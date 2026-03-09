Valve mantiene firme su compromiso de lanzar Steam Machine en 2026 pese a escasez de componentes

Valve, la reconocida empresa responsable de Steam, anunció recientemente que mantiene previsto el lanzamiento de su esperada Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame para 2026, a pesar de las dificultades ocasionadas por la escasez mundial de memoria RAM y dispositivos de almacenamiento. Esta afirmación se produce tras una entrada en su blog que utilizó el término “esperamos enviar”, lo que dio pie a especulaciones sobre posibles retrasos más prolongados, llegando incluso a mencionarse el año 2027. Frente a la incertidumbre generada, Valve aclaró la situación, confirmando a medios especializados que su hoja de ruta continúa sin cambios programados para ese año.

Impacto de la escasez de componentes y el aumento de precios en la industria tecnológica

La industria tecnológica enfrenta desde hace meses interrupciones en la cadena de suministro de componentes fundamentales, como la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento. Valve reconoció estos problemas y señaló que, en la última revisión de su blog, los aumentos “rápidos y significativos” en el precio de estos elementos fueron determinantes para postergar el anuncio oficial de precios y fechas de lanzamiento. Para los consumidores, esta situación supone la probabilidad de un aumento en los precios finales y posibles cambios en la cantidad de dispositivos disponibles al inicio.

Valve explicó que en noviembre de 2025 su planificación original contemplaba el lanzamiento de Steam Machine, Steam Frame y el nuevo Steam Controller para la primera mitad de 2026. Sin embargo, la escasez y los crecientes costos de los componentes impidieron que se pudieran dar fechas concretas. Esta coyuntura afecta tanto a los entusiastas que desean experimentar videojuegos en el salón, como a quienes aspiran a integrarse a la realidad virtual con tecnología de última generación.

Evolución en la comunicación de Valve y reacción ante la comunidad

Las inquietudes entre los usuarios surgieron luego de que en el blog “Steam Year in Review 2025” se empleara la expresión “esperamos enviar en 2026”, lo cual fue interpretado por la comunidad y los medios como una advertencia de un retraso aún mayor. Rápidamente, la posibilidad de que los dispositivos no llegaran antes de 2027 se propagó en foros y redes sociales.

Valve respondió editando el blog y realizando declaraciones, aclarando que “nada ha cambiado” respecto a sus planes iniciales y que los dispositivos se lanzarían dentro de 2026. Luego, la empresa eliminó el lenguaje ambiguo y publicó un mensaje más directo indicando que “enviaremos los tres productos este año”. Este esfuerzo busca recuperar la confianza de los usuarios y despejar incertidumbres en torno al compromiso de Valve con sus próximos lanzamientos.

Es importante señalar que, aunque Valve ahora cuida más sus comunicados, ha optado por no dar de nuevo ventanas de lanzamiento específicas. Esta decisión se debe a la imprevisibilidad en los precios y la disponibilidad de componentes clave del hardware, por lo cual la compañía prefiere evitar comprometer fechas concretas hasta contar con mayor certeza.

Lecciones adquiridas y evolución en el desarrollo de hardware de Valve

En su comunicado, Valve recordó las experiencias obtenidas desde su incursión en el desarrollo de hardware en 2013, etapa en la que los desafíos de compatibilidad con Linux y una biblioteca de juegos limitada dificultaban la transición del PC hacia el televisor. Los avances técnicos, como la capa de compatibilidad Proton, permitieron que miles de juegos funcionen en Linux y SteamOS, y el aporte de millones de usuarios ha contribuido a perfeccionar la experiencia de uso con mando y la interacción social dentro de Steam.

Valve destacó que el desarrollo y gestión de productos previos, como Steam Controller, Steam Link, Valve Index y Steam Deck, ha influido en el diseño y la producción de la nueva Steam Machine y el visor Steam Frame. Estas innovaciones buscan consolidar un ecosistema abierto centrado en el juego en el salón y ofrecer una realidad virtual completamente inalámbrica y autónoma. Este esfuerzo sostenido por parte de Valve pretende democratizar el acceso a experiencias de juego flexibles, si bien factores externos continúan poniendo a prueba la capacidad de la industria para cumplir con las expectativas del público.