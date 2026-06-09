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007 First Light: dónde encontrar los 9 objetos de legado

Descubrí la ubicación exacta de los 9 objetos de legado en First Light para desbloquear el trofeo

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007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Recolectar los 9 objetos de legado en 007 First Light es el único camino para desbloquear el trofeo Un legado de espionaje. Aparecen como puntos blancos en el minimapa y se registran al instante, sin necesidad de recogerlos físicamente. Con el guardado automático y el selector de capítulo, podés ir directo al punto de control, interactuar con el objeto y salir sin completar la misión.

En esta guía te contamos en qué capítulo, punto de control y punto exacto está cada uno, para que completes la colección sin dar vueltas.

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Mecánicas de los objetos de legado

Estos coleccionables se identifican por un punto blanco en el HUD al acercarte. A diferencia de las cartas o los recuerdos, la mayoría solo requiere que los examines una vez para que queden marcados en el menú de inteligencia.

El juego guarda el progreso inmediatamente después de interactuar con el objeto. Podés usar la selección de capítulo para cargar el punto de control indicado, tomar el objeto y salir al menú principal sin necesidad de terminar la misión.

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007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Los 9 objetos de legado

  • 1. Llave cruciforme: Capítulo 1: Contra todo pronóstico, punto de control 06 Campamento central, objetivo Salva a los rehenes. En el campamento enemigo, buscá la estructura blanca central o el contenedor F8. Entrá por la ventana abierta y encontrá la llave en las estanterías del fondo, a la derecha de la televisión rota.
  • 2. Zapato daga: Capítulo 7: Un asunto de lo más delicado, punto de control 03 Equipo de campo, objetivo Roba equipo. En el Departamento Q, andá a la sección Q-07 Vestibles. Después de la escena con Q, examiná los zapatos marrones con cuchillas en la punta sobre la mesa central.
  • 3. Biografía de ajedrez: Capítulo 8: Todo el tiempo del mundo, punto de control 03 El juego está en marcha, objetivo Investiga al hombre de cabello rubio. En el hotel, bajá dos plantas y buscá el salón pequeño sobre la puerta principal. El libro está en una mesa junto al sofá donde dos hombres hablan de un Aston Martin.
  • 4. Dispositivo ATAC: Capítulo 10: El pasado nunca muere, punto de control 03 Mercado negro, objetivo Consigue la tarifa de subasta. Activá el subobjetivo La criptocartera escuchando a un hombre cerca del ancla roja. Seguí la misión hasta la torre de señal y, en vez de subir, deslizate por la viga con lona azul hacia la pasarela inferior. El dispositivo está sobre una caja al final, tras una pared roja.
  • 5. Póster de concierto: Capítulo 11: Sin invitación, punto de control 05 Subí al piso superior, objetivo Encuentra al asesino. Tras infiltrarte en la gala, entrá al área del Café y andá al pequeño restaurante del fondo a la derecha. El póster está sobre la mesa de la esquina izquierda.
007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.
  • 6. Insignia del club Blades: Capítulo 12: Ocaso del caballero, punto de control 03 El ático, objetivo Localiza y abre la caja fuerte. En el ático de Webb, apenas entres, girás a la derecha y subís unos escalones hacia la barra principal. La insignia está sobre la mesa, entre botellas y vasos.
  • 7. Baraja de tarot: Capítulo 14: Tiempo para morir, punto de control 05 Los tres objetivos, objetivo Llega hasta Ramón Hernández. En la villa de Ramón Hernández, después de hablar con él, explorá el dormitorio principal. La baraja está en la mesita de noche a la izquierda de la cama.
  • 8. Sombrero de Trilby: Capítulo 15: El hombre del momento, punto de control 04 La traición, objetivo Roba equipo. Cuando regreses al Departamento Q, andá a la sección Q-07 Vestibles y entrá en los probadores. El sombrero está junto a uno de los espejos.
  • 9. Diseño de mandíbula: Capítulo 16: La ola del futuro, punto de control 08 Departamento de robótica, objetivo Encuentra el centro de mando. En el Departamento de robótica, completá la demostración con el supervisor. Luego, en la esquina inferior izquierda de la sala, el diseño está sobre un contenedor negro.

Conseguir los nueve objetos completa una parte de los secretos de 007 First Light. Las cartas, los recuerdos y los archivos de audio también guardan lore y trofeos que expanden la historia.

¡En Malditos Nerds desglosamos todos los coleccionables para que no te quede ningún blanco en el mapa!

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