Nihom Falcom revelará el último juego de la saga Trails en 2031 y lo lanzará en 2032

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, de Nihon Falcom.

La longeva saga de videojuegos Trails llegará oficialmente a su fin en 2032, según confirmó Toshihiro Kondo, presidente de Nihon Falcom, durante una entrevista concedida a Weekly Famitsu en el marco del 45º aniversario de la compañía japonesa. Kondo afirmó que el juego final será presentado en 2031 y que su desarrollo concluirá a lo largo de un año, poniendo fin a una de las series más extensas del rol japonés. El estudio también adelantó información sobre otros proyectos relevantes como Trails Beyond the Horizon II, el nuevo Ys y el enigmático Dragon Slayer Project.

La hoja de ruta hacia el final de Trails

Kondo explicó que la conclusión de la saga Trails se anunciará durante la celebración del 50º aniversario de Falcom y que planean lanzarla cuando la compañía cumpla 51 años, lo cual sitúa a 2032 como una fecha importante para los seguidores de este universo. La serie Trails, que comenzó en 2004, es reconocida por su complejidad narrativa y la interconexión entre sus múltiples entregas. Aunque la última entrega todavía carece de un nombre oficial, el presidente de Falcom reveló que el argumento general ya ha sido perfilado y que incluso se ha definido la profesión del protagonista que pondrá fin a la extensa historia.

Por otra parte, Kondo también confirmó que la trama de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon II, un título aún no anunciado oficialmente por la compañía, ya está completamente escrita. Esto sugiere que el desarrollo de este juego podría avanzar rápidamente, aunque no se precisaron fechas de lanzamiento. La dedicación a la planificación a largo plazo y la atención al detalle en la construcción del universo Trails son características que han definido al estudio, reforzando su prestigio entre los entusiastas del género.

Actualizaciones sobre otras franquicias: Ys, Kyoto Xanadu y Dragon Slayer Project

Durante la entrevista, Falcom compartió información sobre el progreso de otros proyectos destacados. En el caso de Ys, una de las franquicias más veteranas del rol japonés, ya se encuentra en marcha una nueva entrega. Según Kondo, el protagonista Adol aparecerá con la mayor edad que se le haya visto hasta ahora en la serie, lo que genera expectativas acerca de la evolución del personaje y posibles cambios en la estructura narrativa. Aunque el desarrollo de este nuevo título de Ys apenas ha comenzado, la comunidad espera que se mantenga el nivel de calidad y el estilo de acción característico de la saga.

Otro proyecto que genera opiniones contrapuestas es Kyoto Xanadu, un juego ambientado en la ciudad de Kioto que representa un cambio significativo en su jugabilidad al adoptar un sistema de acción en 2D. Esta decisión ha provocado tanto críticas como elogios entre los jugadores, reflejando la dificultad común al modificar las bases de una franquicia establecida. Kondo defendió la propuesta creativa, asegurando que Kyoto Xanadu ofrecerá una experiencia divertida y flexible gracias a sus cuatro niveles de dificultad. La elección de Kioto responde al deseo del equipo de rendir tributo a una ciudad emblemática en la cultura japonesa, con el objetivo de conectar con el público local y extranjero a través de referencias culturales y estéticas reconocibles.

Finalmente, se mencionó el recientemente anunciado Dragon Slayer Project. A pesar del interés generado, el presidente prefirió no ofrecer detalles concretos, sin confirmar si se trata de la reactivación de una serie clásica, un remake o una creación completamente nueva. La falta de información específica mantiene la expectativa entre los seguidores tradicionales de Falcom, quienes han mostrado renovado interés por títulos antiguos de la casa japonesa. Kondo solicitó paciencia y adelantó que habrá más novedades próximamente, lo que alimenta la especulación en foros y redes sociales dedicados al estudio.

Impacto para los jugadores y el mercado del rol japonés

El anuncio del cierre de la saga Trails representa un momento importante para los aficionados al JRPG, ya que marca la culminación de una narrativa considerada como una de las más complejas y elaboradas en la historia del medio. La gran cantidad de entregas y la continuidad de la trama durante casi treinta años han hecho de Trails un referente, influyendo tanto en la construcción de universos persistentes como en la relevancia otorgada al desarrollo de personajes principales y secundarios.

Para los jugadores, la planificación del final aporta claridad respecto al destino de sus personajes favoritos y la conclusión de historias desarrolladas durante años. Sin embargo, también implica el desafío de despedirse de un entorno y una trama que han acompañado a varias generaciones de usuarios. La decisión de finalizar la saga refleja una gestión clara de las expectativas, ya que Falcom evita los anuncios ambiguos y define plazos concretos para los hitos principales de la franquicia.

Por otra parte, la estrategia de Falcom de trabajar simultáneamente en nuevas entregas de otras series, como Ys y Kyoto Xanadu, sugiere un enfoque orientado a la diversidad para mantener el interés de su público sin depender de una sola propiedad intelectual. Estas decisiones pueden entenderse también como una respuesta a los cambios en el mercado del videojuego japonés, donde la longevidad de las sagas suele depender de factores como las ventas, la crítica y el avance de la tecnología. No obstante, Falcom parece estar decidido a controlar el rumbo de sus franquicias principales mediante un desenlace planificado, lo que podría influir en otros estudios que tienden a extender indefinidamente sus series sin un final previsto.