacrificio, llevando al personaje a superar su pasado y redefinir su humanidad. Dylan estará acompañado por Zoe de Vera, un nuevo integrante de la FBC, junto a personajes conocidos como Simon Arish y Emily Pope. Juntos deberán enfrentarse a una amenaza inédita: una nueva forma de resonancia cósmica que distorsiona la realidad más allá de lo visto en entregas previas.

Opciones de compra anticipada y diferentes ediciones

Remedy Entertainment ha optado por una estrategia de marketing global para maximizar el alcance de Control Resonant. Las preventas ya están habilitadas tanto para ediciones físicas como digitales. La versión estándar física, disponible para PS5 y Xbox Series, tendrá un precio de 59,99 dólares o euros. La SteelBook Edition incluye contenido coleccionable como postales de arte y un póster exclusivo por 69,99.

PUBLICIDAD

En formato digital, la Deluxe Edition ofrecerá materiales adicionales como un atuendo de misión exclusivo para Dylan, un artefacto nuevo, un paquete de recursos, un libro de arte y la banda sonora. Para los jugadores de PlayStation 5, destaca el beneficio del acceso anticipado: quienes reserven la edición Deluxe digital podrán jugar 48 horas antes del lanzamiento oficial, una medida destinada a atraer tanto a seguidores de la saga como a nuevos usuarios.

Apuesta por la internacionalización y la accesibilidad

Remedy ha enfatizado que Control Resonant será su juego con mayor localización hasta la fecha, con el objetivo de expandir su base de usuarios internacional. El título llegará con audio, interfaces y subtítulos completamente adaptados a ocho idiomas, incluidos el español, francés, alemán, italiano, japonés, chino simplificado e inglés. Además, contará con subtítulos en turco, ruso, polaco, coreano, ucraniano y variantes de español y chino.

Este enfoque multilingüe responde a las solicitudes de la comunidad global y permite que más personas puedan disfrutar plenamente de la experiencia, sea cual sea su idioma nativo. Asimismo, Control Resonant será compatible desde el lanzamiento con el servicio GeForce NOW, facilitando el acceso a jugadores de PC con diversos requisitos técnicos, y también tendrá una versión para Mac disponible posteriormente a través de Steam y la App Store.

Control Resonant, de Remedy
Control Resonant, de Remedy

Conexiones narrativas entre familia y nuevas amenazas en la saga

En Control Resonant, la desaparición de Jesse Faden desplaza el foco narrativo hacia su hermano Dylan, pero sin olvidar la importancia del vínculo entre ellos. Según información publicada en el blog oficial de PlayStation, la dinámica familiar sigue siendo fundamental para el desarrollo de la trama, asegurando una continuidad temática apreciada por quienes jugaron el primer título.

Sin embargo, el contexto se amplía con la aparición de nuevos aliados y adversarios. Manhattan, el escenario principal, estará marcado por fenómenos misteriosos de resonancia, mientras criaturas y lugares inéditos pondrán a prueba los límites de la realidad y la percepción dentro del universo de Remedy. Esta evolución en la narrativa, junto con innovaciones técnicas y de jugabilidad, apunta a atraer tanto a veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la serie.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingControl ResonantRemedyState of Play

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Firesprite toma el control de Until Dawn 2, dejando atrás al equipo de Supermassive Games

Firesprite desarrolla una nueva entrega de la saga que apuesta por ambiente inédito y mayor interactividad

Firesprite toma el control de Until Dawn 2, dejando atrás al equipo de Supermassive Games

EA Sports F1 25: Las principales novedades del nuevo Pase de temporada 2026

Todos los cambios de la temporada 2026 en la Fórmula 1 llegan al juego y participamos de una preview exclusiva para ver qué tiene para ofrecer

EA Sports F1 25: Las principales novedades del nuevo Pase de temporada 2026

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

La saga reinventa su fórmula con sátiras a los éxitos de terror más influyentes de la última década

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

Town to City demuestra que los city-builders pueden tener la misma búsqueda que los “cozy games”

Con estética voxel y personalización extrema, el nuevo título de Galaxy Grove nos desafía a nivel creativo

Town to City demuestra que los city-builders pueden tener la misma búsqueda que los “cozy games”

Soulframe retrasa Phantom Blade Zero para pulir el juego antes de su llegada a PlayStation 5 y PC

Phantom Blade Zero será lanzado en octubre de 2026 tras un retraso de casi dos meses decidido por S-Game

Soulframe retrasa Phantom Blade Zero para pulir el juego antes de su llegada a PlayStation 5 y PC

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

Anna Kendrick asume la dirección de la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’

Zack Snyder dirigirá remake de ’1997: Escape de Nueva York’ con StudioCanal y John Carpenter como productor

Jeymes Samuel dirigirá la adaptación de Streets of Rage con guionistas de ‘Sonic: La película’

Anne Hathaway y Ewan McGregor lideran el nuevo avance de ‘El final de la calle Oak’

SERIES

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

James Moriarty se convierte en protagonista en la nueva serie que reinventa al villano de Sherlock Holmes

Emma D’Arcy y Matt Smith encabezan la guerra en el tráiler final de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’

Tom Hardy al borde: negociaciones y tensiones en la tercera temporada de Tierra de mafiosos

Willa Dunn será Nellie Oleson en el reboot de ‘La casa de la pradera’