Crimson Desert: cómo encontrar a Grimrak y aprovechar el mercado negro

Crimson Desert - Portadas

Como mercenario en el mundo de Crimson Desert, a veces la línea entre la aventura honorable y el beneficio rápido se desdibuja. En Pywell, si tus intenciones se inclinan hacia lo ilícito, hay un nombre que necesitás conocer: Grimrak, el comerciante del mercado negro.

Este personaje es la puerta de entrada a un submundo de robos, allanamientos y actividades fuera de la ley. En esta guía te explicamos todo lo que tenés que saber sobre él, desde cómo encontrarlo en la oscuridad de la noche hasta cómo sacar el máximo provecho de sus peligrosos productos.

Crimson Desert - Pearl Abyss

Dónde y cuándo encontrar a Grimrak

No esperes encontrarlo en una tienda con cartel luminoso. Grimrak opera desde las sombras de la ciudad de Hernand. Su local, llamado Back Alley Shop, está escondido en las afueras, específicamente al sureste de la ciudad, cerca de unos molinos de viento.

Tené en cuenta que es un hombre de la noche. Su negocio solo abre sus puertas cuando el sol se pone, así que si vas de día, vas a encontrarte con un callejón vacío. Planificá tus visitas para después del anochecer si querés acceder a su inventario exclusivo.

Qué herramientas criminales podés comprar

Grimrak es tu proveedor de confianza para todo lo relacionado con el crimen en Pywell. Entre sus objetos más básicos e indispensables están las máscaras criminales, ya que sin una equipada el juego directamente no te va a permitir robar o hacer carterismo a los NPCs.

Otro producto estrella son las llaves para casas con cerradura. Una vez que tenés una, el mapa te marca automáticamente qué viviendas guardan objetos valiosos. También vende una llave de la prisión, útil para escapar o acceder a celdas, y un disfraz de transeúnte, que es ropa de camuflaje para pasar desapercibido en áreas urbanas.

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Equipo especial y planos únicos

Más allá del equipamiento para delinquir, este vendedor ofrece objetos especiales de progresión que son difíciles de encontrar en otro lado. Uno de ellos es el Corte de Viento, una pieza catalogada como equipo del Abismo.

También podés adquirir el plano de caña de pescar fina por 10 monedas de plata. Este plano no facilita el minijuego de pesca, pero sí reduce drásticamente el tiempo de espera para que los peces piquen el anzuelo. Asimismo, su tienda funciona como un punto de venta de ganado del mercado negro, una opción más para hacer negocios poco ortodoxos.

Cómo interactuar con su tienda

Interactuar con el menú de Grimrak tiene una ventaja mecánica muy útil relacionada con el Sistema de Conocimiento. No siempre es necesario comprar los objetos para completar tu biblioteca. Si solo leés la descripción de un ítem (ya sea comida, materiales o armas) dentro de su menú de compra, ese dato se registra automáticamente en tu enciclopedia.

Este tip es invaluable para progresar en el conocimiento del mundo sin gastar ni una moneda de plata. Básicamente, podés expandir tu registro solo con curiosear.

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Alternativas si no tenés plata y cómo gestionar crímenes

¿Se te acaba la plata pero necesitás una máscara o una llave? No desesperes. Existen alternativas de obtención. Los bandidos que encontrás vagando por el mundo abierto pueden soltar máscaras y llaves de forma aleatoria al ser derrotados. Es una manera riesgosa pero gratuita de conseguir sus productos.

Por otro lado, si usás sus herramientas para robar en una habitación vacía y te atrapan, hay un truco. Podés evitar ser arrestado si te quedás dentro y esperás a que la alerta de criminal desaparezca por completo antes de salir al encuentro de los guardias.

Para más actividades fuera de lo legal, te ofrecemos una guía del sistema de crimen y cómo delinquir sin arruinar tu partida. En Malditos Nerds vas a poder encontrar esa guía de Crimson Desert y muchas más.