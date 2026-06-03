Control Resonant anuncia su lanzamiento el 24 de septiembre con Dylan Faden como su protagonista

Control Resonant presenta un nuevo tráiler.

El lanzamiento de Control Resonant ya tiene fecha confirmada: llegará el 24 de septiembre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series y PC, según anunciaron Remedy Entertainment y Sony durante el reciente evento State of Play. Este nuevo capítulo amplía el universo paranormal de Control e introduce como protagonista a Dylan Faden, quien se encuentra en medio de una Nueva York alterada por fuerzas sobrenaturales. Los desarrolladores han confirmado que esta será su producción más ambiciosa hasta ahora, con localización completa a varios idiomas y distintas ediciones físicas y digitales dirigidas a un público entusiasta.

El papel central de Dylan Faden

La historia de Control Resonant se centra en Dylan Faden, quien ya no es únicamente recordado como sujeto de prueba en la FBC (Federal Bureau of Control). Después de la desaparición de su hermana Jesse Faden, ahora directora de la FBC, Dylan debe enfrentarse a un Manhattan transformado por fenómenos paranormales.

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Mikael Kasurinen, director creativo del título, señaló que la trama abordará los dilemas de la identidad, el poder y el sacrificio, llevando al personaje a superar su pasado y redefinir su humanidad. Dylan estará acompañado por Zoe de Vera, un nuevo integrante de la FBC, junto a personajes conocidos como Simon Arish y Emily Pope. Juntos deberán enfrentarse a una amenaza inédita: una nueva forma de resonancia cósmica que distorsiona la realidad más allá de lo visto en entregas previas.

Opciones de compra anticipada y diferentes ediciones

Remedy Entertainment ha optado por una estrategia de marketing global para maximizar el alcance de Control Resonant. Las preventas ya están habilitadas tanto para ediciones físicas como digitales. La versión estándar física, disponible para PS5 y Xbox Series, tendrá un precio de 59,99 dólares o euros. La SteelBook Edition incluye contenido coleccionable como postales de arte y un póster exclusivo por 69,99.

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En formato digital, la Deluxe Edition ofrecerá materiales adicionales como un atuendo de misión exclusivo para Dylan, un artefacto nuevo, un paquete de recursos, un libro de arte y la banda sonora. Para los jugadores de PlayStation 5, destaca el beneficio del acceso anticipado: quienes reserven la edición Deluxe digital podrán jugar 48 horas antes del lanzamiento oficial, una medida destinada a atraer tanto a seguidores de la saga como a nuevos usuarios.

Apuesta por la internacionalización y la accesibilidad

Remedy ha enfatizado que Control Resonant será su juego con mayor localización hasta la fecha, con el objetivo de expandir su base de usuarios internacional. El título llegará con audio, interfaces y subtítulos completamente adaptados a ocho idiomas, incluidos el español, francés, alemán, italiano, japonés, chino simplificado e inglés. Además, contará con subtítulos en turco, ruso, polaco, coreano, ucraniano y variantes de español y chino.

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Este enfoque multilingüe responde a las solicitudes de la comunidad global y permite que más personas puedan disfrutar plenamente de la experiencia, sea cual sea su idioma nativo. Asimismo, Control Resonant será compatible desde el lanzamiento con el servicio GeForce NOW, facilitando el acceso a jugadores de PC con diversos requisitos técnicos, y también tendrá una versión para Mac disponible posteriormente a través de Steam y la App Store.

Control Resonant, de Remedy

Conexiones narrativas entre familia y nuevas amenazas en la saga

En Control Resonant, la desaparición de Jesse Faden desplaza el foco narrativo hacia su hermano Dylan, pero sin olvidar la importancia del vínculo entre ellos. Según información publicada en el blog oficial de PlayStation, la dinámica familiar sigue siendo fundamental para el desarrollo de la trama, asegurando una continuidad temática apreciada por quienes jugaron el primer título.

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Sin embargo, el contexto se amplía con la aparición de nuevos aliados y adversarios. Manhattan, el escenario principal, estará marcado por fenómenos misteriosos de resonancia, mientras criaturas y lugares inéditos pondrán a prueba los límites de la realidad y la percepción dentro del universo de Remedy. Esta evolución en la narrativa, junto con innovaciones técnicas y de jugabilidad, apunta a atraer tanto a veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la serie.