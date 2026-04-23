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Guía de cazarrecompensas en Crimson Desert: dónde encontrar fugitivos y cómo arrestarlos

Te explicamos cómo convertirte en un cazarrecompensas en Pywell, desde localizar objetivos hasta interrogar y obtener recompensas

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Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Entre las muchas actividades que podés realizar en Crimson Desert, destacan las misiones de cazarrecompensas, una forma emocionante y rentable de hacerte un nombre. ¿Querés dominar el arte de la caza y gestión de fugitivos? En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber para convertirte en el perseguidor más temido, desde cómo encontrarlos hasta qué beneficios obtendrás.

Dónde encontrar a los fugitivos y sus misiones

El primer paso para convertirte en un cazarrecompensas efectivo es saber dónde buscar a tus objetivos. Tenés que tener en cuenta dos métodos principales. El más inmediato son los marcadores violetas específicos que aparecen en tu minimapa, señalando la presencia de forajidos dispersos tanto en ciudades como en el open world.

Para misiones más formales y con recompensas establecidas, tenés que dirigirte a los tablones de anuncios en las ciudades. Allí encontrás carteles que detallan criminales peligrosos con precios sobre sus cabezas. También, estas misiones de bounty están principalmente vinculadas a la facción conocida como la Casa Celeste, una de las fuerzas especializadas en este tipo de tareas.

Crimson Desert - Pearl Abyss
Crimson Desert - Pearl Abyss

Cómo interrogar y arrestar a tus objetivos

Una vez localizado el fugitivo, la acción comienza. Arrestarlo no siempre es suficiente; a menudo necesitarás información. Para ello, el juego implementa una mecánica de interrogatorio forzado. Para extraer los datos que el fugitivo guarda, tenés que pegarle.

El momento clave llega con el sistema de arresto. Cuando procedés a capturar al NPC, el avanzado motor de físicas del juego puede generar reacciones sorprendentes en el entorno. Es posible que otros NPCs cercanos muestren sorpresa o incluso realicen acciones físicas inesperadas al presenciar el evento.

Por suerte, estas misiones suelen ser de las que menos tiempo requieren para completarse. El factor principal que consumirá minutos será el desplazamiento hasta la ubicación del objetivo.

Crimson Desert - Pearl Abyss
Crimson Desert - Pearl Abyss

Qué hacer si fallás en la captura

En un mundo dinámico como el de Crimson Desert, no siempre todo sale según lo planeado. Si fallás en tu intento de captura, no te desesperes. El sistema ofrece una segunda oportunidad gracias a la persistencia de los objetivos.

Podés volver a visitar la ubicación en una fecha posterior dentro del juego. Generalmente, encontrás al mismo fugitivo deambulando por la misma zona otra vez. Tené en cuenta que existe la posibilidad de que, en ese momento exacto, no esté presente y tengas que esperar un poco a que regrese.

Por qué vale la pena ser cazarrecompensas en Pywell

Invertir tiempo en esta actividad no es solo por la emoción de la persecución. Los beneficios tangibles son significativos. El incentivo más directo es la ganancia económica: completar estas misiones es una fuente de muy buen dinero, ideal para financiar mejoras de equipo.

Por otro lado, y quizás igual de importante, está el factor reputación. Realizar estas misiones legítimas para facciones como la Casa Celeste te ayuda a navegar y mejorar tu posición dentro del sistema de contribución regional.

Básicamente, construís un nombre respetable (o temido) en las tierras de Pywell.

Para más actividades relacionadas con lo no legal en Crimson Desert, en Malditos Nerds te traemos una guía del sistema de crimen y cómo delinquir sin arruinar tu partida, entre muchas más.

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