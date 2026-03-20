Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser huyen en Brasil tras un escándalo en la nueva comedia ‘Bolas Arriba’

Bolas Arriba presenta su primer tráiler.

Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser protagonizan una persecución internacional en Brasil tras provocar un escándalo durante la Copa del Mundo en la comedia Bolas Arriba. Interpretando a dos ejecutivos de marketing, sus excesos los convierten en el objetivo de fanáticos furiosos, criminales y funcionarios, en una trama absurda que explora los límites de la imprudencia y el humor. Prime Video estrenará la película el 15 de abril de 2026, bajo la dirección de Peter Farrelly, conocido por éxitos como Algo pasa con Mary.

Ambición y desastre: el origen del escándalo

La historia gira en torno a Brad y Elijah, interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, ejecutivos estadounidenses que deben desarrollar un patrocinio insólito para la Copa del Mundo: condones de cobertura total. Lo que empieza como una estrategia publicitaria arriesgada se convierte, tras una celebración desmedida en Brasil, en el desencadenante de un incidente internacional.

Su propuesta, lejos de ser vista con simpatía, provoca indignación al tratar un tema especialmente delicado para los brasileños: el fútbol. Los protagonistas, acostumbrados a los riesgos empresariales, se ven sobrepasados por la magnitud de la respuesta, en la que confluyen la pasión deportiva y el orgullo nacional. La narrativa pasa de la excentricidad inicial a una huida desesperada, situando a los ejecutivos inesperadamente como los principales enemigos públicos en el país anfitrión del torneo.

Brasil, fútbol y consecuencias imprevistas

En Brasil, el fútbol es mucho más que un deporte; constituye una identidad nacional y colectiva, comparable a una religión. Bolas Arriba emplea este contexto para intensificar el caos causado por los protagonistas. La elección de Brasil como escenario aumenta la tensión, ya que cualquier incidente relacionado con el fútbol adquiere matices dramáticos y conmueve profundamente a la población. La huida de Brad y Elijah se vuelve más peligrosa debido a la intervención de autoridades locales, criminales y multitudes de hinchas enfurecidos.

La película no solo se apoya en la comedia absurda, sino que también muestra la vulnerabilidad de los extranjeros ante errores de interpretación cultural. La trama recuerda casos reales en los que malentendidos entre turistas y costumbres locales han producido incidentes ampliamente difundidos, aunque en este caso se lleva al extremo de la ficción. Este entorno permite ofrecer una sátira sobre las diferencias entre la perspectiva comercial estadounidense y la sensibilidad social de otras culturas.

Elenco y producción: una propuesta de comedia desmedida

Peter Farrelly, director de reconocidas comedias, regresa al género que consolidó su carrera con Bolas Arriba. En el guion lo acompañan Paul Wernick y Rhett Reese, reconocidos por su particular estilo de humor. La película reúne a un elenco que, además de Wahlberg y Hauser, cuenta con la participación de Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, Molly Shannon, Sacha Baron Cohen, Eric André y otros actores.

La producción está a cargo de Amazon MGM Studios y Skydance. El historial de Farrelly en mezclar comedia física con absurdo, así como la influencia de películas como Que pasó ayer, es evidente en el tono del film.

Bolas Arriba (Captura de tráiler oficial)

Repercusiones y alcance internacional en la industria

La sátira sobre un evento mundial como la Copa del Mundo atrae el interés no solo del público general, sino también de la prensa especializada y de estudiosos de la interacción cultural en el cine. Aunque la premisa se inscribe dentro de la tradición de la comedia exagerada, la película aborda cuestiones sobre transculturalidad y estereotipos, con potencial para generar debates sobre la representación de países y costumbres en productos de entretenimiento global.

Para Prime Video, el estreno representa una apuesta por contenidos exclusivos y figuras de alcance internacional, reforzando la tendencia de las plataformas de streaming a buscar historias llamativas protagonizadas por elencos destacados. Al estar ambientada en la Copa del Mundo, la película podría atraer especialmente a aficionados al fútbol, aunque la exageración de sus situaciones plantea dudas sobre cómo será recibido el humor extranjero en Brasil y otros mercados latinoamericanos.