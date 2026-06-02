Los juegos más esperados de 2026 #23: Star Fox

Star Fox, de Nintendo.

El 25 de junio es una fecha especial para Nintendo ya que marca el regreso de una de sus sagas más solicitadas por los fanáticos: Star Fox. Fox McCloud vuelve a protagonizar un juego después de 10 años y lo hará en un remake del emblemático Star Fox 64. El título sale para Nintendo Switch 2 con el objetivo de volver a colocar la saga en primera plana.

Este regreso no es casualidad ya que Fox viene de tener su participación estelar en la película Super Mario Galaxy: La película por lo que se nota la intención de Nintendo de volver a darle un impulso a esta franquicia un poco olvidada. El juego Star Fox no solo es una reimaginación de Star Fox 64 sino que también añadirá nuevo contenido y formas de jugar.

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Star Fox, de Nintendo.

Las principales novedades son obviamente una actualización completa a nivel gráficos, nuevos diálogos, una narrativa un poco más amplia, nuevas misiones de desafío y la inclusión de un nuevo modo multijugador. En su época, Star Fox se podía jugar con amigos en una sola consola y ahora tendrá una reversión online de esta modalidad.

Este nuevo modo multijugador online le permitirá a los jugadores enfrentarse en batallas de 4vs4 al mejor estilo Star Fox con peleas de naves en 360 grados. De lanzamiento habrá tres escenarios disponibles que contarán con su propio modo de juego. Un mapa de deathmatch clásico con toma de zonas, otro modo donde gana el equipo que más núcleos recoge y otro estilo captura la bandera pero con cargamento pirata.

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Star Fox, de Nintendo.

Más allá de las novedades en materia de gameplay y su actualización gráfica, otro de los puntos a tener en cuenta sobre el lanzamiento de Star Fox son las funcionalidades que ofrece la propia Nintendo Switch 2 y que la nueva entrega buscará aprovechar. La novedad más curiosa es que quienes posean la cámara de la consola podrán ver reflejados sus gestos y movimientos en el juego como si fueran Fox McCloud o cualquiera de sus protagonistas en la clásica cámara que enfoca al piloto.

Por otro lado, el tráiler mostró que el juego se puede jugar con el Joy-Con 2 en modo ratón tanto para apuntar con mayor precisión y tener una experiencia diferente de la entrega como así también para usar en un nuevo modo cooperativo. En este modo, un jugador puede ser el piloto utilizando el Joy-Con de manera tradicional mientras que otro jugador se encarga de las armas de la nave en el modo mouse.

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Star Fox, de Nintendo.

Star Fox es una apuesta fuerte de Nintendo y realmente no llama la atención que su regreso sea a través de un remake de su juego más emblemático. De esta forma, el éxito de este título puede servir como una gran señal para la compañía japonesa de cuál es el interés real por la franquicia y qué planes pueden deparar para su futuro. Star Fox sale el 25 de junio de manera exclusiva para Nintendo Switch 2.