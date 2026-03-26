Borderlands 4 enfrenta desafíos técnicos en PC: Gearbox promete más optimización

Borderlands 4, de Gearbox.

Borderlands 4, desarrollado por Gearbox y lanzado en septiembre de 2025, fue objeto de críticas poco después de su estreno debido a diversos problemas de rendimiento en su versión para PC. Aunque el título registró buenas cifras de ventas iniciales, los fallos técnicos y las polémicas declaraciones de Randy Pitchford, director ejecutivo de Gearbox, provocaron una rápida disminución de usuarios y una baja significativa en el número de jugadores activos, especialmente en Steam. Seis meses después, Gearbox ha anunciado mejoras sustanciales en la optimización del juego y asegura que seguirá trabajando hasta alcanzar la calidad que esperan sus seguidores.

Dificultades tras el lanzamiento: el motor Unreal Engine 5

Gearbox empleó el motor Unreal Engine 5 en Borderlands 4, marcando así su primer proyecto con esta tecnología. Este motor presentó desafíos adicionales para el equipo técnico. Según Eli Luna, productor de Gearbox, “hubo muchas cosas que tuvimos que analizar respecto a nuestro contenido y sobre cómo hacerlo más eficiente”. Estos problemas se manifestaron desde el estreno, incluyendo una tasa alta de cuelgues y una experiencia de usuario inestable en PC.

Las críticas pusieron en duda la gestión de Randy Pitchford, quien hizo declaraciones que, según la comunidad, resultaron poco afortunadas. A esto se sumó la confirmación por parte de Take-Two, distribuidor del juego, de que las ventas estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, lo que evidenció el impacto de la insatisfacción de los jugadores.

Borderlands 4, de Gearbox.

Acciones para mejorar el rendimiento: avances técnicos concretos

Desde el lanzamiento, Gearbox ha puesto como prioridad la optimización de Borderlands 4 en su versión para PC. Según la empresa, las quejas de la comunidad han sido escuchadas y se ha respondido con el lanzamiento de múltiples parches y actualizaciones. El principal logro mencionado por Gearbox es el aumento del 20% en la tasa promedio de frames por segundo, un indicador fundamental para la fluidez del videojuego. Esta mejora se observa tanto en equipos con los requerimientos mínimos como recomendados.

Otro avance importante ha sido la reducción de la tasa de cuelgues. La actualización más reciente, que coincidió con la llegada del DLC Mad Ellie and the Vault of the Damned, incorporó una mayor eficiencia en el backend y mejoras en la interfaz de usuario, aspectos importantes para garantizar una experiencia estable y consistente.

Impacto en la industria y reacciones de la comunidad

La estrategia de Gearbox, que se ha basado en reconocer los errores y mantener un esfuerzo constante, es observada atentamente por la industria, acostumbrada a lanzamientos con problemas técnicos cuando se utilizan plataformas o motores nuevos. Para los jugadores, el estado técnico de Borderlands 4 continúa siendo un factor determinante a la hora de decidir si permanecen o regresan al juego.

Las mejoras en el rendimiento han permitido recuperar en parte la confianza de algunos usuarios, aunque la pérdida inicial de jugadores activos en Steam demuestra el impacto negativo que tuvo el mal lanzamiento. Depender de nuevas expansiones para revitalizar el interés entre los usuarios genera dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, sobre todo si las futuras optimizaciones no logran alcanzar el nivel de calidad necesario.

En comunicados recientes, Gearbox ha reiterado el compromiso con los jugadores: “Tenemos mucho trabajo por delante y no vamos a detenernos próximamente”. Con este tipo de declaraciones, la empresa busca restablecer la relación con su base de seguidores y proyectar una visión de largo plazo que va más allá de los resultados inmediatos. No obstante, la comunidad espera más acciones concretas que promesas, y la reputación de Gearbox dependerá de su capacidad de cumplir con estos compromisos en los meses venideros.