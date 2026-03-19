Double Fine anuncia una beta abierta y fecha de lanzamiento para ‘Kiln’, su brawler de cerámica

Kiln, de Double Fine.

Kiln, el nuevo lanzamiento de Double Fine Productions y Xbox Game Studios, estará disponible el 23 de abril para PlayStation 5, Xbox Series y PC, y podrá jugarse desde el primer día en Game Pass. El juego propone a los jugadores modelar vasijas de cerámica y lanzarlas a la batalla en equipos, en una experiencia multijugador competitiva que combina elementos artísticos y de acción. Antes de su estreno, habrá una beta abierta exclusiva en Steam del 9 al 11 de abril, lo que permitirá a los usuarios probar el juego con anticipación y reservarlo.

Originalidad en el enfoque multijugador

Kiln se distingue dentro del panorama de multijugadores gracias a la combinación de alfarería creativa y combate estratégico. Su propuesta invita a formar equipos de cuatro jugadores y enfrentarse en arenas donde los avatares son vasijas de cerámica creadas por los propios jugadores en un torno, utilizando herramientas y técnicas que recuerdan al arte real.

Las formas y dimensiones, que pueden ir desde platos y tazas ligeros hasta jarras más robustas, no solo permiten personalizar la apariencia, sino que influyen en las estadísticas, habilidades y estilos de juego. Quienes eligen piezas pequeñas y ágiles disfrutarán de mayor velocidad y capacidad de ataque, mientras que las vasijas grandes estarán orientadas a resistir más daño y ejercer funciones defensivas, con opciones intermedias para quienes prefieran un balance de atributos o roles de apoyo.

Características de la jugabilidad y desarrollo de los combates

En cada partida de Kiln, dos equipos de cuatro jugadores compiten en distintas arenas cerradas que varían en diseño, con el objetivo principal de recolectar suficiente agua para apagar el horno del equipo rival. El combate se caracteriza por su dinamismo, caos y un alto nivel de destrucción, ya que las vasijas se pueden romper y reconstruir durante la partida. Esto ofrece margen para ajustar estrategias en función del desarrollo del juego y del entorno. El sistema promueve la experimentación, la colaboración y la búsqueda de sinergias entre las habilidades de los integrantes del equipo. Los escenarios introducen variedad táctica, con mapas que pueden ser lineales o presentar obstáculos interactivos, permitiendo tanto enfrentamientos directos como ataques inesperados y emboscadas.

Durante la beta, se podrá experimentar con controles intuitivos y el sistema de modelado, que ha recibido comentarios favorables por su versatilidad. Los jugadores tendrán la opción de registrarse y reservar el juego directamente desde la beta, eligiendo entre la edición estándar y la edición Fired Up, que añade extras cosméticos y opciones avanzadas de personalización como esmaltados premium, pegatinas y accesorios exclusivos.

Kiln, de Double Fine.

Aportes a la comunidad y desafíos en la escena multijugador

La propuesta de Kiln no solo sobresale por su jugabilidad diferente, sino también por su potencial impacto en la experiencia social de los juegos multijugador. Mediante la función The Wedge, será posible mostrar las propias creaciones, admirar las vasijas de otros jugadores y dedicar tiempo a la decoración fuera de los combates, lo que reforzará el sentido de comunidad y de apreciación creativa.

Para los jugadores que buscan experiencias originales y colaboración, Kiln introduce dinámicas interesantes: la opción de compartir diseños, competir tanto en destreza artística como táctica, y modificar los roles según el equipo y el mapa. Esta mezcla está pensada para atraer tanto al público interesado en juegos de creación como a quienes prefieren la competencia directa.

La disponibilidad simultánea en varias plataformas y la presencia en Game Pass facilitan el acceso a esta propuesta innovadora, mientras que la beta abierta permitirá recopilar impresiones de la comunidad previa al lanzamiento. Los desarrolladores han señalado su intención de crear un entorno inclusivo donde la creatividad y la estrategia tengan un papel fundamental, aunque será necesario observar cómo evolucionan las mecánicas competitivas y la variedad real de estrategias dentro del entorno en línea.