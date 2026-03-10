Ballistic Moon se despide tras el remake de Until Dawn y cierra sus puertas

Until Dawn, de Ballistic Moon.

El estudio Ballistic Moon, conocido por su trabajo en el remake de Until Dawn, cerró definitivamente tras varios meses de incertidumbre y despidos. Fundada en 2020 por profesionales experimentados del sector, la desarrolladora británica había recibido el encargo de actualizar el clásico de terror narrativo de Supermassive Games para PlayStation 5 y PC. Sin embargo, las críticas técnicas, comerciales y de contenido, sumadas a los desafíos económicos del sector, desembocaron en la disolución del estudio en febrero de 2025.

Historia y desarrollo del remake

Ballistic Moon nació como un proyecto ambicioso, liderado por Duncan Kershaw, Neil McEwan y Chris Lamb, con el objetivo de renovar uno de los juegos de horror más influyentes de la década pasada. El remake de Until Dawn fue solicitado por PlayStation y coincidió con el estreno de una película del mismo nombre, buscando aprovechar el renovado interés en la franquicia. El equipo incluía a antiguos empleados de Supermassive, lo que ofrecía garantía de fidelidad al espíritu original y un conocimiento técnico sólido para el desarrollo.

Durante el proceso de creación, Ballistic Moon decidió migrar el juego al motor Unreal Engine, dejando de lado el Decima Engine utilizado originalmente. Se implementaron mejoras gráficas que fueron reconocidas por algunos jugadores, pero diversas decisiones artísticas y técnicas generaron controversia. Entre las principales críticas se destacó la ausencia inicial de un modo de juego a 60 cuadros por segundo, que solo estuvo disponible tras el lanzamiento gracias a un parche. Esta característica fue vista como un paso atrás respecto a la versión de PS4, que ya ofrecía ese nivel de fluidez en la consola de nueva generación.

El trabajo de Ballistic Moon fue recibido de manera moderada por la crítica y los usuarios. En Metacritic el juego obtuvo una puntuación de 70, y los usuarios le dieron un 6,8 sobre 10. Aunque en Steam el 81% de las reseñas fueron positivas, estos resultados estuvieron por debajo de las expectativas iniciales y del impacto alcanzado por el título original de 2015, que fue ampliamente elogiado por su atmósfera y sus múltiples ramificaciones narrativas.

Factores económicos y decisiones empresariales

En septiembre de 2024, apenas un mes antes del lanzamiento oficial del remake, Ballistic Moon anunció importantes recortes en su plantilla, argumentando la necesidad de adaptarse a la nueva realidad del sector de los videojuegos. La dirección explicó en un comunicado que el sector enfrentaba desafíos complejos y que estaban obligados a tomar decisiones difíciles. Poco después, se produjeron despidos que afectaron a la gran mayoría del personal, mientras los fundadores intentaban conseguir nueva financiación o proyectos alternativos para mantener el estudio en funcionamiento.

La estrategia, sin embargo, no dio resultado. En noviembre de 2025, Ballistic Moon solicitó su eliminación del registro de empresas del Reino Unido al no poder continuar con sus operaciones. El registro público The Gazette confirmó que el estudio fue eliminado el 21 de enero y finalmente disuelto el 3 de febrero de 2025. En el sector se venía anticipando la noticia desde hacía meses debido a la falta de comunicación y a los recortes de personal, lo que convierte este caso en un ejemplo más de la volatilidad del sector del videojuego, incluso en proyectos respaldados por grandes franquicias y compañías como PlayStation.

Until Dawn, de Supermassive Games.

Respuesta de los seguidores y reacción de la industria

Los seguidores de Until Dawn manifestaron su descontento por algunos de los cambios introducidos en el remake. Varios jugadores y críticos señalaron que el nuevo motor gráfico produjo cambios artísticos considerados innecesarios y, en ocasiones, perjudiciales para la atmósfera de terror, uno de los mayores atractivos del juego original. Además, la falta de un descuento para quienes poseían la edición de 2015 y el precio de 60 dólares del remake generaron frustración en parte del público, que esperaba incentivos más claros para optar por la nueva versión.

La situación se complicó aún más porque la película Until Dawn, estrenada de manera simultánea y ambientada en el mismo universo, tampoco logró atraer la atención ni causar una buena impresión entre el público y la crítica. En Rotten Tomatoes obtuvo solo un 52% y la valoración general de los usuarios fue de 66%, reflejando la recepción moderada que también experimentó el videojuego. Todo esto, sumado al contexto económico desfavorable para estudios de tamaño mediano y pequeño, redujo aún más las posibilidades de supervivencia de Ballistic Moon.

Los despidos y cierres no solo impactaron al equipo de Ballistic Moon, sino también a la comunidad de desarrolladores y seguidores del género de terror interactivo. El caso del estudio destaca las dificultades que supone subsistir en una industria que exige innovación constante y, al mismo tiempo, fidelidad a obras originales muy valoradas. En redes sociales y foros especializados, muchas voces advierten sobre una tendencia preocupante: las grandes editoras suelen apostar por remakes y propiedades ya conocidas como una opción segura, aunque los resultados y la acogida no siempre garantizan estabilidad económica ni éxito sostenido para los estudios responsables.