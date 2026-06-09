007 First Light: dónde encontrar todas las cartas para el logro “Casino Royale”

007 First Light, de IO Interactive.

Conseguir las 36 cartas de 007 First Light es uno de los desafíos de coleccionista más extensos del juego. Cada naipe forma parte de una baraja completa que, al juntarla, desbloquea el logro Casino Royale. La búsqueda recorre campamentos, mercados negros, mansiones y laboratorios, y tiene una gran ventaja: las cartas se guardan al instante y no hace falta terminar la misión para conservarlas.

En esta guía te detallamos la ubicación exacta de cada una, organizada por capítulo y con el checkpoint preciso donde aparece.

PUBLICIDAD

Capítulo 1: Contra todo pronóstico

7 de bellotas: Checkpoint: 04 Campamento de despliegue. Después de la cinemática del camión BT-65 y antes de usar la terminal para moverlo, revisá las estanterías de la derecha. La carta está en el estante del medio.

007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo 5: Un nuevo hogar

Sota de bellotas: Checkpoint: 02 Entrenamiento avanzado. Apenas termina la explicación de Greenway, bajá las escaleras y usá el Reloj Q para abrir la puerta, pero no la cruces. Volvé al piso de arriba y buscala en el saliente que da a los campos de entrenamiento.

7 de rosas: Checkpoint: 10 Explorá el complejo. En la zona del muelle, entrá al cuarto de almacenamiento. Necesitás la llave del sótano del guardia que está en las escaleras o simplemente patear la puerta. La carta está sobre una pila de palés en la esquina trasera derecha.

Capítulo 6: Una salida nocturna

Caballo de campanas: Checkpoint: 05 Subí al piso superior. Desde la pista de baile, andá a la parte trasera del escenario y subí por los andamios hasta las tuberías superiores. La carta está en el suelo justo antes del punto donde saltás al balcón del segundo nivel.

Capítulo 8: Todo el tiempo del mundo

As de bellotas: Checkpoint: 02 En posición. Después de estacionar el coche y subir la primera escalera, buscá otra escalera corta que baja hacia la izquierda. La carta está sobre la barandilla.

Caballo de escudos: Checkpoint: 03 La partida está en marcha. Bajá al comedor por el pasillo izquierdo de la planta baja. Encontrá la carta sobre una mesa con mantel blanco en la esquina posterior izquierda.

6 de rosas: Checkpoint: 03 La partida está en marcha. Entrá en la oficina del gerente, detrás de recepción, usando la llave del personal o distrayendo a las sirvientas. Abrí la caja fuerte bajo el escritorio con el código 1952 y recogé la carta.

6 de bellotas: Checkpoint: 08 Área de entrega. Después de atravesar la habitación 206, avanzá por el pasillo de servicio con el cable azul. Al final, cruzá la puerta hacia la terraza; la carta está sobre una mesa.

7 de campanas: Checkpoint: 10 La desaparición. Resolvé el puzle de la chimenea con el orden León, Serpiente, Cabra y entrá al sótano oscuro. Antes de llegar a las cajas, mirá a la izquierda: la carta está sobre una caja frente a un espejo grande.

007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo 10: El Pasado Nunca Muere

6 de campanas: Checkpoint: 02 Llegada a Aleph. Ni bien bajes del coche, metete en el barco naufragado. Seguí el camino de la izquierda y encontrala dentro del baño.

9 de bellotas: Checkpoint: 03 Black Market. En el área del mercado, localizá los dos guardias que conversan junto a los acuarios. Usá la Correa láser para romper el vidrio y agarrar la carta.

Caballo de bellotas: Checkpoint: 03 Black Market. Cerca del ancla roja oxidada buscá una furgoneta estacionada contra la pared. Detrás del vehículo hay un armario metálico que tenés que abrir con la Correa láser.

As de rosas: Checkpoint: 03 Black Market. Andá al Club de lucha y subí al piso superior. Salí al patio de entrenamiento en la azotea y buscá la carta en un pequeño hueco, sobre una caja.

Estandarte de escudos: Checkpoint: 07 Encontrá 009. Durante la sección de trampas láser en el barco, tomá la escalera de la derecha para subir a la cubierta superior. La carta te espera ahí.

6 de escudos: Checkpoint: 10 Encontrá una forma de entrar al naufragio. Después de usar la tirolina y abrir una puerta con una mina, la vas a ver sobre un barril a la derecha, justo frente a la tubería azul que tenés que trepar.

Capítulo 11: Sin invitación

8 de bellotas: Checkpoint: 04 Entrada de la gala. En el salón principal de la gala, andá a la esquina posterior derecha de la recepción. Está posada sobre un banco de piedra.

Caballo de rosas: Checkpoint: 05 Subí al piso superior. Después de infiltrarte por el guardarropa, subí las escaleras hasta la zona de Intrusión. La carta está en el área central, sobre unos bloques blancos.

Rey de escudos: Checkpoint: 09 Cuarto de almacenamiento. Apenas te liberes de la silla, date la vuelta y revisá la mesa que estaba justo detrás tuyo.

8 de rosas: Checkpoint: 09 Cuarto de almacenamiento. Cruzás al balcón vecino usando el equipo de luces. La carta está a la derecha, sobre una mesa.

9 de escudos: Checkpoint: 10 El patio. En el comedor de la planta baja, entrá en la sala de mantenimiento que está atrás del piano. Usá el código 3256 o colate por el conducto. La carta está sobre unas cajas, frente al estante de la derecha.

Capítulo 12: Knightfall

Estandarte de rosas: Checkpoint: 02 Executive 1st Floor. Buscá la puerta que dice Maintenance y usá la Correa láser para abrir la tapa del conducto en el techo. La carta está ahí adentro.

Estandarte de campanas: Checkpoint: 02 Executive 1st Floor. Cruzás el saliente entre las cascadas y hackeás el sensor de la puerta para que Greenway te la abra. Encontrás la carta sobre la mesa de billar.

7 de escudos: Checkpoint: 02 Executive 1st Floor. En el tercer piso, entrá en la oficina con la placa Bohr. Hackeá la puerta que conecta con la oficina de Einstein y recogé la carta del escritorio.

Rey de bellotas: Checkpoint: 02 Executive 1st Floor. Apenas consigas la llave de acceso de seguridad, volvé al inicio del piso y abrí las puertas del balcón. La carta está sobre la mesa exterior.

Sota de escudos: Checkpoint: 09 Piso de carga. Localizá la escalera que conduce a la cubierta de vuelo, pero no subas: bajá hasta el fondo del todo. Está sobre una caja.

007 First Light, de IO Interactive.

Capítulo 14: Hora de morir

Estandarte de bellotas: Checkpoint: 03 Un paquete de Q. Al entrar en la villa, subí las escaleras y andá al baño del fondo a la derecha. La carta está sobre el lavabo.

8 de escudos: Checkpoint: 05 The three targets. Seguí las señales hacia la Plataforma de tranquilidad, pegada a la zona de yoga. La carta está sobre una columna o linterna en la esquina del área.

9 de rosas: Checkpoint: 05 The three targets. Bajá a Cueva de tranquilidad y robale la llave del almacén al tipo que habla por teléfono usando el Dart Phone. Abrí el almacén cercano y buscala en la estantería de la pared izquierda.

Sota de campanas: Checkpoint: 05 The three targets. Apenas termines de hablar con Ramón Hernández en el piso de arriba de Villa Hung, revisá el baño; la carta está sobre el lavabo.

Rey de rosas: Checkpoint: 05 The three targets. Salí de la villa y andá al Bar Lotus. La carta está sobre el mostrador del fondo.

Capítulo 16: La ola del futuro

Sota de rosas: Checkpoint: 03 Los andamios. Después de eliminar al primer grupo de enemigos adentro del edificio, avanzá hasta el fondo del pasillo. La carta está tirada en el suelo, justo antes del andamio amarillo.

As de campanas: Checkpoint: 04 Caseta de acceso. Apenas llegues al teleférico, subí las escaleras de la derecha y buscá la carta en los sofás que tenés a tu espalda.

9 de campanas: Checkpoint: 08 Departamento de robótica. Una vez en Robótica, andá hacia la puerta de área de servicios. La carta está a la derecha de esa entrada, sobre unas cajas junto a un robot.

Capítulo 17: For England

Rey de campanas: Checkpoint: 03 Espacio nulo. Después de hablar con la mujer herida, cruzá la puerta. La carta está en la mesa de esa habitación.

As de escudos: Checkpoint: 08 Cápsula de Moneypenny. Abrí la puerta del despacho de Moneypenny y juntá la carta de arriba del escritorio.

8 de campanas: Checkpoint: 12 THEIA. Cuando caigas por el hueco del ascensor y derrotes a los tres enemigos del fondo, buscá el escritorio del lado derecho de la sala.

007 First Light, de IO Interactive.

Si ya tenés la baraja completa y querés más tips para el resto del juego, en Malditos Nerds tenemos más guías de 007 First Light para que le saques hasta el último secreto.