Malditos Nerds

Valve mantiene firme su compromiso de lanzar Steam Machine en 2026 pese a escasez de componentes

Valve afronta retos logísticos por la escasez global de componentes, influyendo en su cronograma de lanzamientos

Guardar

Valve, la reconocida empresa responsable de Steam, anunció recientemente que mantiene previsto el lanzamiento de su esperada Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame para 2026, a pesar de las dificultades ocasionadas por la escasez mundial de memoria RAM y dispositivos de almacenamiento. Esta afirmación se produce tras una entrada en su blog que utilizó el término “esperamos enviar”, lo que dio pie a especulaciones sobre posibles retrasos más prolongados, llegando incluso a mencionarse el año 2027. Frente a la incertidumbre generada, Valve aclaró la situación, confirmando a medios especializados que su hoja de ruta continúa sin cambios programados para ese año.

Impacto de la escasez de componentes y el aumento de precios en la industria tecnológica

La industria tecnológica enfrenta desde hace meses interrupciones en la cadena de suministro de componentes fundamentales, como la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento. Valve reconoció estos problemas y señaló que, en la última revisión de su blog, los aumentos “rápidos y significativos” en el precio de estos elementos fueron determinantes para postergar el anuncio oficial de precios y fechas de lanzamiento. Para los consumidores, esta situación supone la probabilidad de un aumento en los precios finales y posibles cambios en la cantidad de dispositivos disponibles al inicio.

Valve explicó que en noviembre de 2025 su planificación original contemplaba el lanzamiento de Steam Machine, Steam Frame y el nuevo Steam Controller para la primera mitad de 2026. Sin embargo, la escasez y los crecientes costos de los componentes impidieron que se pudieran dar fechas concretas. Esta coyuntura afecta tanto a los entusiastas que desean experimentar videojuegos en el salón, como a quienes aspiran a integrarse a la realidad virtual con tecnología de última generación.

Evolución en la comunicación de Valve y reacción ante la comunidad

Las inquietudes entre los usuarios surgieron luego de que en el blog “Steam Year in Review 2025” se empleara la expresión “esperamos enviar en 2026”, lo cual fue interpretado por la comunidad y los medios como una advertencia de un retraso aún mayor. Rápidamente, la posibilidad de que los dispositivos no llegaran antes de 2027 se propagó en foros y redes sociales.

Valve respondió editando el blog y realizando declaraciones, aclarando que “nada ha cambiado” respecto a sus planes iniciales y que los dispositivos se lanzarían dentro de 2026. Luego, la empresa eliminó el lenguaje ambiguo y publicó un mensaje más directo indicando que “enviaremos los tres productos este año”. Este esfuerzo busca recuperar la confianza de los usuarios y despejar incertidumbres en torno al compromiso de Valve con sus próximos lanzamientos.

Es importante señalar que, aunque Valve ahora cuida más sus comunicados, ha optado por no dar de nuevo ventanas de lanzamiento específicas. Esta decisión se debe a la imprevisibilidad en los precios y la disponibilidad de componentes clave del hardware, por lo cual la compañía prefiere evitar comprometer fechas concretas hasta contar con mayor certeza.

Steam alojó juego que realizaba
Steam alojó juego que realizaba el robo de criptomonedas. (Foto: Valve)

Lecciones adquiridas y evolución en el desarrollo de hardware de Valve

En su comunicado, Valve recordó las experiencias obtenidas desde su incursión en el desarrollo de hardware en 2013, etapa en la que los desafíos de compatibilidad con Linux y una biblioteca de juegos limitada dificultaban la transición del PC hacia el televisor. Los avances técnicos, como la capa de compatibilidad Proton, permitieron que miles de juegos funcionen en Linux y SteamOS, y el aporte de millones de usuarios ha contribuido a perfeccionar la experiencia de uso con mando y la interacción social dentro de Steam.

Valve destacó que el desarrollo y gestión de productos previos, como Steam Controller, Steam Link, Valve Index y Steam Deck, ha influido en el diseño y la producción de la nueva Steam Machine y el visor Steam Frame. Estas innovaciones buscan consolidar un ecosistema abierto centrado en el juego en el salón y ofrecer una realidad virtual completamente inalámbrica y autónoma. Este esfuerzo sostenido por parte de Valve pretende democratizar el acceso a experiencias de juego flexibles, si bien factores externos continúan poniendo a prueba la capacidad de la industria para cumplir con las expectativas del público.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingvalveSteamSteam Machine

Más Noticias

NetEase retira fondos a Nagoshi Studio poniendo en riesgo a Gang of Dragon y al futuro del estudio

NetEase decide recortar internacionalmente sus operaciones, afectando a estudios clave en Japón y Occidente

NetEase retira fondos a Nagoshi

REVIEW | Minishoot’ Adventures - Divertido, desafiante y exquisito

El metroidvania de SoulGame Studio combina magistralmente la exploración con la acción de un shooter bullet hell para crear una experiencia única y fantástica

REVIEW | Minishoot’ Adventures -

La colaboración entre Apex Legends y Gundam trae elementos estéticos y jugables al battle royale

Participamos de un evento con desarrolladores de Respawn Entertainment que nos mostraron todo lo relacionado a la llegada de los Mobile Suits

La colaboración entre Apex Legends

Cillian Murphy brilla en su regreso como Tommy Shelby en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La crítica especializada coincide en que la película capta la esencia de la serie y aporta matices frescos

Cillian Murphy brilla en su

Scream 7 de Kevin Williamson logra el mejor estreno global en la historia de la saga

El reencuentro del elenco original y una estrategia de marketing innovadora impulsaron el éxito del filme

Scream 7 de Kevin Williamson

ANIME

Neon Genesis Evangelion confirma una

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

PELÍCULAS

Cillian Murphy brilla en su

Cillian Murphy brilla en su regreso como Tommy Shelby en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

Scream 7 de Kevin Williamson logra el mejor estreno global en la historia de la saga

Margot Robbie se queda sin director en la precuela de ‘La gran estafa’ tras el abandono de Lee Isaac Chung

Entrevistamos a Amanda Seyfried, protagonista de ‘El Testamento de Ann Lee’

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y Jessie Buckley, directora y protagonista de ‘¡La Novia!’

SERIES

Jacob Tierney prepara una nueva

Jacob Tierney prepara una nueva serie basada en la vida de Alejandro Magno

Homelander toma la Casa Blanca en el nuevo tráiler de la temporada final de The Boys

The Bear terminará en 2026: Jeremy Allen White confirma rodaje de última temporada junto a Abby Elliott

James Gunn apuesta por Hal Jordan y John Stewart en ‘Lanterns’, el nuevo thriller de DC

Jensen Ackles y Aya Cash encabezan ‘Vought Rising’, la esperada precuela de The Boys