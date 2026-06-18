Hoppers: Operación Castor (Captura de tráiler oficial)

Hoppers: Operación Castor es una comedia animada de ciencia ficción de Pixar que sigue a Mabel, una estudiante universitaria apasionada por los animales que recurre a una innovadora tecnología para proteger un bosque amenazado por la expansión urbana. Gracias al programa “Hoppers”, que permite transferir la conciencia humana a animales robóticos hiperrealistas, la joven decide ocupar el cuerpo de un castor para acercarse a la fauna y evitar la destrucción de su hábitat, aunque su plan terminará desencadenando consecuencias inesperadas.

Dirigida por Daniel Chong y producida por Pixar para Disney, la película contó con un desarrollo de seis años y un elenco de voces encabezado por Piper Curda, Bobby Moynihan y Jon Hamm. Con una recaudación mundial de 388,9 millones de dólares frente a un presupuesto de 150 millones, la película se ubica entre las más exitosas del año, y ahora llega al servicio de Disney+.

PUBLICIDAD

Te invitamos a ver nuestra entrevista con el director Daniel Chong y Nicole Paradis Grindle la productora en video, o a leer una transcripción

Entrevistamos a Daniel Chong y Nicole Paradis Grindle, creativos de 'Hoppers: Operación Castor'

—Felicitaciones por la película, realmente me encantó. Fui a verla al cine con mi hijo y a él también le encantó así que felicitaciones de nuevo. Primero que anda quería preguntarles, porque hay tantos elementos sucediendo, hay tantas cosas. Quisiera ir al principio, al punto de partida. ¿De dónde vino todo esto?

PUBLICIDAD

Daniel Chong: —Cuando volví a Pixar estaba buscando ideas y me encontré con estos videos donde ponían animales robots en la naturaleza para espiarlos. Son realmente hilarantes y estás como esperando a ver si los animales se dan cuenta que no son de verdad y los patean o algo. Así que, en cierta forma tomé eso y empecé a pensar un poco en Avatar. Y luego pensé en las películas de espías, y en lo mucho que me gustan las películas de Misión Imposible, y cosas por el estilo. Así que, de repente, empecé a mezclar todas estas cosas diferentes que me encantan en una película. Y además, sabiendo que me encantan los animales, y que me encanta hacer películas sobre ellos, y me encanta hablar de nuestra relación con ellos. Así que creo que ese fue más o menos el punto de partida para mí. Y luego, ya sabes, nos llevó seis años hacer esta película, así que tuvimos tiempo para experimentar y descubrir cómo hacer que todo funcionara.

—Bueno, sí, iba a preguntarte sobre eso, porque tenemos tantos personajes. Tenemos humanos, tenemos, bueno, castores, serpientes, pero animales. Y, ya sabes, apuesto a que hay muchos retos aquí, porque tenemos muchas texturas y estilos. Y además, son personajes muy bien desarrollados. Y esta no es una película de tres horas y media. Entonces, ¿cuál fue el principal desafío en ese sentido? Me refiero a mezclar la animación y también, ya sabes, la profundidad de cada personaje.

PUBLICIDAD

Nicole Paradis Grindle: —Vaya, es que hay tantos retos diferentes. Creo que en cuanto a la narración, Daniel, quiero decir, podría haber durado tres horas. Teníamos suficiente material para tres horas. Simplemente no queríamos que durara tanto.

Hoppers: Operación Castor (Captura de tráiler oficial)

—Podrían haber sido tres temporadas.

PUBLICIDAD

Nicole Paradis Grindle: —Sí, viniendo de la televisión, Daniel tenía mucho material en su interior. Y hay un montón de personajes geniales en ese mundo que no recibieron el reconocimiento que merecían. Pero al final, tenía que ser una historia sobre una protagonista, sobre Mabel. Y, ya sabes, necesitábamos que su viaje emocional fuera lo que destacara. Teníamos montones de humor, montones de, ya sabes, un hermoso mundo, muy bien imaginado. Pero, ¿qué te haría interesarte? ¿Qué te haría interesarte por ella? Al principio, daba la impresión de estar demasiado enojada, ya sabes, una chica joven que simplemente estaba enojada y quería pelear con todo el mundo. Y vimos el lado humorístico de eso. Pero a veces el público, el público de los preestrenos, no conectaba con eso.

Así que cuando terminamos de desarrollar las escenas iniciales con su abuela y la joven Mabel, entonces la gente conectó con ella. Se dan cuenta de que “ah, esta es una niña a quien le importaba este lugar”. Así es ella. Es alguien a quien simplemente le importa. Y de repente te das cuenta: “Oh, me gusta esta persona. Me gusta alguien que se preocupa tanto”. Y, sí, es molesto cuando se enojan tanto, pero lo entiendo. Y es comprensiva. Solo quiere proteger a los animales. Y así, una vez que nos encontramos en esa trayectoria, eso le dio sentido a todo lo demás que había en la película. Y, ya sabes, hay muchas cosas divertidas que no llegaron a incluirse. Pero, ya sabes, valió la pena para que ese viaje fuera tranquilo.

PUBLICIDAD

—Y, bueno, ya sabes, para terminar, realmente quiero centrarme en uno de mis favoritos. Me encantan todos. Pero, ya sabes, el alcalde Jerry es una locura. Es solo que... Porque no es un villano. Es muy impredecible. Es decir, crees que va a ir por un lado, y luego va por otro, y luego va por otro otra vez. Así que me gusta mucho lo que hicieron con este personaje. Es decir, es simplemente increíble. Así que realmente quiero preguntarles sobre su evolución y su relación con Mabel.

Daniel Chong: —Creo que no poder definir a Jerry y tener ese tipo de giro es, en cierto modo, uno de los temas de la película. Es como, ya sabes, darse cuenta de eso, empatizar con otros personajes, ya sabes. Y bueno, quiero decir, sí que tenemos algunos villanos de verdad en la película, como Titus. Pero creo que, en el caso de Jerry, Mabel le dio una oportunidad, y vimos que en realidad podía cambiar. Y sí que cambia. Y también que no es simplemente un tipo de malo unidimensional. Ya sabes, se preocupa por su mamá. Ya sabes, quiere a sus vecinos. La gente lo quiere, ya sabes. Y no es exactamente blanco o negro, ya sabes. Así que creo que esa fue una de las cosas importantes que nuestra película debía hacer, fue mostrar que no siempre es lo que parece. Y cómo podemos generar empatía por personajes que quizás hayamos retratado de una manera y darnos cuenta de que no es tan sencillo.

PUBLICIDAD

—Muchas gracias por tu tiempo. Una vez más, me encanta la película. Así que felicidades.