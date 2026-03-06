Malditos Nerds

Cillian Murphy brilla en su regreso como Tommy Shelby en ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La crítica especializada coincide en que la película capta la esencia de la serie y aporta matices frescos

Película "Peaky Blinders - El hombre inmortal" (Netflix)

El largometraje Peaky Blinders: El hombre inmortal, secuela de la reconocida serie de televisión, ha recibido elogios por parte de la crítica especializada, generando una gran expectativa previa a su estreno oficial en Netflix el 20 de marzo de 2026. Protagonizada por Cillian Murphy en el papel de Tommy Shelby, la cinta ha obtenido un 92% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, destacándose, en particular, por la intensidad de las actuaciones, la firmeza de su narrativa de corte pulp y unos valores de producción que remiten al espíritu original de la saga.

Regreso de Tommy Shelby y preservación de la esencia de Peaky Blinders

Las primeras críticas resaltan que la película preserva el tono característico de la serie, trasladando su atmósfera oscura y su nivel de violencia a la pantalla grande. Medios como Variety destacan que la película “es un hermoso recordatorio de lo que siempre se sintió bastante cinematográfico acerca de la serie”, tanto en la consistencia de su narrativa como en la calidad de la producción. IGN menciona la presencia de “humor mordaz, escenas de acción trepidantes y una banda sonora contemporánea impactante”, elementos habituales de la franquicia que, en esta ocasión, se ven realzados por el formato cinematográfico.

Accesibilidad para nuevos espectadores y respuesta efectiva a la nostalgia

Uno de los aspectos es que Peaky Blinders: El hombre inmortal logra condensar la esencia de la serie sin dejar de ser comprensible para quienes no conocen previamente el universo de los Shelby. El guion de Steven Knight se describe como “lo suficientemente familiar como para reconfortar” a los seguidores habituales, pero también es “accesible para primerizos”, de modo que no quedarán desorientados ante la compleja red de relaciones previas.

Además, la crítica señala que la película actúa tanto como una culminación satisfactoria para los seguidores antiguos como una puerta de entrada eficaz para nuevos públicos.

Actuaciones destacadas y nuevas dinámicas

Un aspecto que ha recibido numerosos elogios es el trabajo actoral, especialmente la dupla formada por Cillian Murphy y Barry Keoghan, cuya interacción aporta una conmoción inesperada a un choque edípico. Los últimos fotogramas constituyen una despedida adecuada para Tommy Shelby y la extensa y dolorosa historia de los Shelby. Este cierre es considerado convincente y conmovedor en las críticas especializadas, subrayando la habilidad de Murphy para preservar la complejidad emocional del personaje.

En cuanto al guion y el ritmo, se indica que, aunque la película mantiene el enfoque que dio éxito a la serie, introduce matices nuevos en la relación entre los personajes principales y en la administración de los conflictos habituales de la narrativa de Peaky Blinders.

Cillian Murphy, a caballo y vestido con ropa de época, se abre paso entre una multitud en una tensa escena de la próxima película 'Peaky Blinders: The Immortal Man'. (Netflix)

Ambiente, violencia y elementos distintivos de la saga

Los especialistas coinciden en que la película reúne todos los componentes característicos de la franquicia: tensión, violencia, sexo, explosiones y la arrogancia inconfundible de los protagonistas. Enfatizando estos elementos y, en términos generales, la crítica celebra que “lo que funcionó antes, funciona aquí igual de bien”.

Lejos de resultar redundantes, estos recursos son percibidos como un homenaje a la esencia de la saga y garantizan que el público recibe aquello que espera. Para quienes han seguido la evolución de Tommy Shelby desde la televisión, la película representa un desenlace intenso, mientras que para el espectador general ofrece un thriller oscuro, estilizado y accesible.

