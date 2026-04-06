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Devolver Digital apuesta por la estrategia con Minos y confirma su fecha de lanzamiento en Steam

A partir del 9 de abril, los usuarios de PC podrán experimentar una nueva visión del mito griego al manejar al Minotauro en un juego de estrategia roguelite

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Minos presenta un nuevo tráiler.

Devolver Digital y Artificer han anunciado oficialmente el lanzamiento de Minos, un videojuego que explora el conocido mito del Minotauro desde una perspectiva original. Disponible en Steam para PC a partir del 9 de abril, este videojuego ofrece una demo gratuita y combina elementos de estrategia, construcción y narrativa interactiva, permitiendo al jugador asumir el control absoluto tanto del entorno como del destino de los personajes.

La dinámica de Minos: construcción y defensa del laberinto

En Minos, los jugadores asumen el papel del Minotauro, la legendaria criatura prisionera del laberinto en la mitología griega. La propuesta central invierte la premisa tradicional: en lugar de ser el héroe que se adentra en la mazmorra, eres quien diseña y defiende el propio santuario laberíntico. Mediante un sistema de construcción arquitectónica, el usuario puede modificar el entorno colocando muros, pasadizos y puertas, además de disponer trampas letales de diversos tipos.

El juego permite conectar distintas barreras y mecanismos, como cuchillas giratorias, trampas de fuego y rocas que caen, utilizando placas de presión que activan secuencias complejas de eventos. De esta forma, el diseño del laberinto cambia en cada partida, ofreciendo una experiencia desafiante y evitando patrones repetitivos. Este componente mecánico se refuerza con la naturaleza roguelite de Minos, en la que las configuraciones y los retos varían continuamente, asegurando que ninguna noche sea igual a otra. La personalización, tanto de la disposición física del laberinto como de sus trampas, ofrece al jugador un amplio control estratégico.

Minos, de Artificer.
Minos, de Artificer.

Mitología y desarrollo argumental

Más allá de las mecánicas, Minos introduce una dimensión narrativa que explora los orígenes y motivaciones tanto del Minotauro como de Dédalo, el arquitecto del mítico laberinto. El desarrollo de la trama no se centra únicamente en la defensa ante los invasores, sino también en el dilema existencial y la humanidad de la criatura, desplazando el enfoque clásico del monstruo y proponiendo una perspectiva que enfatiza la empatía y la toma de decisiones.

En el clímax de la historia, el enfrentamiento con Teseo, figura fundamental del mito, se presenta como consecuencia directa de las acciones y elecciones previas del jugador. Aquí, cada decisión afecta no solo la supervivencia del Minotauro, sino la resolución final de la historia, permitiendo diferentes desenlaces. Esta estructura fortalece la relación entre la arquitectura táctica y el desarrollo de la trama, fusionando la mitología clásica con la interacción propia de los videojuegos.

Decisiones, consecuencias y su efecto en la experiencia del usuario

En Minos, cada acción, desde la colocación de una puerta hasta la activación de una trampa, puede modificar el curso de la partida. Esto implica que la frustración típica de los juegos de prueba y error se compensa con la oportunidad de aprender y probar nuevas tácticas en cada intento, lo cual refuerza el valor educativo y la satisfacción obtenida al superar obstáculos mediante el ingenio y la planificación.

Minos ofrece una revisión del mito clásico: al invertir los roles tradicionales y dotar al Minotauro de voz y motivaciones, invita a los jugadores a reflexionar sobre el concepto de monstruosidad y justicia en la narrativa antigua. Este enfoque, respaldado por un desarrollo técnico centrado en la generación procedural y la toma de decisiones, puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan historias con profundidad, múltiples interpretaciones y desenlaces variados.

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