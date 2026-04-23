REVIEW | Pokémon Champions - La expansión del Pokémon competitivo

Pokémon Champions, de Nintendo.

Pokémon carga con el peso de ser la franquicia más exitosa de todos los tiempos. En base a ese dato, cuyo origen es la cantidad de dinero que genera una saga que está en prácticamente todos los rincones de la industria del entretenimiento, es que hay críticas muy fuertes cuando Pokémon no cumple los estándares y entrega videojuegos con una enorme cantidad de problemas y bugs dentro.

Este contexto es importante para entender por qué sale Pokémon Champions, un videojuego que está orientado a llevarse por delante el competitivo de Pokémon que habitualmente se mueve en el juego “principal” de la generación, actualmente Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura (2022), algo que cambiará el año que viene con el lanzamiento de Pokémon Viento y Pokémon Ola.

Pokémon Champions, de Nintendo.

Pokémon Champions es un videojuego multijugador de peleas Pokémon. Solo se puede jugar online y tiene todas las características de un juego como servicio: contará con varias temporadas, hay un sistema de partidas clasificatorias para obtener un rango y algunas mecánicas para obtener diversos Pokémon, aunque la idea del juego es que relaciones la aplicación con Pokémon Home y que así puedas utilizar todas las criaturas que consigues en el resto de los juegos.

En base a esto, si sos un jugador que sólo quiere jugar Pokémon Champions o querés ampliar tu repertorio de personajes, hay diversas misiones donde podes ganar plata, cupones permanentes o cupones de aceleración. El juego te permite encontrarte con un Pokémon salvaje por día, el cual puede ser tuyo de manera temporal por una semana. Los cupones permanentes te permiten que sea para siempre, mientras que los de aceleración hacen que puedas tener más de un encuentro por día. La plata (PV) funciona como comodín ya que sirve para ambas cosas, y también para comprar objetos en la tienda.

Pokémon Champions, de Nintendo.

Por el lado positivo, hay que decir que Pokémon Champions es una buena plataforma. Creo que es el acercamiento más grande de Pokémon a sus usuarios en cuanto al competitivo y la forma más accesible que se ha creado. Es fácil aprender (tiene cientos de tutoriales desde lo más básico hasta lo más complejo) y fácil de empezar a jugar, con mecánicas destinadas a que no te vuelvas loco. Por ejemplo, los jugadores proplayers pueden armar códigos en base a sus equipos y, si vos tenes sus mismos Pokémon, podes aplicarlo para tener la misma configuración de igual a igual.

Todo esto hace que el competitivo de Pokémon intente volverse masivo. Para poder participar, antes tenias que comprar sí o sí una consola de Nintendo, tener el último Pokémon (y cambiarlo cada 3 o 4 años) y jugar cientos de horas para acceder al meta continuamente. Ahora solo basta con tener una Nintendo Switch 2 y descargar este juego, algo que se simplificará mucho en los próximos meses cuando también salga la versión para celulares.

Pokémon Champions, de Nintendo.

Esto aún tiene algunas fallas que seguramente The Pokémon Company no tenía previsto. Por ejemplo, actualmente es indispensable tener un Mega Floette para formar parte del meta del juego, un Pokémon que solo se puede conseguir terminando tanto el juego base como el DLC de Pokémon Legends Z-A (2025), haciendo que tengas que destinar casi 50 horas a ese juego para poder empezar a hablar.

También es cierto que es un videojuego que sale con algunas cuestiones acotadas: hay pocos Pokémon para utilizar (son 269 disponibles de 1025, que se irán ampliando a lo largo del tiempo) y faltan algunas mecánicas como el habitual combate 6 vs 6, que seguramente terminará llegando también en otro momento. También es verdad que, más allá de la intención de que no necesites jugar otros juegos, aún pagando el Starter Pack quedas muy atrás de aquellos a los que tienen la posibilidad de jugar otros juegos de la franquicia.

Pokémon Champions, de Nintendo.

Desde el lanzamiento hasta algunos días después, el juego fue teniendo varios parches y tuvo un trabajo de actualización constante por una enorme cantidad de bugs y fallas que presentó al principio. Lo cual nos presenta algo negativo, como es la continuidad en los problemas de desarrollo de Pokémon, contra lo positivo que es el constante flujo de trabajo para solucionarlo sobre la hora.

ILCA es el desarrollador de este juego, que ha también sido quien desarrolló Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente (2021). El apartado audiovisual cumple, aunque está lejos de los estándares actuales de Pokémon, incluso también en interfaz de usuario. Todo esto posiblemente diseñado para que el juego pueda correr también en celulares de bajos recursos y sea lo más accesible que se pueda.

Pokémon Champions, de Nintendo.

Pokémon Champions, concluyendo con el principio de la nota, trae algo muy bueno a Pokémon: la posibilidad de desligar el competitivo de los juegos principales. Muchos de los problemas de desarrollo de Pokémon son ocasionados por la enorme maquinaria de marketing que representa los lanzamientos de nuevos títulos que, hasta ahora, sí o sí tenían que salir en una cierta cantidad de años.

Ahora, si el competitivo va por cuenta de Pokémon Champions y el marketing se puede hacer con diferentes juegos (como los Legends o el reciente éxito Pokémon Pokopia), esos tiempos pueden estirarse. Pokémon Viento y Pokémon Ola serán los primeros Pokémon en años que se toman un tiempo más de desarrollo y corren con una presión muy fuerte de cambiar la imagen de la franquicia después de los últimos años de desarrollo fallido, más aún cuando salen en una nueva consola como es Nintendo Switch 2, así que Pokémon Champions viene a ofrecer algo muy bueno en cuanto a la posibilidad de cambios dentro de la estructura comercial de The Pokémon Company.

Fuera de ese detalle, y con todo lo dicho, creo que hoy representa una buena plataforma para quienes disfrutan del competitivo y es una buena experiencia si nunca te habías metido en ese campo de Pokémon. Todavía hay muchísimo márgen para mejorar y creo que es un juego que irá ofreciendo más y mejor a lo largo del tiempo, así que hoy es más una apuesta futura que una situación concreta. Hay que ver cómo será el lanzamiento para celulares, cuando el juego se haga accesible para todo el mundo.

7 Ampliando la competencia Una propuesta que cumple y que, como todos los juegos como servicio, puede crecer mucho a futuro. Hoy es un pagaré. Revisado en Nintendo Switch 2 Plataformas: Nintendo Switch 2 Nintendo Switch