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Valor Mortis, el soulslike del estudio de Ghostrunner, confirma su lanzamiento para la segunda mitad del año

One More Level revela detalles de Valor Mortis, soulslike en primera persona en una Europa plagada y oscura

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Valor Mortis presenta un nuevo tráiler.

El estudio polaco One More Level, reconocido por la serie Ghostrunner, ha anunciado oficialmente que Valor Mortis, su juego soulslike en primera persona, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam en primavera de 2026. En este título, los jugadores asumen el papel de William, un soldado de la Grande Armée resucitado en una Europa alternativa marcada por la devastación napoleónica y una plaga desconocida.

El apartado de mecánicas y ambientación de Valor Mortis destaca por combinar elementos clásicos del género soulslike, como el combate desafiante y la muerte entendida como parte del aprendizaje, con una narrativa inspirada en las consecuencias de la expansión napoleónica. William, el protagonista, es guiado por la voz espectral de Napoleón Bonaparte y debe sobrevivir en un continente infestado de monstruos y soldados corrompidos, empleando armas de la época, como la espada ropera, junto a habilidades sobrenaturales surgidas de la corrupción que lo afecta.

Los escenarios incluyen campos de batalla desolados, ciudades que remiten a la Europa del siglo XIX y montañas que funcionan tanto como lugares de combate como espacios para desarrollar movimientos de desplazamiento avanzados. El juego incorpora el gancho de agarre y la habilidad de correr por las paredes, características populares en Ghostrunner, lo que permite a los jugadores flanquear enemigos y descubrir rutas alternativas, añadiendo verticalidad y movimiento dinámico a la exploración habitual del género soulslike.

En cuanto a desafíos, enemigos y progresión, el juego mantiene la dificultad elevada propia del género, adaptada a la perspectiva en primera persona. El sistema de combate enfatiza la precisión en las paradas y las esquivas, recompensando la destreza y el aprendizaje que se produce tras cada derrota. Cada muerte da la oportunidad de regresar con mayor poder, siguiendo el modelo tradicional pero con la adición de habilidades sobrenaturales que enriquecen el ritmo de las batallas.

Valor Mortis, de One More Level.
Valor Mortis, de One More Level.

Entre los enemigos destaca The Orphan, un jefe cuya anatomía distorsionada por la plaga le permite atacar con ácido desde una cavidad en el torso. También figuran adversarios como la Eternal Guard, soldados infectados que patrullan ruinas europeas y exigen el uso simultáneo de sigilo, parkour y combate para sobrevivir.

Valor Mortis integra la estructura de los metroidvania mediante la exploración de áreas interconectadas, en las que se ocultan secretos y mejoras que requieren habilidades específicas para acceder. Combinar el uso de armas duales y la alternancia entre capacidades físicas y sobrenaturales permite una evolución constante, manteniendo la atención de los jugadores ante nuevas oportunidades y desafíos.

En cuanto a los aspectos visuales y sonoros, el juego se ha desarrollado en Unreal Engine 5 y presenta una estética cruda y madura, con iluminación teatral y una paleta de colores oscuros que acompaña la atmósfera de horror. La banda sonora es original de Arkadiusz Reikowski, conocido por su trabajo en Silent Hill 2 Remake y The Medium, encargándose de añadir intensidad y emoción a cada escena, lo que refuerza la inmersión.

La decisión de contar la historia desde la perspectiva distorsionada de un soldado resucitado mediante fuerzas sobrenaturales responde tanto al crecimiento del género soulslike como a la tendencia de explorar narrativas sombrías y expansivas en los videojuegos actuales. El título busca atraer a quienes buscan tanto desafíos mecánicos como relatos complejos, así como a quienes desean experiencias novedosas de exploración y combate en mundos detallados.

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