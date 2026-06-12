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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, el remake de la primera aventura de Lara Croft, brinda nuevos detalles

Los desarrolladores apuestan por una mezcla de diseño moderno y nostalgia clásica, con un enfoque distinto para puzzles y combates

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

Lara Croft regresa al centro de la atención con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinvención de la clásica franquicia de aventuras desarrollada por los estudios Crystal Dynamics y Flying Wild Hog. Previsto para el 12 de febrero de 2027, este título estará disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC y Xbox Series.

El director Raul Siqueira y su equipo reimaginan el primer juego con una jugabilidad que busca equilibrar la libertad de exploración, acertijos ingeniosos y un sistema de combate renovado, manteniendo momentos emblemáticos como los enfrentamientos con dinosaurios y el uso de las pistolas dobles de Lara. De acuerdo con el equipo, la experiencia se distancia de un simple remake para ofrecer una nueva manera de vivir Tomb Raider, otorgando libertad en la configuración de dificultad y acceso, pero conservando el desafío y la personalidad característica del personaje.

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Un rediseño pensado para la exploración y el descubrimiento del entorno

Una de las apuestas principales de Tomb Raider: Legacy of Atlantis es recuperar el espíritu de exploración del título original, pero adaptándolo a los estándares actuales. La demostración presentada durante el Summer Game Fest 2026 llevó a los jugadores al Lost Valley en Perú, una localización emblemática que ahora favorece la exploración libre y la resolución de enigmas sin ayudas explícitas. El equipo de Crystal Dynamics sostiene que indicar el camino de manera directa habría reducido el sentido de desafío y la conexión psicológica con Lara Croft. No obstante, el juego incluye herramientas de asistencia opcionales para quienes prefieran una experiencia menos exigente, logrando así que sea accesible tanto para quienes se inician como para jugadores experimentados.

La búsqueda de pistas es intuitiva: los jugadores deben investigar cuevas ocultas, sumergirse y prestar atención a los detalles del entorno para descubrir rutas y objetos clave. Según los desarrolladores, el objetivo no es complicar innecesariamente la experiencia, sino estimular la curiosidad y el ingenio. Los coleccionables y materiales poco comunes, así como la posibilidad de explorar ruinas y resolver mecanismos complejos, refuerzan la sensación de aventura clásica actualizada para las nuevas generaciones.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

Sistema de combate y acrobacias renovadas para la nueva Lara

Tomb Raider: Legacy of Atlantis introduce una evolución en el sistema de combate, que se centra en el movimiento constante y en maniobras acrobáticas. A diferencia de la trilogía Survivor, donde una Lara más joven y vulnerable era protagonista, el equipo creativo busca capturar a la heroína en el punto de mayor dominio físico y mental. Los enfrentamientos se inspiran en la fluidez de los desplazamientos durante la exploración: volteretas, saltos laterales y rodadas permiten esquivar y contraatacar en tiempo real, manteniendo la acción dinámica.

El tiroteo con los velociraptores revive el espíritu tradicional de la franquicia con el regreso de las pistolas dobles, y se integra con nuevas funciones, como la habilidad de Concentración. Esta acción, activada con R1, ralentiza el tiempo mientras Lara realiza acrobacias, permitiendo disparos precisos y una estrategia de combate más profunda. El equipo dirigido por Raul Siqueira se centró en identificar lo que hacía especial el combate original para potenciarlo con mecánicas modernas, manteniendo además la accesibilidad: es posible ajustar de manera independiente la dificultad de los combates y de los puzles, ofreciendo una experiencia inclusiva.

Recompensas para quienes exploran a fondo y una aventura memorable

Además de los retos de lógica y el combate, el diseño premia a quienes exploran cada rincón del entorno. Bucear, descubrir rutas alternativas o examinar edificios en ruinas permite acceder a secretos y materiales únicos, fomentando la rejugabilidad y la experimentación. Aunque aún no se mostraron funciones avanzadas de creación de objetos, los materiales recolectados sugieren la implementación de un sistema importante para el progreso y la personalización del personaje.

El momento cumbre de la demo ofercida en el evento fue la aparición del emblemático T-Rex, en una secuencia de huida que combina plataformas, escalada y una dosis elevada de adrenalina, apelando tanto al recuerdo de la saga como a las capacidades visuales de las tecnologías actuales. Según los responsables del juego, estos momentos buscan impactar no solo a los seguidores históricos, sino también atraer a las nuevas generaciones que descubrirán por primera vez las aventuras de Lara Croft. El legado de Tomb Raider se reinventa de forma integral, apostando por un equilibrio entre homenaje, innovación y una jugabilidad adaptable para todo tipo de jugador.

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