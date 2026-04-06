Kwalee y Malformation Games confirman la fecha de lanzamiento de Ground Zero

Ground Zero presenta un nuevo tráiler.

Ground Zero, el juego desarrollado por Malformation Games e inspirado en los Resident Evil clásicos, tiene confirmada su llegada para el 16 de abril de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Situado en una Corea del Sur devastada por el impacto de un meteorito, el título propone a los jugadores asumir el papel de una agente de élite coreana y su compañero canadiense. Juntos, deberán enfrentarse a horrores desconocidos en las ruinas de Busan, fusionando mecánicas tradicionales del survival horror con aspectos modernos en jugabilidad y accesibilidad.

Una catástrofe en Busan, contexto y entorno

La historia de Ground Zero inicia después de una calamidad que ha arrasado la mayor parte de Corea del Sur. Un meteorito impacta la ciudad de Busan, transformando el lugar en un escenario posapocalíptico. Dos meses después, cuando el ambiente comienza a estabilizarse tras el desastre, Seo-Yeon, una operativa surcoreana experta, es enviada junto a su compañero canadiense a investigar la zona cero. Descubren rápidamente que el meteorito no solo ha destruido la ciudad, sino que también ha introducido mutaciones y formas de vida extrañas que ponen en peligro lo que queda de la humanidad.

El juego se distingue por su atmósfera detallada e inquietante. Los jugadores recorrerán lugares representativos de Busan, como pueblos costeros, templos y el núcleo urbano devastado, mientras son acechados por criaturas mutadas y jefes de gran tamaño. El ambiente de soledad y el constante descubrimiento, reforzados por un clima sombrío y la presencia de estructuras en ruinas, definen el tono que busca establecer el equipo de desarrollo.

Jugabilidad inspirada en lo clásico y adaptada a lo actual

Ground Zero destaca por su homenaje directo a los survival horror de los años noventa, especialmente Resident Evil. El juego retoma elementos tradicionales como cámaras fijas, fondos pre renderizados y puzles que exigen observación y razonamiento. Asimismo, incorpora opciones modernas de accesibilidad, como ajustes de dificultad, selección entre control tipo tanque y controles más fluidos, además de contenido desbloqueable como atuendos alternativos, modos extra y finales secretos.

El sistema de combate permite a los personajes disparar, utilizar armas blancas, patear y ejecutar contraataques, aprovechando su entrenamiento en armas de fuego y artes marciales. A medida que los jugadores perfeccionan su desempeño, obtienen Genome Points, una moneda interna que sirve para mejorar habilidades y adquirir equipamiento avanzado. Una mayor eficiencia en la eliminación de enemigos se traduce en mejores recompensas, lo que anima a experimentar diferentes estrategias de juego. Los enfrentamientos contra jefes están diseñados para exigir al máximo, presentando mutaciones cada vez más complejas conforme se avanza hacia el centro de la ciudad destruida.

Opciones para jugadores nuevos y veteranos

Malformation Games busca atraer tanto a los seguidores del género como a quienes lo prueban por primera vez, permitiendo ajustar la dificultad según las preferencias del jugador y ofreciendo una demo de amplio contenido. En la demo disponible en Steam se incluyen los dos primeros capítulos, diferentes rutas a elegir y la posibilidad de desbloquear el nivel Muy difícil tras completarla. Esta decisión pretende evaluar el interés de los jugadores y ajustar el desarrollo antes de su lanzamiento, al mismo tiempo que busca satisfacer a quienes valoran revisitar propuestas retro con estándares contemporáneos de accesibilidad.

El juego fomenta la rejugabilidad, ofreciendo contenido oculto a quienes se dedican a explorar el entorno a fondo. Entre los elementos desbloqueables hay apariencias alternativas, rutas adicionales y modos extra, recompensando la perseverancia y el interés por descubrir todos los rincones del juego. La presencia de múltiples finales contribuye a alargar la experiencia más allá de la campaña principal, brindando motivos para que jugadores nostálgicos y nuevos experimenten todas las posibilidades que ofrece el escenario de Busan tras la catástrofe.

Ground Zero, de Malformation Games

Recepción y relevancia para el género survival horror

El lanzamiento de Ground Zero ha generado un notable interés entre los seguidores del survival horror, quienes encuentran en el juego un retorno a los principios fundamentales del género. La gestión limitada de recursos, la sensación de vulnerabilidad y la constante tensión ante lo inesperado recuerdan lo más destacado de los juegos clásicos, todo ello aprovechando avances tecnológicos actuales. La ambientación en Corea del Sur agrega un componente cultural y geográfico poco usual en el género, lo que ayuda a diferenciar al juego en un mercado saturado de escenarios occidentales.

La representación de una sociedad post-catástrofe, la cooperación entre personajes de diferentes nacionalidades y el diseño de enemigos basados tanto en mutaciones reales como imaginarias contribuyen a crear un mundo inmersivo y coherente, capaz de influir en futuros juegos del género. Ground Zero parece dirigido tanto a quienes tienen aprecio por los survival horror clásicos como a nuevas audiencias interesadas en experiencias desafiantes y entornos complejos. La demo ha sido bien recibida por la comunidad, destacándose la cámara fija, la dificultad ajustable y las nuevas mecánicas integradas como factores diferenciales frente a otras propuestas actuales.