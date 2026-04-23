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Guía completa de sigilo e infiltración en Crimson Desert: controles, disfraces y tips

Te contamos cómo activar el modo sigilo, usar la paja a tu favor, conseguir los atuendos clave y gestionar robos como un profesional en Crimson Desert

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Crimson Desert - Portadas
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En el peligroso mundo de Crimson Desert, la fuerza bruta no siempre es la mejor solución. A veces, pasar desapercibido es la clave para infiltrarte en zonas restringidas, eliminar objetivos o simplemente robar un tesoro bien custodiado. El juego ofrece un sistema de sigilo profundo que recompensa la paciencia y la planificación.

¿Querés saber cómo moverte entre las sombras sin ser visto? ¿O dónde conseguir los atuendos que te abren puertas literalmente? En esta guía te explicamos todo sobre las mecánicas de infiltración, desde los controles básicos hasta las estrategias avanzadas para convertirte en un fantasma.

Cómo activar el modo sigilo y evitar ser detectado

Para comenzar a infiltrarte, lo primero es agacharte. Presioná L3 en PlayStation 5, LS en Xbox o la tecla C en PC para entrar en modo sigilo. Tené en cuenta que los enemigos tienen un ángulo de visibilidad muy amplio, sobre todo de día. Por eso, siempre realizá las aproximaciones desde atrás.

Aunque elimines a un enemigo de forma silenciosa, si este llega a gritar, alertará a los guardias cercanos. Sin embargo, el sigilo es sistémico y realista: podés abatir a alguien y que otros NPC a apenas diez metros no se den cuenta. Esto sucede siempre que no haya contacto visual directo o ruido excesivo.

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Usar la paja para infiltrarte y escapar

El entorno es tu aliado. La paja es un elemento interactivo clave para el sigilo. Podés esconderte en ella tanto para infiltrarte en zonas vigiladas como para escapar de una persecución activa.

Además, existe una táctica muy ingeniosa para viajar largas distancias: es posible hacer de polizón en las carretas ocultándote en la paja que transportan. De esta forma, te desplazás por el mapa sin llamar la atención.

Dónde conseguir ropa de camuflaje y disfraces

Para camuflaje social, necesitás ropa especial. El disfraz de transeúnte y otros atuendos de camuflaje se pueden comprar a un vendedor clave llamado Grimrak. Él opera una tienda clandestina que solo abre de noche, situada a las afueras de la ciudad. Estos atuendos no son solo cosméticos, son funcionales. Algunas vestimentas otorgan acceso a zonas restringidas; por ejemplo, completar la misión del atuendo de Hernand es un requisito para poder entrar legalmente al Castillo de Hernand. Buscá estas oportunidades en las misiones.

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La máscara criminal y cómo gestionar los robos

Para realizar cualquier acción delictiva, como robar o carterear, es obligatorio tener equipada una máscara criminal. Sin ella, el juego directamente no te desbloquea las opciones de robo.

Podés conseguir máscaras comprándoselas a Grimrak o derrotando bandidos, ya que suelen soltarlas como botín. No olvides que si te ven cometiendo un delito, se activará una alerta de criminal en la zona. Una estrategia útil es, si robás un objeto valioso de una caja fuerte dentro de una habitación vacía, esperar a que la alerta desaparezca antes de salir. Así evitás que los guardias te arresten al instante.

Consejos de terreno y estrategia

El clima y el terreno afectan tu movimiento. Si el suelo está embarrado tras la lluvia, el desplazamiento en sigilo puede ser más errático debido a la física del motor del juego. Planificá tus infiltraciones con el clima en mente.

Cuidado con asustar a los ciudadanos. Si los amenazás en modo sigilo, pueden soltar objetos, pero este acto te marcará automáticamente como criminal. Por otro lado, una estrategia de largo plazo es limpiar campamentos de bandidos y ayudar a facciones amigas. Esto hace que las regiones sean más seguras y, por ende, facilita el movimiento discreto por los caminos principales.

Si lo que te interesa es el combate más directo, en Malditos Nerds tenemos una guía con las mejores armas, dónde encontrarlas y cómo usarlas, entre muchas otras guías de Crimson Desert.

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