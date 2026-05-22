Saros: Cómo conseguir los mejores artefactos y combinarlos

Saros, de Housemarque.

Hay exactamente 10 ranuras de artefacto al arrancar cualquier partida de Saros, y cada decisión de recoger uno te va a acompañar hasta que mueras o vuelvas a Passage. Elegir mal te deja sin espacio para mejoras que realmente importan cuando los enemigos se ponen intensos.

Los artefactos son modificadores únicos que otorgan beneficios pasivos que no se consiguen con las habilidades del árbol de mejoras. Aparecen al azar en cofres y durante la partida, y se reinician al morir. Saber cuáles agarrar define si la partida avanza o termina contra el primer Overlord.

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En esta guía te contamos cuáles son los mejores artefactos de Saros, cómo conseguirlos y cómo combinarlos para sacarles el máximo jugo.

Saros, de Housemarque.

Qué son los artefactos y cómo funcionan

Los artefactos son mejoras pasivas temporales que modifican atributos como Resiliencia, Comando e Impulso. También pueden aumentar la obtención de lucenita y la velocidad de subida de Competencia. Arrancás con 10 ranuras, y podés expandirlas hasta 20 mediante mejoras permanentes en la matriz de armadura.

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Existen dos tipos principales:

Artefactos normales: solo dan beneficios, sin desventajas.

Artefactos corruptos: aparecen exclusivamente durante la fase Eclipse. Tienen mejoras más potentes pero siempre incluyen una desventaja, como recibir daño adicional si te golpean seguido o perder lucenita al recibir daño. Leé bien la desventaja antes de agarrarlos. La buena noticia: al derrotar un Overlord, los efectos negativos desaparecen y los beneficios se quedan. También podés negarlos con el modificador de protección Inmunidad de artefacto.

Los mejores artefactos para supervivencia

Si tu prioridad es no morir, estos son los que más rinden:

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Inmunidad al avance: otorga inmunidad breve después de esquivar. Ideal contra ataques largos o proyectiles en cadena.

Parche de emergencia: te cura al recolectar lucenita cuando la integridad está baja. Es fácil de activar si estás atento a los recogibles.

Drenaje fatal: cura una cantidad pequeña al matar enemigos. Funciona de maravilla en los caminos hacia Overlords que tienen muchos Esbirros.

Inmunidad fatal: te da inmunidad breve después de matar un enemigo. Perfecto para hordas donde cada baja te protege del siguiente golpe.

Estos cuatro forman una base sólida de supervivencia general. Si los combinás, tenés curación constante y ventanas de invulnerabilidad que te sacan de apuros.

Saros, de Housemarque.

Los mejores artefactos para daño y utilidad

Para ofensiva y farmeo, apuntá a estos:

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Sello de grandiosidad: aumenta Comando, Impulso y Resiliencia sin penalización (a menos que sea la versión Volátil). Sube todos los atributos clave de una.

Recompensa fatal: da lucenita extra por cada baja. Se nota cuando estás limpiando salas enteras.

Golpes de ralentización: ralentiza a los enemigos al golpearlos. Control de masas gratuito que hace más fácil esquivar y apuntar.

Restauración de Overlord: restaura la integridad completa al llegar a un Overlord. Un salvavidas para el primer intento contra el jefe del bioma.

En cuanto a armas, la Ballesta repetidora tiene alto daño por ráfaga y la Escopeta de horda es la mejor escopeta para combate cercano. Pero no son artefactos, son armas principales; las mencionamos porque se complementan armados con artefactos ofensivos.

Cómo conseguir artefactos de mayor nivel

La calidad de los artefactos sube a medida que avanzás en la Partida: mientras más profundo llegás, mejor equipo encontrás. Para maximizar esto:

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Subí el atributo Impulso, temporalmente con artefactos o permanentemente en la matriz de armadura. Impulso aumenta la lucenita por enemigo, lo que eleva más rápido tu Competencia y te da acceso a equipamiento de mayor nivel.

Activá el modificador Enriquecimiento de lucenita en los Modificadores carcosanos. Reduce la cantidad de lucenita necesaria para subir Competencia, acelerando todo el proceso.

Los artefactos corruptos solo aparecen durante Eclipse. Si querés sus beneficios potenciados, activá el Eclipse, pero tratá de retrasarlo hasta estar bien equipado para evitar las desventajas prematuramente.

Saros, de Housemarque.

Gestión de inventario: qué agarrar y qué soltar

Las ranuras son limitadas, así que no agarres todo lo que brilla. Usá el orden de prioridad que recomendamos:

Halcyon: recurso limitado que sirve para mejoras permanentes como segunda oportunidad o amplificador de escudo. Siempre primero. Potenciadores de atributos: mejoras de atributos sin límite de carga. Elegilas sobre cualquier cosa excepto Halcyon. Artefactos que beneficien tu armado: los que listamos arriba. Si te sobra espacio, meté los demás.

Para liberar espacio, usá Apuesta del acólito (obtenible tras derrotar a Prophet, comprado en la matriz de armadura) para eliminar artefactos no deseados. También podés usar Fichas de reemplazo del árbol de habilidades para canjear recompensas o eliminar artefactos del inventario.

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Si estás farmeando lucenita, priorizá artefactos que aumenten Impulso y activá Eclipse temprano; el riesgo extra se compensa con la recompensa.

Modificadores carcosanos relacionados con artefactos

Al derrotar al segundo jefe (Bastion), desbloqueás los Modificadores carcosanos. Los que más afectan a artefactos son:

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Inmunidad de artefacto: niega por completo los efectos de corrupción en artefactos. Si agarrás corruptos, poné este modificador de protección para quedarte solo con los beneficios.

Mejora de artefacto: aumenta el Nivel de todos los artefactos durante la Partida. Ideal si tenés un armado consolidado.

Reducción de corrupción: reduce la acumulación de corrupción. Útil en Eclipse.

Enriquecimiento de lucenita: ya lo mencionamos, acelera la Competencia.

Del lado de los Desafíos (penalizaciones), encontrás Destrucción de artefacto y Eliminación de Halcyon. Si buscás un desafío extra, activalos; si querés farmear tranquilo, evitalos.

En Saros no hay atajos mágicos: lo que importa es elegir bien cada artefacto y saber cuándo soltarlo. Con esta guía tenés las herramientas para armar configuraciones que aguanten hasta el final de la partida. ¡En Malditos Nerds seguimos cubriendo más guías para que no te pierdas ningún detalle!

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